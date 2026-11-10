Jungheinrich Aktie: Kaufempfehlung! Warum Bernstein Research trotz Konjunktursorgen optimistisch bleibt

Die aktuelle Jungheinrich-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 10. November 2026 liefert ein ausgesprochen positives Signal. Analyst Philippe Lorrain bestätigt das unveränderte Kursziel 47 Euro und hält am Rating "outperform" fest. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 23,36 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 101,20 Prozent. Besonders wichtig sind die besser als erwartete operative Entwicklung im dritten Quartal, die bestätigte Jahresprognose und der nach Einschätzung von Philippe Lorrain verbesserte Risikoausblick für 2030. Die Neunmonatszahlen zeigen einen um sechs Prozent gestiegenen Auftragseingang und Fortschritte im Automatisierungsgeschäft. Gleichzeitig bleiben die rückläufige bereinigte Profitabilität, die schwache Industriekonjunktur und die hohen Anforderungen an die Integration neuer Beteiligungen wichtige Herausforderungen. Für die Jungheinrich-Aktie wird entscheidend sein, ob das Unternehmen seine langfristigen Wachstumschancen in nachhaltig steigende Gewinne umwandeln kann. Das Kursziel 47 Euro und das Rating "outperform" von Bernstein Research zeigen, dass Philippe Lorrain weiterhin erhebliches Potenzial sieht. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Gelingt Jungheinrich die operative Wende, könnte die Aktie vor einer außergewöhnlichen Neubewertung stehen – oder werden die wirtschaftlichen Herausforderungen die Aufholjagd noch länger ausbremsen?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.