Mercedes-Benz Aktie: Jefferies streicht Kaufempfehlung – das Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand

Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker: MBG) notiert bei 41,94 Euro und gewinnt damit leicht um 0,08 Euro beziehungsweise 0,19%. Von Jefferies kommt hingegen ein deutlich zurückhaltenderes Signal: Philippe Houchois senkt in seiner Mercedes-Benz-Aktienanalyse vom 09.11.2026 das Kursziel von 46 auf 44 Euro und stuft die Aktie von "buy" auf "hold" ab. Gegenüber dem genannten Aktienkurs lässt das Kursziel 44 Euro nur noch einen rechnerischen Spielraum von rund 4,9%.