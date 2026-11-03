Die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) startet nach den neuesten Quartalszahlen durch! Während der deutsche Luftfahrtkonzern mit einem Milliarden-Betriebsgewinn und überraschend starken Ticketpreisen begeistert, schießt die Aktie auf Xetra um 5,8 % auf 7,90 Euro nach oben. Doch ausgerechnet jetzt tritt die US-Investmentbank JPMorgan auf die Bremse. In seiner aktuellen Lufthansa-Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt Analyst Harry J. Gowers das Rating "neutral" und hält am Kursziel 7 Euro fest. Damit liegt die Bewertung von JPMorgan rund 11,4 % unter dem aktuellen Börsenkurs. Besonders bemerkenswert: Harry J. Gowers beurteilt die Quartalszahlen ausdrücklich positiv und begrüßt die erwartete starke Preisentwicklung im vierten Quartal. Warum also keine Kaufempfehlung? Die Antwort liegt in den enormen Treibstoffkosten, einer gesenkten Jahresprognose und den weiterhin bestehenden Risiken für die Profitabilität. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Ist die Lufthansa-Aktie gerade erst zu einer nachhaltigen Erholung gestartet oder hat die Börse die guten Nachrichten bereits zu großzügig gefeiert?
Lufthansa Aktie im Höhenflug: Ist die Börse zu optimistisch?
Warum JPMorgan die Rally skeptisch sieht
Lufthansa-Aktienanalyse: JPMorgan bestätigt Rating "neutral" und Kursziel 7 Euro
Die aktuelle Lufthansa-Aktienanalyse von JPMorgan vom 3. November 2026 enthält eine bemerkenswert differenzierte Botschaft. Analyst Harry J. Gowers sieht die Geschäftsentwicklung des dritten Quartals positiv, bestätigt aber das Rating "neutral" und das unveränderte Kursziel 7 Euro. In seiner ersten Reaktion auf die Zahlen bezeichnet Gowers die veröffentlichten Kennziffern sinngemäß als durchweg gut. Besonders erfreulich findet er, dass Lufthansa für das laufende vierte Quartal eine starke Preisentwicklung erwartet. Diese Einschätzung ist wichtig, weil höhere Ticketpreise helfen können, steigende Treibstoffkosten auszugleichen. Dennoch bleibt JPMorgan vorsichtig. Die Investmentbank hatte bereits vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf erhebliche Risiken durch die gestiegenen Kerosinpreise hingewiesen. Für Harry J. Gowers ist deshalb entscheidend, ob Lufthansa die operative Verbesserung auch unter schwierigeren Kostenbedingungen fortsetzen kann. Das Kursziel 7 Euro zeigt, dass JPMorgan auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur begrenzte Chancen sieht.
Harry J. Gowers lobt die Quartalszahlen: Lufthansa überrascht positiv
Besonders interessant ist die erste Einschätzung von JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers. Nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse hebt er hervor, dass die Kennzahlen insgesamt überzeugend ausgefallen seien. Auch die erwartete starke Preisentwicklung im vierten Quartal wertet er positiv. Für Lufthansa ist diese Entwicklung von großer Bedeutung. Fluggesellschaften besitzen hohe Fixkosten und reagieren empfindlich auf Veränderungen bei Treibstoffpreisen, Auslastung und Ticketpreisen. Schon vergleichsweise kleine Veränderungen können deshalb erhebliche Auswirkungen auf den operativen Gewinn haben. Höhere Durchschnittserlöse je Passagier können einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Profitabilität leisten. Allerdings muss Lufthansa gleichzeitig darauf achten, dass steigende Ticketpreise nicht zu einer schwächeren Nachfrage führen. JPMorgan erkennt die positive Entwicklung an, bleibt mit dem Rating "neutral" aber zurückhaltend. Die vollständige Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die Aussagen von Harry J. Gowers werden deshalb sinngemäß wiedergegeben.
Lufthansa erzielt 12,2 Milliarden Euro Umsatz im dritten Quartal
Die Geschäftszahlen liefern tatsächlich gute Gründe für den Kursanstieg. Lufthansa steigerte den Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 9 % auf rund 12,2 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es etwa 11,2 Milliarden Euro gewesen. Noch bemerkenswerter ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 6 % auf rund 1,4 Milliarden Euro. Damit übertraf Lufthansa die durchschnittlichen Analystenerwartungen von ungefähr 1,37 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend: Der Konzern erzielte diese Ergebnisverbesserung trotz einer zusätzlichen Treibstoffkostenbelastung von 543 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Höhere Umsätze und eine disziplinierte Kostenkontrolle konnten diese Belastung mehr als ausgleichen. Für die Lufthansa-Aktienanalyse von JPMorgan ist diese Widerstandsfähigkeit ein wichtiger positiver Faktor. Harry J. Gowers würdigt die guten Quartalszahlen ausdrücklich. Dennoch bleibt die Frage, ob Lufthansa die starke Entwicklung auch im traditionell schwierigeren Wintergeschäft fortsetzen kann.
Ticketpreise steigen um 7 %: Premiumkunden sorgen für Rückenwind
Ein besonders wichtiger Wachstumstreiber sind die höheren Durchschnittserlöse im Passagiergeschäft. Bei den Netzwerkfluggesellschaften stiegen die Durchschnittserlöse je verkaufter Leistungseinheit im dritten Quartal um 7 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage nach Premiumtickets und auf Langstreckenverbindungen nach Asien und Nordamerika. Diese Entwicklung ist für Lufthansa besonders attraktiv, weil Geschäftsreisende und Premiumkunden häufig höhere Ticketpreise bezahlen. Auch Eurowings profitierte von einer robusten Nachfrage und erzielte um 8 % höhere Durchschnittserlöse. Die positive Preisentwicklung zeigt, dass Lufthansa ihre Kapazitäten in wichtigen Märkten weiterhin profitabel vermarkten kann. JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers hebt ausdrücklich hervor, dass das Unternehmen auch für das vierte Quartal eine starke Preisentwicklung erwartet. Allerdings können höhere Ticketpreise nicht sämtliche Kostensteigerungen unbegrenzt ausgleichen. Entscheidend bleibt, ob die Nachfrage auch bei steigenden Flugpreisen robust bleibt.
Kerosin-Schock: Lufthansa rechnet mit 9,3 Milliarden Euro Treibstoffkosten
Die größte Herausforderung bleibt die Entwicklung der Treibstoffpreise. Lufthansa erwartet für das Gesamtjahr 2026 inzwischen eine Treibstoffrechnung von rund 9,3 Milliarden Euro. Die hohen Kerosinpreise belasten die gesamte Luftfahrtbranche und führen zu erheblichen Unsicherheiten bei den Gewinnprognosen. Bereits vor den Quartalszahlen hatte JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers auf diese Risiken hingewiesen. Besonders problematisch ist, dass Fluggesellschaften höhere Kosten nicht immer vollständig an ihre Kunden weitergeben können. Steigende Ticketpreise können zwar helfen, doch die Nachfrage reagiert empfindlich auf wirtschaftliche Unsicherheit. Zudem hängen die tatsächlichen Treibstoffkosten von Absicherungsgeschäften, Wechselkursen und der weiteren Entwicklung des Ölmarktes ab. Lufthansa hat für 2026 rund 86 % des Treibstoffbedarfs seiner Passagierfluggesellschaften abgesichert. Für 2027 liegt die Absicherungsquote bereits bei mehr als 60 %. Das reduziert kurzfristige Risiken, verhindert aber nicht, dass dauerhaft hohe Energiepreise die zukünftige Profitabilität beeinträchtigen.
Lufthansa senkt Jahresprognose: Warum JPMorgan vorsichtig bleibt
Trotz der starken Quartalszahlen musste Lufthansa seine Gewinnprognose für 2026 reduzieren. Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes EBIT zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognosespanne bei 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro gelegen. Damit wurde insbesondere das obere Ende der Erwartungen zurückgenommen. Hauptgrund sind die gestiegenen Treibstoffkosten. Diese Entwicklung ist für die Lufthansa-Aktienanalyse von JPMorgan besonders relevant. Harry J. Gowers hatte bereits im Oktober davor gewarnt, dass die höheren Kerosinpreise erhebliche Ergebnisrisiken verursachen könnten. Zudem hatte er infrage gestellt, ob steigende Ticketpreise die Kostenbelastungen vollständig kompensieren können. Die aktuelle Prognoseanpassung bestätigt, dass der Kostendruck trotz der starken operativen Entwicklung ein ernst zu nehmendes Problem bleibt. Das unveränderte Kursziel 7 Euro und das bestätigte Rating "neutral" zeigen, dass JPMorgan weiterhin eine vorsichtige Bewertung bevorzugt.
Lufthansa Cargo überrascht: Gewinn steigt auf 162 Millionen Euro
Eine besonders erfreuliche Entwicklung zeigt das Frachtgeschäft. Lufthansa Cargo steigerte sein bereinigtes EBIT im dritten Quartal auf 162 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum lediglich 49 Millionen Euro erzielt worden waren. Damit hat sich der operative Gewinn mehr als verdreifacht. Zugleich übertraf das Ergebnis die Markterwartungen von rund 109 Millionen Euro deutlich. Ein wichtiger Grund waren höhere Frachtraten, die unter anderem durch veränderte Kapazitätsverhältnisse im internationalen Luftverkehr begünstigt wurden. Für Lufthansa ist das Frachtgeschäft eine wichtige Ergänzung zum Passagierverkehr. Allerdings schwankt die Nachfrage nach Luftfracht mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung und den internationalen Handelsströmen. Auch geopolitische Veränderungen können die Frachtraten erheblich beeinflussen. Das Management erwartet für das vierte Quartal ein Cargo-Ergebnis mindestens auf Vorjahresniveau. Für JPMorgan und Harry J. Gowers bleibt entscheidend, ob die starke Entwicklung nachhaltig ist oder teilweise auf vorübergehenden Marktbedingungen beruht.
Lufthansa Technik: Wartungsgeschäft entwickelt sich zum Gewinnmotor
Auch Lufthansa Technik liefert wichtige positive Impulse. Das Wartungs- und Reparaturgeschäft erzielte im dritten Quartal ein bereinigtes EBIT von rund 200 Millionen Euro, nach 130 Millionen Euro im Vorjahr. Damit lag das Ergebnis deutlich über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von etwa 165 Millionen Euro. Die starke Entwicklung zeigt, dass Lufthansa nicht ausschließlich vom klassischen Passagiergeschäft abhängig ist. Lufthansa Technik profitiert von der weltweit hohen Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für Flugzeuge. Da zahlreiche Fluggesellschaften ihre Flotten länger nutzen und neue Flugzeuge teilweise verspätet ausgeliefert werden, bleibt der Bedarf an entsprechenden Dienstleistungen hoch. Für die Lufthansa-Aktie eröffnet dieses Geschäftsfeld zusätzliche Ertragsmöglichkeiten. Gleichzeitig bietet es eine gewisse Diversifikation gegenüber dem stärker schwankungsanfälligen Passagierverkehr. Allerdings bleiben auch hier Personal-, Material- und Energiekosten wichtige Einflussfaktoren.
Netzwerkfluggesellschaften: Das Kerngeschäft bleibt unter Druck
Nicht alle Geschäftsbereiche konnten überzeugen. Die Netzwerkfluggesellschaften, zu denen Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines gehören, erzielten im dritten Quartal ein bereinigtes EBIT von 853 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 961 Millionen Euro gewesen. Damit ging der operative Gewinn um rund 11 % zurück. Gleichzeitig blieb das Ergebnis hinter den Markterwartungen von ungefähr 904 Millionen Euro zurück. Diese Entwicklung zeigt, wie stark steigende Treibstoffkosten die Profitabilität des klassischen Airline-Geschäfts beeinträchtigen können. Für Anleger ist deshalb wichtig, zwischen dem starken Konzernergebnis und den unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Geschäftsbereiche zu unterscheiden. Während Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielten, blieb das Netzwerkgeschäft unter Druck. JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers sieht die Quartalszahlen insgesamt positiv, doch die strukturellen Herausforderungen des Passagiergeschäfts erklären, warum die Bank beim Rating "neutral" bleibt.
Lufthansa verbessert Bilanz: Nettoverschuldung sinkt auf 7,3 Milliarden Euro
Ein weiterer positiver Faktor ist die finanzielle Stabilität. Lufthansa reduzierte seine Nettoverschuldung einschließlich der Nettopensionsverpflichtungen zum 30. September 2026 auf rund 7,3 Milliarden Euro. Ende 2025 hatte dieser Wert noch bei 8,3 Milliarden Euro gelegen. Gleichzeitig verfügte der Konzern über eine Gesamtliquidität von 11,8 Milliarden Euro. Damit besitzt Lufthansa einen erheblichen finanziellen Puffer, um auf schwankende Marktbedingungen reagieren zu können. Eine solide Liquiditätsposition ist für Fluggesellschaften besonders wichtig, weil sie hohe Investitionen in Flugzeuge, Wartung und Infrastruktur finanzieren müssen. Gleichzeitig können geopolitische Krisen oder unerwartete Nachfragerückgänge erhebliche finanzielle Belastungen verursachen. Die verbesserte Bilanz stärkt deshalb die Widerstandsfähigkeit des Konzerns. Allerdings bleibt der Kapitalbedarf hoch, und zukünftige Investitionen müssen weiterhin sorgfältig finanziert werden. Für die Lufthansa-Aktie ist eine nachhaltige Verbesserung des freien Cashflows deshalb ebenso wichtig wie steigende operative Gewinne.
JPMorgan warnt vor Risiken für 2027
Bereits in seiner Branchenanalyse vom Oktober hatte JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers auf die erheblichen Risiken durch steigende Kerosinpreise hingewiesen. Die seit Anfang Juli deutlich gestiegenen europäischen Treibstoffpreise könnten nach seiner Einschätzung auch 2027 auf die Ergebnisse der Fluggesellschaften drücken. JPMorgan reduzierte deshalb seine Gewinnprognosen für zahlreiche europäische Airlines. Für Lufthansa ist diese Einschätzung besonders relevant, weil der Konzern trotz seiner Absicherungsgeschäfte langfristig nicht vollständig gegen hohe Energiepreise geschützt ist. Sollten die Treibstoffkosten dauerhaft auf hohem Niveau bleiben, könnten Fluggesellschaften gezwungen sein, Kapazitäten zu reduzieren oder Ticketpreise weiter anzuheben. Beides birgt Risiken. Eine Kapazitätsreduzierung kann das Umsatzwachstum begrenzen, während höhere Preise die Nachfrage beeinträchtigen können. Das bestätigte Rating "neutral" und das Kursziel 7 Euro zeigen, dass JPMorgan diese Risiken weiterhin berücksichtigt.
Lufthansa-Aktie: Die wichtigsten Chancen und Risiken
Für die Lufthansa-Aktie sprechen mehrere positive Faktoren. Erstens bleibt die Nachfrage nach Flugreisen robust, insbesondere im Premiumsegment. Zweitens ermöglichen höhere Ticketpreise eine teilweise Kompensation der gestiegenen Treibstoffkosten. Drittens liefern Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik starke Ergebnisbeiträge. Viertens verbessert sich die Bilanz durch den Rückgang der Nettoverschuldung. Fünftens könnten weitere Effizienzmaßnahmen die operative Profitabilität stärken. Dem stehen allerdings erhebliche Risiken gegenüber. Die hohen Kerosinpreise belasten die Gewinne, und die Jahresprognose wurde bereits reduziert. Zudem bleibt das Netzwerkgeschäft unter Druck. Geopolitische Spannungen, Streiks, mögliche Konjunkturschwächen und Verzögerungen bei Flugzeugauslieferungen können zusätzliche Belastungen verursachen. Auch die Nachfrage nach Premiumtickets und die Entwicklung der Frachtraten sind nicht garantiert. JPMorgan und Harry J. Gowers erkennen die positiven operativen Entwicklungen an, halten das aktuelle Chancen-Risiko-Verhältnis aber offenbar nicht für attraktiv genug, um das Rating "neutral" auf eine Kaufempfehlung anzuheben.
Lufthansa-Aktie bei 7,90 Euro: Wie groß ist das Rückschlagrisiko?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 7,90 Euro liegt das Kursziel 7 Euro aus der JPMorgan-Aktienanalyse um 0,90 Euro niedriger. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 11,4 %. Besonders interessant ist, dass die Aktie trotz der reduzierten Jahresprognose kräftig steigt. Anleger konzentrieren sich offensichtlich auf die besser als erwarteten Quartalszahlen, die starke Nachfrage und die positiven Ergebnisse von Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik. JPMorgan bewertet die Situation dagegen zurückhaltender. Analyst Harry J. Gowers bestätigt das Rating "neutral" und hält am Kursziel 7 Euro fest. Für Anleger ist wichtig, dass ein Analystenkursziel keine sichere Prognose darstellt. Sollte Lufthansa die Kosten besser kontrollieren und die Ticketpreise weiter erhöhen können, könnte die Aktie stärker steigen als von JPMorgan erwartet. Sollten dagegen die Treibstoffpreise hoch bleiben und die Nachfrage nachlassen, wären deutliche Rückschläge möglich. Entscheidend wird sein, ob Lufthansa die operative Stärke des dritten Quartals in nachhaltige Gewinne übersetzen kann.
Fazit: Lufthansa-Aktie – JPMorgan lobt die Zahlen, bleibt aber auf der Bremse
Die Lufthansa-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Nach starken Quartalszahlen steigt der Aktienkurs auf Xetra um 5,8 % auf 7,90 Euro. Der Konzern steigerte seinen Quartalsumsatz um 9 % auf 12,2 Milliarden Euro und verbesserte das bereinigte EBIT trotz erheblich höherer Treibstoffkosten auf rund 1,4 Milliarden Euro. Besonders Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik überzeugten mit starken Ergebnissteigerungen. Auch die höhere Preissetzungsmacht im Passagiergeschäft stimmt optimistisch. JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers würdigt die Geschäftszahlen ausdrücklich und bewertet die erwartete starke Preisentwicklung im vierten Quartal positiv. Dennoch bestätigt er in seiner Lufthansa-Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "neutral" und belässt das Kursziel unverändert bei 7 Euro. Der entscheidende Grund für die Vorsicht liegt im weiterhin schwierigen Kostenumfeld. Lufthansa erwartet für 2026 Treibstoffkosten von rund 9,3 Milliarden Euro und musste die obere Grenze seiner Gewinnprognose reduzieren. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs signalisiert das Kursziel 7 Euro ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 11,4 %. Die entscheidende Erkenntnis lautet deshalb: Lufthansa beweist operative Widerstandsfähigkeit, doch die hohen Energiekosten und die unsichere Gewinnentwicklung begrenzen aus Sicht von JPMorgan das zusätzliche Kurspotenzial. Ob die Aktie ihren Höhenflug fortsetzen kann, hängt nun vor allem davon ab, wie erfolgreich der Konzern steigende Kosten durch höhere Ticketpreise, Effizienzsteigerungen und starke Ergebnisse seiner Tochtergesellschaften ausgleichen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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