Lufthansa Aktie im Höhenflug: Ist die Börse zu optimistisch?

Die Lufthansa-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Nach starken Quartalszahlen steigt der Aktienkurs auf Xetra um 5,8 % auf 7,90 Euro. Der Konzern steigerte seinen Quartalsumsatz um 9 % auf 12,2 Milliarden Euro und verbesserte das bereinigte EBIT trotz erheblich höherer Treibstoffkosten auf rund 1,4 Milliarden Euro. Besonders Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik überzeugten mit starken Ergebnissteigerungen. Auch die höhere Preissetzungsmacht im Passagiergeschäft stimmt optimistisch. JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers würdigt die Geschäftszahlen ausdrücklich und bewertet die erwartete starke Preisentwicklung im vierten Quartal positiv. Dennoch bestätigt er in seiner Lufthansa-Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "neutral" und belässt das Kursziel unverändert bei 7 Euro. Der entscheidende Grund für die Vorsicht liegt im weiterhin schwierigen Kostenumfeld. Lufthansa erwartet für 2026 Treibstoffkosten von rund 9,3 Milliarden Euro und musste die obere Grenze seiner Gewinnprognose reduzieren. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs signalisiert das Kursziel 7 Euro ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 11,4 %. Die entscheidende Erkenntnis lautet deshalb: Lufthansa beweist operative Widerstandsfähigkeit, doch die hohen Energiekosten und die unsichere Gewinnentwicklung begrenzen aus Sicht von JPMorgan das zusätzliche Kurspotenzial. Ob die Aktie ihren Höhenflug fortsetzen kann, hängt nun vor allem davon ab, wie erfolgreich der Konzern steigende Kosten durch höhere Ticketpreise, Effizienzsteigerungen und starke Ergebnisse seiner Tochtergesellschaften ausgleichen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026