K+S Aktie: Plötzlich lässt ein Hedgefonds locker! Warum die Short-Wende für Anleger spannend wird

Bei der K+S-Aktie sorgt eine neue Entwicklung unter den institutionellen Leerverkäufern für Aufmerksamkeit! Während die Papiere des deutschen Kali- und Salzproduzenten bei 13,38 Euro auf der Stelle treten und eine Tagesveränderung von 0,00 Prozent aufweisen, reduziert der internationale Hedgefonds Millennium International Management LP seine Wette auf fallende Kurse. Die Netto-Leerverkaufsposition wurde am 6. November 2026 von 0,81 auf 0,77 Prozent gesenkt. Doch von einer vollständigen Entwarnung kann keine Rede sein: Auch BlackRock Investment Management, ExodusPoint Capital Management und Citadel Securities sind mit größeren Short-Positionen vertreten. Besonders interessant ist die unterschiedliche Positionierung der Finanzinvestoren. Während Millennium sein Engagement verringert, bleiben andere institutionelle Marktteilnehmer auf der Short-Seite präsent. Könnte sich damit eine Veränderung der Stimmung gegenüber K+S abzeichnen oder ist die jüngste Reduzierung lediglich eine taktische Anpassung?