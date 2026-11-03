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Intel Aktie: Kursziel um fast 29% gesenkt - PC-Markt bricht deutlich ein!

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 11:50 1 Min. Susquehanna Financial

Obwohl die Ergebnisse des dritten Quartals den Erwartungen entsprachen, sorgt die Umsatzprognose für Ernüchterung

Bild: Unsplash

Christopher Rolland, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin mit dem Votum "neutral" ein und reduziert sein Kursziel um 30 USD. Intel habe für das dritte Quartal Ergebnisse vorgelegt, die den Erwartungen entsprochen hätten, jedoch von einer Umsatzprognose für das vierte Quartal überschattet worden seien, die um 1,5 Mrd. USD unter den Erwartungen gelegen habe, erkläre Susquehanna. Obwohl mehrere Faktoren für das Verfehlen der Prognose verantwortlich gewesen seien, scheine die negative Abweichung in erster Linie auf eine deutliche Verschlechterung des PC-Marktes zurückzuführen zu sein. Intel Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 75 USD (zuvor: 105 USD)

Rating: 🟡 "neutral" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Christopher Rolland, Susquehanna Financial | 30.10.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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