Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unter die Lupe.
Mayr-Melnhof Aktie: Packaging- Verkauf sorgt für Kurssprung
Attraktive Bewertung, deutlicher Schuldenabbau und geplante Sonderausschüttung kommen am Markt gut an
Gestern Abend habe Mayr-Melnhof in einer Ad-hoc-Meldung den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seinem Packaging-Geschäft an den USA-Finanzinvestor KPS Capital Partners bekanntgegeben. Die Transaktion sei vom Markt ausgesprochen positiv aufgenommen worden. Die MM-Aktie habe nach Börsenschluss mit einem Kurssprung von rund 14% reagiert.
Das Geschäft solle in eine neue Holdinggesellschaft eingebracht werden, an der KPS künftig 70% und MM 30% halten würden. MM bleibe somit an der weiteren Entwicklung und möglichen Wertsteigerung des Packaging-Geschäfts beteiligt. Die Transaktion umfasse Food & Premium Packaging sowie Pharma & Healthcare Packaging. Der vereinbarte Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd. entspreche einem impliziten EV/bereinigtes EBITDA-Multiple 2026e von rund 9x und liege damit merklich über dem historischen Bewertungsniveau der gesamten MM-Gruppe. Nach Abzug des geschätzten Investments von rund EUR 0,4 Mrd. für die verbleibende 30-prozentige Beteiligung erwarte MM Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Die Transaktion solle vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.
Ein wesentlicher Teil der Erlöse solle zur Reduzierung der Verschuldung verwendet werden. Nach Abschluss der Transaktion erwarte MM eine Nettoliquidität von rund EUR 0,8 bis 0,9 Mrd., wodurch sich die finanzielle Flexibilität erheblich erhöhe. Darüber hinaus plane das Unternehmen eine Sonderausschüttung von 0,5 bis EUR 0,6 Mrd. an die Aktionäre.
Aus Sicht der RBI sei die Transaktion positiv zu beurteilen. Insbesondere die Bewertung des Packaging-Geschäfts verdeutliche den erheblichen Bewertungsabschlag, der bislang auf Gruppenebene bestanden habe. Gleichzeitig verbessere sich die Bilanz deutlich und die Aktionäre sollten über die geplante Sonderausschüttung unmittelbar an der Wertrealisierung beteiligt werden. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass MM sich damit von seinem zuletzt margenstärkeren und profitableren Packaging-Geschäft trenne und sich künftig operativ weitgehend auf das volumen- und zyklusgetriebene Board-&-Paper-Geschäft konzentriere.
Über die verbleibende Beteiligung partizipiere MM jedoch weiterhin an einer möglichen Wertsteigerung von Packaging.
Die letzte Empfehlung der RBI für die Aktien von Mayr-Melnhof habe "kaufen" gelautet, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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