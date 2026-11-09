Lufthansa Aktie hebt um 3,50 Prozent ab! Citadel rudert zurück, andere Shortseller bleiben hartnäckig

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden! Schließlich sollte niemand erst am Flughafen erfahren, dass die Lufthansa-Aktie gerade abhebt, während die Hedgefonds noch über ihre Sitzplatzreservierung auf der Short-Seite diskutieren. Und falls Ihr bester Börsenkumpel wieder behauptet, er habe den Kursanstieg von 3,502 Prozent natürlich schon gestern vorhergesehen: Schicken Sie ihm den Artikel! Vielleicht verrät er Ihnen dann auch, warum sein eigenes Depot trotz all seiner Prognosen immer noch in der Warteschleife kreist!