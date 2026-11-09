Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) kennt derzeit scheinbar nur eine Richtung: nach oben! Am Freitag schoss das Papier des amerikanischen Biotechnologiekonzerns an der NASDAQ um 5,3 Prozent auf 254,19 USD. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Umsatzprognose und spektakuläre Fortschritte bei einem experimentellen Krebsimpfstoff befeuern die Fantasie der Anleger. Doch ausgerechnet jetzt liefert TD Cowen eine Aktienanalyse, die aufhorchen lässt. Analyst Tyler Van Buren erhöht am 6. November 2026 sein Kursziel von 90 auf 110 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "hold". Das klingt zunächst positiv. Doch der entscheidende Blick auf die Zahlen offenbart eine gewaltige Diskrepanz: Das Kursziel 110 USD liegt satte 56,73 Prozent unter dem aktuellen Börsenkurs! Während die Börse Moderna bereits eine glänzende Zukunft zutraut, bleibt die Bewertung von TD Cowen erheblich vorsichtiger. Ist die Moderna-Aktie nach ihrer beeindruckenden Rally bereits zu teuer? Oder unterschätzt Analyst Tyler Van Buren das wirtschaftliche Potenzial einer mRNA-Technologie, die künftig weit mehr leisten könnte als die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten?
Moderna Aktie: Die Bewertung birgt ein gewaltiges Risiko!
Droht ein Kurssturz?
Moderna-Aktienanalyse: TD Cowen bestätigt Rating "hold"
Die aktuelle Aktienanalyse von TD Cowen vom 6. November 2026 enthält eine bemerkenswerte Kombination. Analyst Tyler Van Buren erhöht das Kursziel von 90 auf 110 USD, hält aber am Rating "hold" fest. Die Anhebung um 20 USD entspricht einem Plus von 22,22 Prozent. Damit verbessert TD Cowen seine Bewertung des Biotechnologiekonzerns deutlich. Allerdings bleibt der Abstand zum tatsächlichen Börsenkurs enorm. Für Anleger ist deshalb entscheidend, zwischen einer höheren Analystenbewertung und einer positiven Einschätzung des aktuellen Kursniveaus zu unterscheiden. Die öffentlich zugänglichen Kurzmeldungen bestätigen die Kurszielerhöhung, enthalten jedoch keine ausführliche Begründung von Tyler Van Buren. Die folgende Einordnung untersucht deshalb die fundamentalen Chancen und Risiken, die für die Bewertung von Moderna besonders wichtig sind. Das bestätigte Rating "hold" zeigt jedenfalls, dass TD Cowen trotz des höheren Kursziels keine ausdrückliche Kaufempfehlung ausspricht.
Moderna-Aktie bei 254,19 USD: Warum das Kursziel 110 USD alarmiert
Der NASDAQ-Schlusskurs von 254,19 USD liegt 144,19 USD über dem Kursziel 110 USD von TD Cowen. Sollte die Aktie auf dieses Niveau zurückfallen, entspräche dies einem Kursverlust von 56,73 Prozent. Diese Differenz ist außergewöhnlich und verdeutlicht die unterschiedlichen Erwartungen an die Zukunft des Unternehmens. Während Anleger offenbar hohe wirtschaftliche Erfolge der Produktpipeline vorwegnehmen, bewertet Analyst Tyler Van Buren die Aktie deutlich zurückhaltender. Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Prognose, die zwangsläufig eintreten muss. Gerade bei Biotechnologieunternehmen können neue Studiendaten, regulatorische Entscheidungen und kommerzielle Erfolge die Bewertung innerhalb kurzer Zeit erheblich verändern. Umgekehrt können klinische Rückschläge oder enttäuschende Umsätze drastische Kursverluste auslösen. Das Kursziel 110 USD von TD Cowen ist deshalb vor allem ein Hinweis auf die beträchtlichen Bewertungsrisiken, die Anleger trotz der jüngsten Kursgewinne berücksichtigen sollten.
Moderna-Quartalszahlen: Umsatz steigt um 29 Prozent auf 1,3 Milliarden USD
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern überzeugende Argumente für die positive Stimmung. Moderna steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 29 Prozent auf 1,313 Milliarden USD. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 1,016 Milliarden USD gewesen. Haupttreiber waren höhere Verkäufe von COVID-19-Impfstoffen auf internationalen Märkten. Besonders langfristige Vereinbarungen mit staatlichen Partnern unterstützten die Entwicklung. In den Vereinigten Staaten erzielte Moderna Umsätze von 780 Millionen USD, während internationale Märkte 533 Millionen USD beisteuerten. Die Zahlen zeigen, dass das Unternehmen seine kommerzielle Präsenz außerhalb des Heimatmarktes ausbauen kann. Allerdings bleibt die Umsatzentwicklung stark von Impfstoffbestellungen und saisonalen Nachfrageeffekten abhängig. Für eine nachhaltige Neubewertung müsste Moderna beweisen, dass künftig auch zusätzliche Produkte bedeutende Umsätze erwirtschaften können.
Moderna überrascht mit Quartalsgewinn: Die operative Wende?
Besonders bemerkenswert ist die Ergebnisentwicklung. Im dritten Quartal 2026 erzielte Moderna einen Nettogewinn von 162 Millionen USD. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 200 Millionen USD ausgewiesen. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung um 362 Millionen USD. Je verwässerter Aktie verdiente Moderna 0,38 USD, nachdem im Vorjahresquartal ein Verlust von 0,51 USD angefallen war. Auch das operative Ergebnis drehte mit 130 Millionen USD ins Plus. Diese Zahlen zeigen, dass höhere Umsätze und Kostensenkungen die Profitabilität erheblich verbessern können. Allerdings sollten Anleger nicht übersehen, dass Moderna über die ersten neun Monate 2026 weiterhin einen Nettoverlust von rund 1,96 Milliarden USD verbuchte. Ein profitables Quartal bedeutet deshalb noch keine dauerhaft gesicherte Rückkehr in die Gewinnzone. Gerade diese Unsicherheit ist bei der Bewertung der Moderna-Aktie entscheidend.
Moderna erhöht Jahresprognose: Umsatzwachstum von bis zu 25 Prozent erwartet
Das Management wird für das Gesamtjahr 2026 deutlich optimistischer. Moderna erwartet inzwischen ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 25 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich mit einem Wachstum von bis zu 10 Prozent gerechnet. Die Prognoseanhebung ist ein wichtiges positives Signal. Sie zeigt, dass sich die Geschäftsentwicklung besser darstellt als ursprünglich erwartet. Gleichzeitig rechnet Moderna damit, dass ungefähr die Hälfte des Jahresumsatzes aus den Vereinigten Staaten und die andere Hälfte aus internationalen Märkten stammen wird. Diese geografische Diversifizierung könnte die Abhängigkeit vom amerikanischen Markt verringern. Dennoch bleiben die langfristigen Umsatzperspektiven von der Entwicklung des Impfstoffgeschäfts und dem Erfolg neuer Produkte abhängig. Für TD Cowen und Analyst Tyler Van Buren ist die Frage entscheidend, welche nachhaltigen Erträge Moderna künftig erwirtschaften kann.
Moderna senkt Kosten: Forschungsausgaben gehen deutlich zurück
Ein wichtiger Bestandteil der operativen Verbesserung ist die Kostendisziplin. Im dritten Quartal sanken die Forschungs- und Entwicklungsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 583 Millionen USD. Für das Gesamtjahr erwartet Moderna inzwischen Forschungsausgaben von rund 2,7 Milliarden USD statt bisher 2,9 Milliarden USD. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sollen bei ungefähr einer Milliarde USD liegen. Diese Entwicklung zeigt, dass das Management die Ausgaben stärker kontrolliert. Gleichzeitig bleibt Forschung für ein Biotechnologieunternehmen unverzichtbar. Moderna muss deshalb ein schwieriges Gleichgewicht finden: Einerseits sollen Kosten gesenkt und die Liquidität geschützt werden, andererseits erfordert die Entwicklung neuer Impfstoffe und Krebstherapien erhebliche Investitionen. Langfristig entscheidet nicht allein die Höhe der Einsparungen über den Unternehmenserfolg, sondern vor allem die wirtschaftliche Qualität der Forschungsprojekte.
Moderna-Krebsimpfstoff: 42 Prozent geringeres Rückfallrisiko sorgt für Fantasie
Die wohl spannendste Entwicklung betrifft den experimentellen individualisierten Krebsimpfstoff Intismeran autogene, der gemeinsam mit Merck entwickelt wird. Im Oktober präsentierten die Unternehmen positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie bei Patienten mit operiertem Hochrisiko-Melanom. Die Kombination aus Intismeran und dem Krebsmedikament Keytruda reduzierte das Risiko eines Rückfalls oder Todes gegenüber Keytruda allein um 42 Prozent. Das Risiko von Fernmetastasen oder Tod sank um 38 Prozent. Diese Ergebnisse sind medizinisch und wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung. Sie könnten den Weg für eine neue Klasse individualisierter Krebstherapien ebnen. Allerdings handelt es sich um klinische Studienergebnisse und nicht um einen bereits garantierten kommerziellen Erfolg. Weitere regulatorische Prüfungen, mögliche Zulassungsauflagen und die wirtschaftliche Umsetzung bleiben entscheidend. Für die Moderna-Aktie ist Intismeran dennoch einer der wichtigsten langfristigen Hoffnungsträger.
Moderna und Merck: Wird Intismeran zum Milliardenprodukt?
Die Zusammenarbeit mit Merck eröffnet Moderna die Möglichkeit, seine mRNA-Technologie weit über das traditionelle Impfstoffgeschäft hinaus einzusetzen. Intismeran wird individuell auf die Tumormerkmale eines Patienten zugeschnitten. Das Ziel besteht darin, das Immunsystem gezielt gegen verbliebene Krebszellen zu aktivieren. Die positiven Phase-3-Ergebnisse liefern eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung. Moderna und Merck bereiten regulatorische Einreichungen und einen möglichen kommerziellen Marktstart vor, vorbehaltlich der erforderlichen Zulassungen. Allerdings sind die Herstellung individualisierter Therapien, ihre Finanzierung und die Integration in klinische Behandlungsabläufe anspruchsvoll. Auch die Preisgestaltung und die Erstattung durch Gesundheitssysteme werden entscheidend sein. Die Börse könnte deshalb bereits erhebliche zukünftige Gewinne vorwegnehmen, deren tatsächliche Höhe noch unsicher ist. Genau dieses Spannungsfeld zwischen medizinischem Durchbruch und wirtschaftlicher Umsetzung prägt die Bewertung der Moderna-Aktie.
Moderna erweitert Impfstoffportfolio: Grippeimpfstoff erhält FDA-Zulassung
Neben der Krebsforschung entwickelt Moderna sein Geschäft mit Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen weiter. Im August erhielt der saisonale Grippeimpfstoff mFLUSIVA eine Zulassung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für Erwachsene zwischen 50 und 64 Jahren sowie eine beschleunigte Zulassung für Personen ab 65 Jahren. Moderna bezeichnet das Präparat als sein fünftes weltweit zugelassenes Produkt. Der Marktstart in den Vereinigten Staaten fällt zunächst begrenzt aus, weil die Zulassung nach dem jährlichen Beschaffungszyklus erfolgte. Gleichzeitig erhielt der kombinierte Grippe- und COVID-Impfstoff bereits Zulassungen in Kanada und der Europäischen Union unter unterschiedlichen Markennamen. Weitere regulatorische Entscheidungen stehen noch aus. Für Anleger sind diese Entwicklungen wichtig, weil Moderna seine Abhängigkeit vom klassischen COVID-19-Geschäft verringern möchte. Allerdings müssen neue Produkte erst beweisen, dass sie sich gegen etablierte Wettbewerber wirtschaftlich durchsetzen können.
Moderna-Liquidität: Acht Milliarden USD bieten finanziellen Spielraum
Ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist die Liquiditätsausstattung. Ende September verfügte Moderna über Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Finanzanlagen von rund acht Milliarden USD. Für das Jahresende erwartet das Management inzwischen einen Bestand zwischen 8,1 und 8,3 Milliarden USD. Allerdings ist bei dieser Entwicklung eine wichtige Besonderheit zu beachten. Moderna nahm im September über eine Wandelanleihe mit einem Nominalvolumen von rund drei Milliarden USD neue Finanzierungsmittel auf. Nach damit verbundenen Transaktionen flossen dem Unternehmen netto ungefähr 2,6 Milliarden USD zu. Der höhere Liquiditätsbestand ist deshalb nicht ausschließlich auf operative Verbesserungen zurückzuführen. Gleichzeitig verbrauchte das Unternehmen in den ersten neun Monaten weiterhin erhebliche Zahlungsmittel im operativen Geschäft. Die Finanzierungsstruktur und mögliche Verwässerungseffekte bleiben daher wichtige Risiken für Aktionäre.
Moderna-Risiken: Warum TD Cowen bei "hold" bleibt
Die Moderna-Aktie ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Erstens hängt ein großer Teil des aktuellen Umsatzes weiterhin vom COVID-19-Impfstoffgeschäft ab. Zweitens können neue Impfstoffe und Therapien trotz positiver Studienergebnisse bei regulatorischen Prüfungen scheitern oder später geringere Umsätze erzielen als erwartet. Drittens verursacht die Forschung weiterhin hohe Kosten. Viertens können Wettbewerber mit alternativen Technologien und Produkten Marktanteile gewinnen. Fünftens birgt die Finanzierung über Wandelanleihen zusätzliche Risiken. Besonders entscheidend ist jedoch die Bewertung. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 254,19 USD liegt die Aktie weit über dem Kursziel 110 USD von TD Cowen. Analyst Tyler Van Buren bestätigt das Rating "hold", obwohl er seine Bewertung erhöht. Das verdeutlicht, wie groß die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Börsenoptimismus und der Einschätzung der Investmentbank bleibt.
Moderna-Aktie: Was jetzt für weitere Kursgewinne sprechen könnte
Weitere positive Impulse könnten von zusätzlichen Studiendaten und regulatorischen Entscheidungen ausgehen. Besonders die Entwicklung von Intismeran dürfte im Mittelpunkt stehen. Sollte die individualisierte Krebstherapie erfolgreich zugelassen und kommerzialisiert werden, könnte Moderna eine bedeutende neue Einnahmequelle erschließen. Auch Fortschritte bei seltenen Stoffwechselerkrankungen und zusätzlichen mRNA-Therapien könnten langfristig Chancen eröffnen. Hinzu kommt der Analystentag am 12. November 2026, auf dem Moderna seine Strategie und Forschungsprogramme näher erläutern möchte. Für Anleger wird entscheidend sein, ob das Management überzeugende Aussagen zur zukünftigen Umsatzentwicklung, den Forschungskosten und dem wirtschaftlichen Potenzial der Produktpipeline liefern kann. Allerdings könnten enttäuschende Studiendaten oder vorsichtige Aussagen zur Kommerzialisierung ebenso schnell für neue Kursverluste sorgen.
Moderna-Aktienanalyse: Warum höhere Kursziele nicht automatisch Kaufempfehlungen sind
Die Bewertung von TD Cowen liefert ein wichtiges Lehrstück über Analystenkursziele. Analyst Tyler Van Buren erhöht das Kursziel von 90 auf 110 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "hold". Die Kurszielanhebung von 22,22 Prozent ist zwar ein positives Signal hinsichtlich der Bewertung, bedeutet aber keineswegs, dass TD Cowen die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für günstig hält. Im Gegenteil: Zwischen dem NASDAQ-Schlusskurs von 254,19 USD und dem Kursziel 110 USD liegt ein gewaltiger Abstand. Anleger sollten deshalb nicht allein auf die Richtung einer Kurszielveränderung achten. Entscheidend ist immer das Verhältnis zwischen Analystenziel, aktuellem Börsenkurs und den zugrunde liegenden Erwartungen. Gerade bei Biotechnologieunternehmen können diese Erwartungen stark auseinandergehen, weil der wirtschaftliche Wert zukünftiger Medikamente nur mit erheblichen Unsicherheiten geschätzt werden kann.
Moderna-Fazit: TD Cowen sieht 110 USD – ist die Rally bereits zu weit gelaufen?
Die Moderna-Aktie befindet sich in einer außergewöhnlich spannenden Phase. Der Biotechnologiekonzern meldet einen Umsatzanstieg von 29 Prozent auf 1,3 Milliarden USD, kehrt im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück und hebt seine Jahresprognose deutlich an. Gleichzeitig sorgen positive Phase-3-Ergebnisse für den gemeinsam mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff Intismeran für erhebliche Zukunftsfantasie. Doch die Börse hat bereits einen großen Teil dieser Hoffnungen eingepreist. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 254,19 USD liegt die Aktie 56,73 Prozent über dem Kursziel 110 USD von TD Cowen. Analyst Tyler Van Buren erhöht zwar seine bisherige Bewertung von 90 auf 110 USD, bestätigt aber das Rating "hold". Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Botschaft: Die operative Entwicklung verbessert sich, doch die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Moderna muss in den kommenden Jahren beweisen, dass aus medizinischen Innovationen dauerhaft profitable Produkte entstehen. Besonders die mögliche Zulassung und Kommerzialisierung von Intismeran könnte entscheidend werden. Gleichzeitig bleiben hohe Forschungsausgaben, klinische Risiken und die Abhängigkeit vom Impfstoffgeschäft bedeutende Herausforderungen. Die Aktienanalyse von TD Cowen verdeutlicht deshalb einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen Börseneuphorie und vorsichtiger Analystenbewertung. Die entscheidende Frage lautet: Wird Moderna mit seiner mRNA-Technologie tatsächlich zum nächsten großen Gewinner der Biotechnologiebranche oder ist der Aktienkurs den wirtschaftlichen Erfolgen bereits zu weit vorausgeeilt?
Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Stammtisch behaupten, Moderna sei eine neue Kaffeemarke mit besonders hohem Koffeingehalt. Also schnell teilen – schließlich sollte bei der nächsten Börsendiskussion wenigstens das Wissen immun gegen schlechte Analysen sein, wenn die Moderna-Aktie schon für ordentliches Herzklopfen sorgt!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 9. November 2026
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