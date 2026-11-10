Natera Aktie: Kursziel-Schock nach überraschendem CEO-Wechsel

Max Masucci, Analyst von Roth Capital, habe das Kursziel für die Natera-Aktie (ISIN: US6323071042, WKN: A14VPJ, Ticker-Symbol: 45E, NASDAQ-Symbol: NTRA) deutlich von 475 auf 405 USD gesenkt, das Rating "buy" aber bestätigt. Verantwortlich für die jüngste Kursschwäche sei v.a. der überraschende Wechsel an der Spitze Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens gewesen. Dies sei besonders bemerkenswert, da das auf genetische Diagnostik spezialisierte Unternehmen im dritten Quartal starke Geschäftsergebnisse vorgelegt habe. Der unerwartete CEO-Wechsel habe sich damit zum entscheidenden Belastungsfaktor für den Aktienkurs entwickelt, obwohl die operative Geschäftsentwicklung weiterhin überzeuge.