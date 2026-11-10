Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker: MBG) notiert bei 41,94 Euro und gewinnt damit leicht um 0,08 Euro beziehungsweise 0,19%. Von Jefferies kommt hingegen ein deutlich zurückhaltenderes Signal: Philippe Houchois senkt in seiner Mercedes-Benz-Aktienanalyse vom 09.11.2026 das Kursziel von 46 auf 44 Euro und stuft die Aktie von "buy" auf "hold" ab. Gegenüber dem genannten Aktienkurs lässt das Kursziel 44 Euro nur noch einen rechnerischen Spielraum von rund 4,9%.
Mercedes-Benz Aktie: Jefferies streicht Kaufempfehlung – das Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand
Jefferies stuft Mercedes-Benz auf "hold" ab und senkt das Kursziel wegen struktureller Kritik und unklarer weiterer Aktienrückkäufe auf 44 Euro.
Vom Kaufvotum zum Abwarten
Philippe Houchois nehme nach dem Quartalsbericht eine Neubewertung vor. Mit dem Rating "hold" verabschiede sich Jefferies von der bisherigen Kaufempfehlung. Zugleich sinke das Kursziel um 2 Euro beziehungsweise rund 4,3%.
Die Mercedes-Benz-Aktienanalyse signalisiere damit eine vorsichtigere Einschätzung. Im Mittelpunkt würden grundlegende Fragen zum Geschäftsmodell und zur künftigen Kapitalverwendung stehen. Philippe Houchois sehe bei den Stuttgartern erheblichen Veränderungsbedarf.
Geschäftsmodell braucht eine tiefgreifende Renovierung
Wie BMW benötige auch Mercedes-Benz eine tiefgreifende Renovierung seines Geschäftsmodells, argumentiere Philippe Houchois. Die Kritik von Jefferies gehe damit über einzelne Kennzahlen des jüngsten Quartalsberichts hinaus.
Die Mercedes-Benz-Aktienanalyse richte den Blick auf die grundsätzliche Aufstellung des Unternehmens. Welche konkreten Maßnahmen Philippe Houchois für erforderlich halte, gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht hervor. Ein detaillierter Umbauplan lasse sich daraus deshalb nicht ableiten.
Mit dem Kursziel 44 Euro und dem Rating "hold" bringe Jefferies zum Ausdruck, dass die bisherige positive Einschätzung unter diesen Voraussetzungen nicht mehr aufrechterhalten werde.
Liquiditätsprofil verliert seinen besonderen Stellenwert
Besonders kritisch beurteile Philippe Houchois das Liquiditätsprofil. Mercedes-Benz hebe sich damit kaum noch ab. Ein Merkmal, das den Konzern im Vergleich zu anderen Herstellern auszeichnen könne, verliere somit aus Sicht des Analysten an Überzeugungskraft.
Die Aussage beschreibe eine nachlassende Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Eine akute Liquiditätsnot behaupte Philippe Houchois in der vorliegenden Zusammenfassung nicht. Für die Mercedes-Benz-Aktienanalyse von Jefferies sei dennoch entscheidend, dass sich aus dem Liquiditätsprofil offenbar kein ausreichend starkes Argument für die bisherige Kaufempfehlung mehr ergebe.
Aktienrückkäufe: Was kommt nach dem laufenden Programm?
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor betreffe mögliche zusätzliche Aktienrückkäufe. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Programms hinaus sehe Philippe Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer Neuauflage.
Damit bleibe offen, ob nach Abschluss des aktuellen Rückkaufs ein weiteres Programm folgen werde. Ein definitives Ende künftiger Aktienrückkäufe lasse sich aus dieser Einschätzung ebenso wenig ableiten wie eine gesicherte Fortsetzung.
Jefferies nehme diese fehlende Visibilität jedoch zum Anlass für Zurückhaltung. Philippe Houchois stelle damit einen Punkt heraus, der für Anleger mit Blick auf die künftige Kapitalverwendung besonders relevant sei.
Kursziel 44 Euro: Begrenzter Abstand zum aktuellen Kurs
Zwischen dem Aktienkurs von 41,94 Euro und dem Kursziel 44 Euro liegen 2,06 Euro. Das rechnerische Potenzial von rund 4,9% unterstreicht den begrenzten Abstand zur neuen Analystenbewertung, ist aber keine Renditezusage.
Insgesamt zeichne die Mercedes-Benz-Aktienanalyse ein vorsichtigeres Bild: Das Geschäftsmodell benötige eine tiefgreifende Überarbeitung, das Liquiditätsprofil steche kaum noch hervor und eine Neuauflage des Aktienrückkaufs sei unklar.
Philippe Houchois senkt für Jefferies das Kursziel auf 44 Euro und ersetzt die bisherige Kaufempfehlung durch das Rating "hold". Damit steht Mercedes-Benz in dieser Analyse vorerst auf der Beobachtungsliste statt auf der Einkaufsliste.
Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – bei Mercedes wird gerade das Geschäftsmodell durchgecheckt. Euer Gruppenchat bekommt die Inspektion gratis und ganz ohne Werkstatttermin!
(Analyse vom 09.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.