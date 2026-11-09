Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hat am Freitag mit herausragenden Quartalszahlen die Börse begeistert, so Jens Klatt, Finanzexperte bei XTB.
Moderna Aktie: Rekordzahlen
Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hat am Freitag mit herausragenden Quartalszahlen die Börse begeistert, so Jens Klatt, Finanzex...
Dank einer starken internationalen Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen und lukrativen Partnerschaften habe das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich anheben können. Für Anleger, die im Gesundheitssektor nach massiven Wachstumschancen suchen und überlegen würden, Biotech-Aktien kaufen zu wollen, sei die Moderna Aktie aktuell einer der spannendsten Werte am Markt.
Die 3 Key Takeaways zur Moderna Aktie
1. Prognose angehoben & Gewinnsprung
Starke Quartalszahlen: Moderna habe die Wall Street im dritten Quartal mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar überrascht und damit die durchschnittliche Schätzung der Analysten (885,1 Millionen US-Dollar) bei Weitem übertroffen.
Zurück in der Profitabilität: Das Unternehmen habe einen Nettogewinn von 162 Millionen US-Dollar erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Nettoverlust von rund 200 Millionen US-Dollar habe verbucht werden müssen.
Ausblick extrem optimistisch: Das Management rechne nun für das Jahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 15% bis 25%, was deutlich über der bisherigen Prognose von "bis zu 10%" liege.
2. mFlusiva: Der erste mRNA-Grippeimpfstoff
Historische Zulassung: Die US-amerikanische FDA habe im August den Grippeimpfstoff „mFlusiva“ von Moderna für Erwachsene ab 50 Jahren zugelassen. Dies sei die weltweit erste Zulassung eines saisonalen Grippeimpfstoffs, der auf der innovativen mRNA-Technologie basiere.
Markteinführung: Da die Verträge für die diesjährige Grippesaison bereits vor der Zulassung abgeschlossen gewesen seien, sei für 2026/2027 zunächst eine begrenzte Markteinführung in den USA geplant.
3. Revolution in der Onkologie: Krebsimpfstoff "Intismeran Autogene"
Durchbruch bei Melanom: Moderna und Partner Merck hätten sensationelle Studiendaten vermeldet. Der personalisierte Krebsimpfstoff „Intismeran Autogene“ in Kombination mit Mercks Immuntherapie „Keytruda“ habe das Risiko eines Melanom-Rezidivs oder des Todes in einer groß angelegten Studie um 42% senken können.
Marktstart im Visier: Diese Ergebnisse könnten laut Beobachtern den Weg für eine neue Ära der Krebsbehandlung ebnen. Die Unternehmen würden mit der Markteinführung der Therapie im Jahr 2027 rechnen.
Expertenfazit von Jens Klatt: Die beste Aktie im S&P 500
Die Moderna Aktie sei in diesem Jahr die unangefochtene Nummer eins: Sie habe sich 2026 mehr als verachtfacht und sei damit eine der Aktien mit der besten Wertentwicklung im gesamten S&P 500. Der Haupttreiber für diese fulminante Kursrally się die Bekanntgabe der extrem starken Studienerfolge des Krebsimpfstoffs "Intismeran Autogene" im August gewesen. Moderna beweise damit eindrucksvoll, dass die mRNA-Plattform weit mehr sei als nur ein Werkzeug zur Bekämpfung von COVID-19 und Investoren diese als Schlüssel zum langfristigen Wachstum ansehen würden.
Wer jetzt überlege, diese Aktien kaufen zu wollen, sehe sich einem Biotech-Giganten gegenüber, der mit dem Grippeimpfstoff mFlusiva und dem revolutionären Krebsimpfstoff massiv skalierbare Produkte in der Pipeline habe, um sich ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Trotz der extremen Kursrally der letzten Monate sei die fundamentale Story absolut intakt. Für wachstumsorientierte Anleger bleibe der Wert eine hochspannende Depotbeimischung, auch wenn man auf diesem Niveau mit einer erhöhten Volatilität rechnen müsse. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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