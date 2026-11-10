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Märkte nervös - Zentralbanken zum Handeln bereit

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 09:31 3 Min. Bankhaus Carl Spängler & Co

Finanzmärkte unter Druck: Droht die nächste große Turbulenz? Steigende Staatsschulden, Inflationssorgen und Zweifel am KI-Boom sorgen für heftige Kursschwankungen. Das Bankhaus Spängler warnt vor weiteren Zinserhöhungen und geopolitischen Risiken

Bild: Bankhaus Spängler, Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management

"An den Märkten ist es unruhiger geworden. Die Sorgen über ausufernde Staatsschulden sind stark gestiegen, die KI-Euphorie hat sich merklich abgekühlt und der Iran-Krieg schwelt weiter", sagt Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler, im aktuellen Kapitalmarktupdate der ältesten Privatbank Österreichs. "Egal, wohin man schaut, kann man größere Kursausschläge beobachten", ergänze Portfoliomanager Daniel Briesemann. Die beiden Asset-Management-Experten würden erläutern, was die Märkte antreibe und worauf sich Anleger:innen einstellen sollten. Besonders deutlich zeige sich die Nervosität am Anleihenmarkt: Seit September würden die Kurse in den USA und in Europa stark schwanken. Als Gründe nenne Briesemann Inflationssorgen wegen hoher Energiepreise, veränderte Zinserwartungen, die Furcht vor erdrückenden Zinslasten einiger Staaten und politische Risiken. Auch am Aktienmarkt gehe es volatiler zu. "Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die Lage wieder beruhigt", so der Portfoliomanager. Technologiewerte unter Druck Mitverantwortlich für die stärkeren Ausschläge seien die Technologieunternehmen. Marktteilnehmer:innen hätten den Konzernen, die in den KI-Ausbau investieren würden, zunächst viele Vorschusslorbeeren verteilt. "Zuletzt gab es jedoch zunehmende Bedenken, ob das eingesetzte Kapital tatsächlich so rentabel ist", erkläre Dürnberger. Nach den US-Zwischenwahlen könnte der KI-Ausbau zudem etwas langsamer vonstattengehen. Die Kurse vieler Technologiewerte seien seit Anfang Oktober, vor allem aber zuletzt, deutlich gefallen. Der Dow Jones Industrial Average, der den Schwerpunkt auf Finanz-, Gesundheits- und Industriewerte lege, habe sich dagegen gut gehalten. Bild: Bankhaus Spängler, Daniel Briesemann, Portfoliomanager Demokraten würden Kongress erobern, US-Wirtschaft wachse robust Nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen werde sich US-Präsident Trump wohl wieder stärker der Außen- und Handelspolitik widmen, in der es zu neuen Spannungen kommen könnte. "Für die Finanzmärkte muss das Wahlergebnis nicht schlecht sein. Eine geteilte Regierung war in den vergangenen 50 Jahren eher die Regel als die Ausnahme, und der US-Aktienmarkt hat in diesen Zeiten mit neun Prozent pro Jahr recht stark zugelegt", betone Briesemann. Die US-Wirtschaft sei im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 3,4 Prozent gewachsen, getragen von privatem Konsum und KI-Boom. "Aus heutiger Sicht dürfte sich der Aufschwung im nächsten Jahr fortsetzen, auch wenn die Wachstumsraten nicht mehr ganz so hoch ausfallen könnten", so Spängler-Manager Dürnberger. In der Eurozone habe das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent zugelegt. Inflation steige, Zinsschritt im Dezember in Sicht In der Eurozone sei die Inflation im Oktober erstmals seit drei Jahren wieder auf 4,0 Prozent gestiegen. Haupttreiber seien die Energiepreise gewesen. In den USA habe sie im September bei 3,7 Prozent gelegen. "Sollte die Inflation hoch bleiben oder noch weiter steigen, bringt dies die EZB unter Zugzwang", warne Briesemann. EZB-Präsidentin Lagarde habe bereits eine Zinserhöhung für Dezember in Aussicht gestellt, es wäre in diesem Jahr der dritte Schritt. "Auch die Fed steht Gewehr bei Fuß und dürfte die Zinsen nach der letzten Pause weiter anheben", sage Dürnberger. Basisszenario: Moderates Wachstum, steigende Zinsen Das Bankhaus Spängler rechne mit moderatem Wirtschaftswachstum, vorübergehend erhöhter Inflation in Europa, weiteren Zinserhöhungen und moderat steigenden Unternehmensgewinnen. "Die größten Risiken sehen wir in der (Geo-)Politik, enttäuschten KI-Erwartungen, anhaltend hoher Inflation und Zinsen, steigenden Staatsschulden und einer unberechenbareren Fed", fasse Briesemann zusammen. "Chancen bieten dagegen ein stärkeres Wirtschaftswachstum, ein Ende des Iran-Kriegs, eine Entspannung im Ukraine-Krieg, sinkende Energiekosten und Produktivitätssteigerungen durch KI."

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