Nordex Aktie: Drei starke Argumente für 2027 - Constantin Hesse bleibt bullish!

Die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1) bekommt weiteren Rückenwind: Im angegebenen aktuellen Kursstand steigt das Papier um 0,36 Euro beziehungsweise 0,84% auf 43,34 Euro. Deutlich höher liegt das Bewertungsziel von Jefferies. Analyst Constantin Hesse bestätigt in seiner Nordex-Aktienanalyse vom 06.11.2026 das Kursziel 63 Euro und das Rating "buy". Nach dem Bericht zum dritten Quartal sieht Constantin Hesse gute Voraussetzungen für 2027 – getragen von einer verbesserten Umsetzung, einem operativen Hebel und gesundem Auftragsmomentum.