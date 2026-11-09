Moderna Aktie: Die Bewertung birgt ein gewaltiges Risiko!

Die Moderna-Aktie befindet sich in einer außergewöhnlich spannenden Phase. Der Biotechnologiekonzern meldet einen Umsatzanstieg von 29 Prozent auf 1,3 Milliarden USD, kehrt im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück und hebt seine Jahresprognose deutlich an. Gleichzeitig sorgen positive Phase-3-Ergebnisse für den gemeinsam mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff Intismeran für erhebliche Zukunftsfantasie. Doch die Börse hat bereits einen großen Teil dieser Hoffnungen eingepreist. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 254,19 USD liegt die Aktie 56,73 Prozent über dem Kursziel 110 USD von TD Cowen. Analyst Tyler Van Buren erhöht zwar seine bisherige Bewertung von 90 auf 110 USD, bestätigt aber das Rating "hold". Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Botschaft: Die operative Entwicklung verbessert sich, doch die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Moderna muss in den kommenden Jahren beweisen, dass aus medizinischen Innovationen dauerhaft profitable Produkte entstehen. Besonders die mögliche Zulassung und Kommerzialisierung von Intismeran könnte entscheidend werden. Gleichzeitig bleiben hohe Forschungsausgaben, klinische Risiken und die Abhängigkeit vom Impfstoffgeschäft bedeutende Herausforderungen. Die Aktienanalyse von TD Cowen verdeutlicht deshalb einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen Börseneuphorie und vorsichtiger Analystenbewertung. Die entscheidende Frage lautet: Wird Moderna mit seiner mRNA-Technologie tatsächlich zum nächsten großen Gewinner der Biotechnologiebranche oder ist der Aktienkurs den wirtschaftlichen Erfolgen bereits zu weit vorausgeeilt?

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Stammtisch behaupten, Moderna sei eine neue Kaffeemarke mit besonders hohem Koffeingehalt. Also schnell teilen – schließlich sollte bei der nächsten Börsendiskussion wenigstens das Wissen immun gegen schlechte Analysen sein, wenn die Moderna-Aktie schon für ordentliches Herzklopfen sorgt!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

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