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KI-Aktien unter Druck: US-Wahlen gefährden den Boom bei Rechenzentren

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 11:15 2 Min. Lazard Asset Management

Droht dem KI-Milliardenboom ein Rückschlag? Nach den US-Zwischenwahlen warnt Lazard vor strengeren Auflagen für neue Rechenzentren. Das könnte den KI-Investitionsboom bremsen, der laut Chefstratege Ron Temple inzwischen 40% bis 50% des realen US-Wirtschaftswachstums direkt oder indirekt antreibt. Für KI-Aktien wächst damit das Risiko einer Neubewertung!

Bild: Lazard Asset Management, Ron Temple, Chief Market Strategist

Der deutliche Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen könnte weitreichendere Folgen für den KI-Investitionsboom haben als zunächst erwartet - darauf weist Ron Temple, Chief Market Strategist bei Lazard, hin. Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf die künftige Fiskalpolitik der USA richte, sehe Ron Temple insbesondere mögliche Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren als Risiko für die weitere Entwicklung der KI-Branche. Angesichts der hohen Abhängigkeit der US-Wirtschaft von KI-Investitionen könnten die Auswirkungen über den Technologiesektor hinausreichen. "Die Wahlergebnisse könnten den Ausbau der KI-Infrastruktur vor zusätzliche Herausforderungen stellen", erkläre Temple. "In mehreren wichtigen US-Bundesstaaten haben sich demokratische Kandidaten für strengere Auflagen oder zeitweilige Beschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren ausgesprochen." Nach Temples Analyse würden die fünf wichtigsten US-Bundesstaaten für den Bau neuer Rechenzentren ab Januar von demokratischen Gouverneuren regiert. Insbesondere in Texas, Georgia und Ohio hätten die siegreichen Kandidaten zusätzliche Regulierungen oder Moratorien für neue Rechenzentren vorgeschlagen. Die Wahlergebnisse könnten damit einen bereits bestehenden Trend verstärken. Denn der Widerstand gegen neue Rechenzentren reiche über Parteigrenzen hinaus. Auch republikanische Politiker hätten bereits Beschränkungen unterstützt. Für den Ausbau der KI-Infrastruktur könnte die zunehmende Regulierung somit zu einer längerfristigen Herausforderung werden. KI-Investitionen als wichtiger Wachstumstreiber der US-Wirtschaft Die möglichen Auswirkungen würden nach Temples Einschätzung über die Technologiebranche hinaus reichen. Der KI-Boom sei inzwischen ein wesentlicher Treiber des amerikanischen Wirtschaftswachstums. Temple schätze, dass derzeit 40 bis 50 Prozent des realen US-Wirtschaftswachstums direkt oder indirekt auf KI zurückgehen würden. Davon würden nach seiner Einschätzung 25 bis 35 Prozent des gesamten Wachstums auf direkte KI-Investitionen und weitere zehn bis 15 Prozent auf indirekte Vermögenseffekte im Zusammenhang mit KI zurückgehen. "Die US-Wirtschaft ist inzwischen in erheblichem Maße vom KI-Investitionsboom abhängig", so Temple. "Ob sie ihr reales Wachstum von rund zwei Prozent aufrechterhalten kann, hängt wesentlich davon ab, ob die hohen Investitionen fortgesetzt werden." KI-Aktien: Wahlergebnis verstärke den Druck auf die Bewertungen Aus Temples Sicht hätten die Wahlergebnisse einen zusätzlichen Belastungsfaktor für den KI-Investitionszyklus sichtbar gemacht und Verkäufe bei verschiedenen Unternehmen aus dem KI-Umfeld ausgelöst. Die Aussicht auf strengere Auflagen beim Bau neuer Rechenzentren dürfte das Tempo der Investitionen bremsen und könnte auch das insgesamt investierte Kapital verringern. "Die jüngsten Kursverluste und die Umschichtung von Kapital sehe ich als Teil einer notwendigen Neubewertung nach einer Phase übermäßiger Euphorie in Teilen des KI-Aktienmarktes", erkläre Temple. Für Anleger dürfte damit die Frage an Bedeutung gewinnen, welche Unternehmen ihre hohen Wachstumserwartungen auch unter schwierigeren regulatorischen Rahmenbedingungen erfüllen könnten.

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