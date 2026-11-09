net digital Aktie: Starke operative Performance in H1 2026 - Guidance-Anhebung eröffnet weiteres dynamisches Wachstum

Einen der zukünftigen Hauptwachstumstreiber sähen die Analysten in der strategischen Neupositionierung der MBE-Tochtergesellschaft als PayFac-Gesellschaft (Wandel von "Quasi-Zahlungsvermittler" hin zum vollumfänglichen Zahlungsdienstleister). Mit der Transformation der Payment-Sparte werde die bisherige Wertschöpfung innerhalb der Zahlungsabwicklung (eigene Händlerauszahlungen etc.) erhöht und schaffe damit die Basis, Kunden künftig noch umfassendere Zahlungsverkehrs- und Abrechnungsmöglichkeiten aus einer Hand anbieten zu können. Mit dem neuen PayFac-Status des Konzerns, der der Meinung der Analysten nach Mitte 2027 erstmals seine vollumfängliche positive Wirkung (höhere Kundenattraktivität, verbessertes Margenprofil etc.) entfalten sollte, sollte dann das Bestands- und Neukundengeschäft mit digitalen Paymentlösungen für internationale E-Commerce-Kunden deutlich befeuert werden können. Auch durch die mittelfristig von net digital geplante Einführung neuer innovativer Zahlungslösungen beim umfangreichen Kundenstamm, wie z.B. Wero oder Open Banking, würden die Analysten damit rechnen, dass das Wachstum im Paymentgeschäft zusätzlich beschleunigt werde.