Max Masucci, Analyst von Roth Capital, habe das Kursziel für die Natera-Aktie (ISIN: US6323071042, WKN: A14VPJ, Ticker-Symbol: 45E, NASDAQ-Symbol: NTRA) deutlich von 475 auf 405 USD gesenkt, das Rating "buy" aber bestätigt. Verantwortlich für die jüngste Kursschwäche sei v.a. der überraschende Wechsel an der Spitze Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens gewesen. Dies sei besonders bemerkenswert, da das auf genetische Diagnostik spezialisierte Unternehmen im dritten Quartal starke Geschäftsergebnisse vorgelegt habe. Der unerwartete CEO-Wechsel habe sich damit zum entscheidenden Belastungsfaktor für den Aktienkurs entwickelt, obwohl die operative Geschäftsentwicklung weiterhin überzeuge.
Natera Aktie: Kursziel-Schock nach überraschendem CEO-Wechsel
Warum Roth Capital trotzdem zum Kauf rät
Gleichzeitig betone Roth Capital, dass der neue Vorstandsvorsitzende Solomon Moshkevich bereits seit 15 Jahren für Natera tätig sei und als Führungskraft aus den eigenen Reihen das Unternehmen bestens kenne. Darüber hinaus könne sich Moshkevich auf ein erfahrenes und breit aufgestelltes Führungsteam sowie einen kompetenten Verwaltungsrat stützen.
Die Einschätzung von Masucci: Trotz der Verunsicherung durch den überraschenden Führungswechsel bleibe Roth Capital grundsätzlich optimistisch für Natera. Die starken Quartalszahlen und die langjährige Erfahrung des neuen CEO würden aus Sicht der Investmentbank weiterhin für das Unternehmen sprechen. Die bestätigte Kaufempfehlung unterstreiche diese positive Haltung, auch wenn das reduzierte Kursziel eine vorsichtigere Bewertung widerspiegele, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)
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