Moderna Aktie: Rekordzahlen

Die Moderna Aktie sei in diesem Jahr die unangefochtene Nummer eins: Sie habe sich 2026 mehr als verachtfacht und sei damit eine der Aktien mit der besten Wertentwicklung im gesamten S&P 500. Der Haupttreiber für diese fulminante Kursrally się die Bekanntgabe der extrem starken Studienerfolge des Krebsimpfstoffs "Intismeran Autogene" im August gewesen. Moderna beweise damit eindrucksvoll, dass die mRNA-Plattform weit mehr sei als nur ein Werkzeug zur Bekämpfung von COVID-19 und Investoren diese als Schlüssel zum langfristigen Wachstum ansehen würden.