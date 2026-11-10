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Intuitive Surgical Aktie: Stimmung hellt sich auf – jetzt zählt der Ausblick auf 2027

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 13:51 1 Min. BofA Securities

BofA hebt das Kursziel für Intuitive Surgical auf 500 USD an und bestätigt das Rating "buy".

Bild: Intuitive Surgical Operations, Inc.

Die Analysten von BofA erhöhen das Kursziel für die Intuitive Surgical-Aktie (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker: ISRG) von 470 auf 500 USD und bestätigen ihr Votum "buy". Die Anlegerstimmung im Medizintechniksektor sei "etwas weniger negativ" als vor der Berichtssaison zum dritten Quartal und der Wahl, erläutere BofA in einer Branchenstudie nach der Vorlage der Quartalszahlen. Allerdings könnte der Sektor zunächst eine kleine Verschnaufpause einlegen. Die Anleger müssten erst erkennen, dass die inzwischen gesenkten Konsensschätzungen für 2027 übertroffen werden könnten. Die Analysten von BofA halten an ihrem Rating "buy" für die Intuitive Surgical-Aktie fest und heben das Kursziel von 470 auf 500 USD an. (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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