Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker: MRNA) unter die Lupe.
Moderna Aktie: Kühlen Kopf bewahren - dank Money Management
Moderna nimmt nach über 700% Kursplus die Marke von 300 USD ins Visier, doch überkaufte Indikatoren mahnen zur Vorsicht.
Die Moderna-Aktie entwickle sich in diesem Jahr zum absoluten Dauerbrenner im "HSBC Daily Trading". Mit einem Kursplus von über 700% im bisherigen Jahresverlauf laute das Motto weiterhin "läuft und läuft und läuft". Besonders bemerkenswert sei das erneute Rekordlevel (267,50 USD) – erzielt in der besonders herausfordernden vergangenen Woche. Unter dem Strich sei der Titel damit ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie sich die charttechnischen Perspektiven seit der langfristigen Bodenbildung vom Jahresbeginn immer weiter verbessert hätten – inklusive der großen, offengebliebenen Kurslücke vom August. Der zugrundeliegende Aufwärtstrend sei absolut intakt. Die nächsten horizontalen Barrieren würden im Bereich der Marke von 300 USD warten. Gerade bei einem Trade, der derart performe, gelte es allerdings, die Emotionen zu kontrollieren. Deshalb gewinne ein aktives Money Management eindeutig an Bedeutung. In die gleiche Kerbe schlage aktuell auch der RSI, der sowohl auf Monats- als auch auf Wochenbasis derzeit tief im überkauften Terrain notiere.
Zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne können Anlegerinnen und Anleger den Stopp auf die Hochs bei gut 200 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Haltezone bei rund 180 USD besitze sogar strategischen Charakter. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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