Marvell Technology Aktie: KI-Boom vor einer Pause? B. Riley senkt Kursziel auf 250 USD

Allerdings ist Vorsicht geboten: B. Riley bezieht sich mit seiner Aussage auf den Halbleitersektor insgesamt. Daraus lässt sich nicht automatisch ableiten, dass die Marvell Technology Aktie selbst auf einem historischen Bewertungstief notiert. Auch günstige Branchenbewertungen schließen weitere Kursverluste nicht aus, insbesondere wenn sich die Geschäftsaussichten stärker als erwartet verschlechtern.