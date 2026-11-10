KI-Aktien feiern spektakuläres Comeback - doch die nächsten US-Inflationsdaten könnten alles verändern!

Anleger hätten wieder verstärkt bei Halbleiterwerten und großen Cloudkonzernen zugegriffen, nachdem mehrere große Investmenthäuser die unmittelbar nach den Zwischenwahlen eingepreisten Risiken für den KI-Ausbau ebenfalls als überzogen bezeichnet hätten. Der künftig demokratisch kontrollierte Kongress dürfte den Ausbau von Rechenzentren zwar stärker regulieren und die Betreiber vermehrt an den Kosten für Stromnetze und zusätzliche Erzeugungskapazitäten beteiligen. Ein genereller Baustopp oder ein grundlegender Bruch des KI-Investitionszyklus zeichne sich bislang aber nicht ab. Der erste konkrete politische Test unterstreiche diese differenziertere Einschätzung. Ein parteiübergreifender Gesetzentwurf im US-Senat solle Genehmigungen für neue Kraftwerke und Stromleitungen erleichtern, gleichzeitig aber verhindern, dass private Haushalte und andere Stromkund die Kosten des Rechenzentrumsausbaus tragen müssten. Der politische Druck verschwinde damit nicht, richte sich vorerst jedoch stärker auf die Finanzierung der notwendigen Infrastruktur als auf eine grundsätzliche Begrenzung neuer Rechenzentren. Das relativiere einen Teil der Sorgen, die in der vergangenen Woche den massiven Abverkauf bei KI- und Technologiewerten ausgelöst hätten.