Nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Woche setzte sich die Erholung vom Freitag an den Aktienmärkten gestern mit deutlich mehr Schwung fort, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
KI-Aktien feiern spektakuläres Comeback - doch die nächsten US-Inflationsdaten könnten alles verändern!
Börsen im Rally-Modus
Anleger hätten wieder verstärkt bei Halbleiterwerten und großen Cloudkonzernen zugegriffen, nachdem mehrere große Investmenthäuser die unmittelbar nach den Zwischenwahlen eingepreisten Risiken für den KI-Ausbau ebenfalls als überzogen bezeichnet hätten. Der künftig demokratisch kontrollierte Kongress dürfte den Ausbau von Rechenzentren zwar stärker regulieren und die Betreiber vermehrt an den Kosten für Stromnetze und zusätzliche Erzeugungskapazitäten beteiligen. Ein genereller Baustopp oder ein grundlegender Bruch des KI-Investitionszyklus zeichne sich bislang aber nicht ab. Der erste konkrete politische Test unterstreiche diese differenziertere Einschätzung. Ein parteiübergreifender Gesetzentwurf im US-Senat solle Genehmigungen für neue Kraftwerke und Stromleitungen erleichtern, gleichzeitig aber verhindern, dass private Haushalte und andere Stromkund die Kosten des Rechenzentrumsausbaus tragen müssten. Der politische Druck verschwinde damit nicht, richte sich vorerst jedoch stärker auf die Finanzierung der notwendigen Infrastruktur als auf eine grundsätzliche Begrenzung neuer Rechenzentren. Das relativiere einen Teil der Sorgen, die in der vergangenen Woche den massiven Abverkauf bei KI- und Technologiewerten ausgelöst hätten.
Auch die Marktreaktion stütze diese Neubewertung. Der ATX habe 1,98% gewonnen, der DAX um 1,73% und der EURO STOXX 50 um 1,94% zugelegt. An der Wall Street habe der NASDAQ 100 die Erholung mit einem Plus von 3,40% angeführt. Der S&P 500 sei um 2,35% und der Dow Jones um 2,15% gestiegen. Besonders gefragt seien Halbleiterwerte und die großen Cloudkonzerne gewesen. Generell habe die Erholung auf breiteren Beinen gestanden und sei nicht nur von einzelnen Technologiekonzernen getragen worden. Der Russell 2000 habe 3,15 % gewonnen und damit eine starke Beteiligung kleinerer US-Unternehmen gezeigt. Auch bei den Investmentstilen hätten Momentum-Aktien mit einem Plus von 3,36% geführt, gefolgt von Small Caps, Quality und Growth. Auf Sektorebene hätten neben der Informationstechnologie vor allem Industrie, zyklischer Konsum und Grundstoffe zu den Gewinnern gezählt, während defensive Konsumwerte und der Energiesektor leicht nachgegeben hätten.
Unterstützung sei zusätzlich vom Ölmarkt gekommen. Brent habe sich gestern deutlich auf 92,6 USD je Barrel verbilligt und sei damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang September gefallen. Donald Trump habe neue Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, solange die Gespräche über eine Beendigung des Konflikts vorankämen. Heute Morgen habe sich der Rückgang fortgesetzt, Brent notiere aktuell klar unter 92 USD je Barrel. Der niedrigere Ölpreis dämpfe zwar die Inflationssorgen, werde am Anleihemarkt aber noch nicht als geldpolitische Entwarnung verstanden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege heute Morgen bei rund 4,88%. Bei den übrigen Anlageklassen ergebe sich heute Morgen ein ruhiges Bild. Gold habe gegenüber dem gestrigen Schlussstand leicht auf rund 4.120 USD je Feinunze nachgegeben, während Bitcoin mit rund 74.500 USD ebenfalls etwas niedriger notiere.
Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht richte sich der Blick heute auf die US-Verbraucherpreise. Besonderes Augenmerk werde diesmal auf die monatliche Preisdynamik gelegt. Bei der Gesamtinflation erwarte der Konsens nach einem Anstieg um 0,6 % im September nur noch ein Plus von 0,3%. Für die Kernrate werde mit 0,2% ebenfalls eine Abschwächung gegenüber den 0,3% des Vormonats gerechnet. Der Markt rechne inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 84% mit einer weiteren Zinserhöhung in den USA um 25 Basispunkte im Dezember. Eine moderate Kernrate könnte die deutlich gestiegenen Zinserwartungen wieder etwas dämpfen und die Erholung der Technologiewerte unterstützen. Eine stärkere Preisdynamik würde den Zinsdruck dagegen verfestigen und könnte damit besonders hoch bewertete Wachstumswerte belasten.
In Asien habe sich die Gegenbewegung heute Morgen fortgesetzt, allerdings mit deutlichen regionalen Unterschieden. Deutlich hätten der japanische TOPIX, der südkoreanische KOSPI sowie Aktien aus Taiwan zulegen können. Festland-China und Hongkong hätten sich dagegen nur verhalten beteiligt.
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