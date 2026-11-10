K+S Aktie steigt nach Q3-Zahlen – höhere Prognosebasis trifft auf Kostendruck

Die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker: SDF) reagiert mit einem Kursanstieg auf die aktuellen Geschäftszahlen. Beim angegebenen Kurs von 13,60 Euro gewinnt das Papier 0,16 Euro beziehungsweise 1,19%. Der Düngemittel- und Salzproduzent steigert seinen Quartalsumsatz, grenzt die Ergebnisprognose für 2026 enger ein und hebt deren Mittelwert leicht an. Gleichzeitig zeigt der Bericht vom 10. November, dass höhere Energie- und Logistikkosten einen Teil der positiven Preisentwicklung aufzehren. Für Anleger entsteht damit ein interessantes Spannungsfeld: Das Geschäft hat sich seit Jahresbeginn deutlich verbessert, doch der Weg zu nachhaltig höheren Mittelzuflüssen bleibt anspruchsvoll.