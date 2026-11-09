KION Aktie: Ilex Capital verschärft den Druck! Ein gefährliches Spiel gegen die Kursrallye!

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden! Schließlich baut KION Gabelstapler, die tonnenschwere Lasten bewegen – und wir liefern Ihnen den Börsenstoff, der selbst eingefleischte Short-Seller ins Schwitzen bringen könnte. Falls Ihr bester Börsenkumpel wieder behauptet, er habe den nächsten Kursanstieg natürlich schon vor Wochen vorhergesehen, schicken Sie ihm diesen Artikel! Vielleicht merkt er dann, dass man eine schlecht laufende Short-Position nicht einfach mit dem Gabelstapler aus dem Depot fahren kann. Und wer weiß: Vielleicht hebt sein Depot danach endlich wieder ab – ganz ohne Staplerschein!