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LPKF Laser Aktie: 2027 soll aus Fantasie zählbarer Ertrag werden

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 11:44 2 Min. Der Anlegerbrief

LPKF kämpft mit Umsatzrückgang und Verlusten, während die Experten trotz Chancen bei Glassubstraten einen Einstieg noch für verfrüht halten.

Bild: red industrial laser cutting

Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics SE (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker: LPK) unter die Lupe. Nach der Gewinnwarnung hätten die finalen Neunmonatszahlen 2026 bei LPKF Laser keine Überraschungen mehr geboten. Der Umsatz sei um über 28% auf 60,3 Mio. Euro gefallen und das um diverse Aufwandsposten, darunter Restrukturierungen und Abfindungen, bereinigte EBIT sei auf -8,9 Mio. Euro (9M 2025: -0,8 Mio. Euro) gesunken. Das Periodenergebnis habe sich auf -13,7 Mio. Euro (9M 2025: -5,0 Mio. Euro) vermindert. Doch selbst die gesenkten Jahresziele (Umsatz: 93 bis 100 Mio. Euro; bereinigte EBIT-Marge: -7,0 bis -2,5%) seien noch nicht eingetütet. Die Zielverfehlung sei maßgeblich Projektverschiebungen geschuldet. Im Solarsegment habe sich ein Großauftrag aus China verzögert. Dieser sei jetzt für 2027 fest eingeplant, fehle aber 2026 in den Büchern. Demnach sei der Solar-Umsatz auf 11,2 Mio. Euro (9M25: 25,8 Mio. Euro) gesunken. Der Rückgang bei Welding auf 11,2 Mio. Euro (9M25: 20 Mio. Euro) sei auf ein Sonderprojekt im Vorjahr zurückzuführen. Im Segment Development sei der Umsatz leicht auf 17,5 Mio. Euro (9M 2025: 18,1 Mio. Euro) gefallen, während bei Electronics, wo Glaskomponenten im Fokus stünden, ein leichter Anstieg auf 20,5 Mio. Euro (9M 2025: 20 Mio. Euro) gelungen sei. Genau hier solle zukünftig die Musik spielen. Denn Glassubstrate würden im Advanced Packaging-Markt der Halbleiterindustrie als zukünftige Schlüsseltechnologie gelten. Beispielsweise seien optische Verbindungen direkt in ein Substrat integrierbar, was schnellere Datenübertragungen bei geringerem Energieverlust ermögliche. Bei stetig steigenden Datenmengen seien ebendiese Eigenschaften gefragt. LPKF besitze mit der patentierten LIDE-Technologie einen Hebel, um am hohen Potenzial bei Advanced Packaging zu partizipieren. Nach Unternehmensangaben betrage das für LPKF adressierbare Volumen bis 2030 rund 1,7 Mrd. Euro. LPKF sei noch ein kleiner Player im Halbleitermarkt und werde mit rund 250 Mio. Euro bewertet. Die Bilanz sei dementsprechend übersichtlich: Die Eigenkapitalquote habe per 30.9. bei knapp 63% gelegen, unübliche Risiken seien nicht erkennbar. Allerdings lasse der enge finanzielle Spielraum derzeit keine größeren Sprünge zu. Daher würden seitens des Unternehmens bereits Finanzierungsoptionen für das geplante Wachstum evaluiert. LPKF müsse zudem noch beweisen, dass das vorhandene Potenzial kommerzialisiert werden könne. Die Experten von "Der Anlegerbrief" halten einen Einstieg noch für zu früh, bleiben aber am Ball. (Ausgabe 41 vom 07.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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