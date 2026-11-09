Moderna Aktie: Kühlen Kopf bewahren - dank Money Management

Die Moderna-Aktie entwickle sich in diesem Jahr zum absoluten Dauerbrenner im "HSBC Daily Trading". Mit einem Kursplus von über 700% im bisherigen Jahresverlauf laute das Motto weiterhin "läuft und läuft und läuft". Besonders bemerkenswert sei das erneute Rekordlevel (267,50 USD) – erzielt in der besonders herausfordernden vergangenen Woche. Unter dem Strich sei der Titel damit ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie sich die charttechnischen Perspektiven seit der langfristigen Bodenbildung vom Jahresbeginn immer weiter verbessert hätten – inklusive der großen, offengebliebenen Kurslücke vom August. Der zugrundeliegende Aufwärtstrend sei absolut intakt. Die nächsten horizontalen Barrieren würden im Bereich der Marke von 300 USD warten. Gerade bei einem Trade, der derart performe, gelte es allerdings, die Emotionen zu kontrollieren. Deshalb gewinne ein aktives Money Management eindeutig an Bedeutung. In die gleiche Kerbe schlage aktuell auch der RSI, der sowohl auf Monats- als auch auf Wochenbasis derzeit tief im überkauften Terrain notiere.