K+S Aktie: EBITDA schlägt Erwartungen – warum das Jefferies nicht überzeugt

Die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker: SDF) gerät nach den Quartalszahlen unter Druck. Beim angegebenen Kurs von 13,11 Euro verliert das Papier 0,33 Euro beziehungsweise 2,46%. Dabei hat der Düngemittelhersteller operativ besser abgeschnitten als erwartet. Für einen Stimmungswechsel bei Jefferies reicht das jedoch nicht: Marcus Dunford-Castro bestätigt in seiner K+S-Aktienanalyse vom 10. November 2026 das Rating "underperform" und das Kursziel 10,50 Euro. Gegenüber dem angegebenen Aktienkurs liegt das Ziel rund 19,9% niedriger.