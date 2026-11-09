Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker: VRL) weiterhin zu kaufen.
net digital Aktie: Starke operative Performance in H1 2026 - Guidance-Anhebung eröffnet weiteres dynamisches Wachstum
GBC hebt das Kursziel für net digital auf 56,25 Euro an und sieht im Payment- und Telekommunikationsgeschäft starke Wachstumstreiber.
Das vergangene Geschäftsjahr 2025 habe net digital dank eines dynamisch wachsenden Telekommunikationsgeschäfts mit einer mehr als Verdreifachung der Konzernumsatzerlöse auf 37,76 Mio. EUR (VJ: 10,96 Mio. EUR) abgeschlossen. Parallel hierzu sei basierend auf dem dynamischen Wachstum und stark einsetzenden Skaleneffekten ein sprunghafter EBITDA-Anstieg auf 4,19 Mio. EUR (VJ: 0,09 Mio. EUR) erzielt worden. Gleichzeitig habe sich damit die EBITDA-Marge überproportional auf 11,1% (VJ: 0,8%) erhöht. Auch das Nettoergebnis sei stark verbessert worden auf 2,88 Mio. EUR (VJ: -1,98 Mio. EUR).
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 habe net digital aufgrund eines starken Wachstums im Payment- und Telekommunikationsgeschäft einen dynamischen Konzernumsatzanstieg auf 31,01 Mio. EUR (VJ: 13,15 Mio. EUR) erzielt. Basierend auf dem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen und erzielten Skaleneffekten sei auch das EBITDA stark auf 3,27 Mio. EUR (1. HJ 2025: 1,31 Mio. EUR) angestiegen. Hieraus habe eine EBITDA-Marge von 10,5% (1. HJ 2025: 10,0%) resultiert. Signifikante Investitionen in strategische Entwicklungsfelder hätten einer noch stärkeren Margenverbesserung entgegengestanden. Das Nettoergebnis habe überproportional auf 1,99 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,49 Mio. EUR) zulegen können.
Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende September 2026 habe der net-digital-Konzern seine bisherige Guidance für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Nun rechne das Unternehmen mit Umsatzerlösen von rund 60,0 Mio. EUR (zuvor: 48,0 Mio. EUR bis 53,0 Mio. EUR) und einem EBITDA von 6,20 Mio. EUR bis 6,50 Mio. EUR (zuvor: 4,70 Mio. EUR bis 5,20 Mio. EUR). Die Analysten würden diesen aktualisierten Ausblick angesichts des dynamischen Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2026 und des für die E-Commerce-Branche traditionell bedeutenden Jahresendquartals (Q4 als i.d.R. umsatzstärkstes Quartal) als eher konservativ einstufen.
Auf der Hauptversammlung Ende August 2026 habe das net-digital-Management seine bisherige mittelfristige Guidance (Umsatzwachstum von 20,0% bis 25,0% und EBITDA-Marge von 10,0% bis 15,0%) bestätigt. Entsprechend erwarte die Technologiegesellschaft auch zukünftig eine Fortsetzung des deutlichen Wachstums in den Kerngeschäftsbereichen (Payment- & Telko-Business), wobei besonders hohe Wachstumspotenziale im E-Commerce- und Reseller-Kundensegment des Konzerns identifiziert worden seien.
Angesichts der starken Halbjahresperformance, die über den Erwartungen der Analysten gelegen habe, des angehobenen Ausblicks und der intakten Wachstumsstrategie hätten die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen deutlich nach oben angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 würden die Analysten nun einen Umsatz von 65,34 Mio. EUR (zuvor: 49,24 Mio. EUR) und ein EBITDA von 6,92 Mio. EUR (zuvor: 4,96 Mio. EUR) erwarten. Aufgrund des aus ihrer Sicht eher konservativen Unternehmensausblicks würden die Analysten somit mit einer Performance rechnen, die moderat bis deutlich über der zuletzt kommunizierten Guidance liege.
Für das Folgejahr 2027 würden die Analysten, analog zur bestätigten mittelfristigen Guidance, mit einem Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 79,19 Mio. EUR (zuvor: 59,44 Mio. EUR) bzw. 8,53 Mio. EUR (zuvor: 6,66 Mio. EUR) rechnen. Hinsichtlich des darauffolgenden Geschäftsjahres 2028, welches die Analysten erstmals in ihre Detailschätzperiode aufgenommen hätten, würden sie mit einem weiteren Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf 95,35 Mio. EUR bzw. 11,25 Mio. EUR kalkulieren.
Einen der zukünftigen Hauptwachstumstreiber sähen die Analysten in der strategischen Neupositionierung der MBE-Tochtergesellschaft als PayFac-Gesellschaft (Wandel von "Quasi-Zahlungsvermittler" hin zum vollumfänglichen Zahlungsdienstleister). Mit der Transformation der Payment-Sparte werde die bisherige Wertschöpfung innerhalb der Zahlungsabwicklung (eigene Händlerauszahlungen etc.) erhöht und schaffe damit die Basis, Kunden künftig noch umfassendere Zahlungsverkehrs- und Abrechnungsmöglichkeiten aus einer Hand anbieten zu können. Mit dem neuen PayFac-Status des Konzerns, der der Meinung der Analysten nach Mitte 2027 erstmals seine vollumfängliche positive Wirkung (höhere Kundenattraktivität, verbessertes Margenprofil etc.) entfalten sollte, sollte dann das Bestands- und Neukundengeschäft mit digitalen Paymentlösungen für internationale E-Commerce-Kunden deutlich befeuert werden können. Auch durch die mittelfristig von net digital geplante Einführung neuer innovativer Zahlungslösungen beim umfangreichen Kundenstamm, wie z.B. Wero oder Open Banking, würden die Analysten damit rechnen, dass das Wachstum im Paymentgeschäft zusätzlich beschleunigt werde.
Auch für das Telekommunikationsgeschäft (Carrier- und Reseller-Segment) würden die Analysten eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums erwarten. Insbesondere die großen nationalen Netzbetreiber (z.B. 1&1, O₂, Dt. Telekom oder Vodafone) würden der Einschätzung der Analysten nach im aktuellen Geschäftsjahr und in den Folgejahren eine zentrale Rolle einnehmen. Als wesentliche Wachstumstreiber sollten sich dabei der weitere Rollout bestehender Dienste und die Etablierung neuer oder weiterentwickelter Services bei den Telekommunikationskonzernen erweisen. Mithilfe des breiten Leistungsangebots im Telkobusiness sollte es gelingen, die signifikanten Cross- und Upselling-Potenziale bei den Netzbetreibern zu nutzen und damit die Segmenterlöse zu steigern. Auch die verstärkte Etablierung der RCS-Nachrichten sollte für einen weiteren Wachstumsschub sorgen. Zudem eröffne die geplante Einführung des mobilen Abrechnens von physischen Gütern über die eigene Mobilfunkrechnung ein deutliches Wachstumspotenzial.
Daneben würden sich für net digital auch weitere Wachstumsmöglichkeiten aus der Vermarktung von KI-Lösungen an Kunden bzw. Sektoren (z.B. Innere Sicherheit, Verteidigung oder KRITIS-Umfeld) außerhalb der traditionellen Kernmärkte bieten. So habe die KI-Tochter irisnet erst Mitte September den Abschluss einer strategischen Kooperation mit tms bekannt gegeben. Ziel dieser Zusammenarbeit sei die gemeinsame Entwicklung des Drohnenabwehrsystems "perdix". Im Rahmen dieser Partnerschaft solle irisnet seine KI-Plattform in das Gesamtsystem einbringen. In ihren zuvor dargestellten Schätzungen hätten die Analysten aus konservativen Überlegungen heraus und aufgrund der geringen Visibilität hinsichtlich der konkreten finanziellen Effekte mögliche künftige Umsatz- und Ergebnispotenziale aus dieser Kooperation nicht berücksichtigt.
Vor dem Hintergrund ihrer deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre hätten die Analysten ihr bisheriges Kursziel auf 56,25 EUR (zuvor: 36,55 EUR) je Aktie erhöht. Zudem hätten sich auch der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in ihre Detailschätzperiode (höhere Ausgangsbasis für Prognosen der Folgejahre) und der eingetretene "Roll-Over-Effekt" (neuer Kurszielhorizont 31.12.2027 statt bisher 31.12.2026) kurszielerhöhend ausgewirkt. Kurszielmindernd habe hingegen ihre Erhöhung der Kapitalkosten (WACC) infolge des angestiegenen risikofreien Zinssatzes (von bisher 3,0% auf derzeit 3,5%) gewirkt.
In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben die Analysten der GBC AG damit das Rating "Kaufen" und sehen weiterhin ein deutliches Kurspotenzial in der net digital-Aktie. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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