Die US-Zwischenwahlen sind geschlagen und die Demokraten konnten den Republikanern in beiden Kammern des Kongresses ihre Mehrheiten abnehmen, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Inflationsschock in Europa - US-Wirtschaft auf Hochtouren
Droht jetzt der nächste Zinshammer von EZB und FED?
Die US-Regierung sei von Januar an wieder zwischen Demokraten (Kongress) und Republikanern (Präsident) geteilt. Diese Konstellation berge erhöhte Risiken politischer Pattsituationen, beispielsweise in Budgetfragen. Gleichzeitig könnte Donald Trump angesichts seiner innenpolitischen Schwächung den Fokus noch stärker auf geopolitische Belange richten, etwa auf die Lage im Nahen Osten. Eine Veränderung der wirtschaftlichen Dynamik der USA, die weiterhin von starkem Wachstum und zu hoher Inflation geprägt sei, werde angesichts der veränderten Mehrheitsverhältnisse im Kongress allerdings nicht erwartet. In diesem Zusammenhang stünden aktuell einige wichtige Datenveröffentlichungen an.
Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober sei nicht nur wie erwartet stärker ausgefallen als im Vormonat, sondern habe auf ganzer Linie positiv überrascht. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sei im Monatsvergleich um 165.000 Stellen gestiegen und habe damit die Konsensprognose von lediglich 65.000 zusätzlichen Stellen deutlich übertroffen. Gleichzeitig sei die Arbeitslosenquote von 4,2% auf 4,1% gesunken, während der Konsens einen unveränderten Wert von 4,2% erwartet habe. Der Beschäftigungsanstieg sei dabei verhältnismäßig breit gefächert gewesen. Neben dem Gesundheitswesen hätten insbesondere die professionellen Dienstleistungen und das Transportwesen deutliche Beschäftigungszuwächse verzeichnet. Auch die Entwicklungen hinter dem Rückgang der Arbeitslosenquote vermittelten einen positiven Eindruck. Als Reaktion auf die überraschend robusten Arbeitsmarktdaten seien die Renditen am kurzen Ende der US-Treasury-Kurve gestiegen, während der US-Dollar leicht aufgewertet habe.
In der kommenden Woche würden die US-Verbraucherpreisdaten (VPI) für Oktober veröffentlicht. Zahlen zum Vorjahresvergleich dürften dieses Mal allerdings nicht publiziert werden, da im Oktober 2025 aufgrund eines Government Shutdowns keine entsprechenden Verbraucherpreisdaten veröffentlicht worden seien. Umso stärker dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die monatliche Preisentwicklung richten, insbesondere auf die Kerninflation. Diese habe im September noch einen relativ breit angelegten Preisdruck erkennen lassen. Sowohl der Marktkonsens als auch der Nowcast der Cleveland Fed gingen derzeit davon aus, dass die Kerninflation im Monatsvergleich um 0,2% steigen werde. Dies entspräche einer Abschwächung gegenüber dem Vormonat, als der Anstieg noch 0,3% betragen habe. Für die Gesamtinflation werde ein monatlicher Zuwachs von 0,3% erwartet, nachdem die Verbraucherpreise im September noch um 0,6% gestiegen seien.
In der Eurozone habe der Fokus bereits in dieser Woche auf den Inflationszahlen für Oktober gelegen. Die Gesamtinflation sei von 3,8% im September auf 4,0% im Oktober gestiegen, während die Kerninflation unverändert bei 2,5% gelegen habe. Die Gesamtinflation habe damit den Erwartungen der Analysten entsprochen, während die Kerninflation leicht unter deren Prognose von 2,6% geblieben sei. Der Anstieg der Gesamtinflation sei erneut überwiegend auf die Energiepreise zurückzuführen gewesen. So habe sich die Teuerungsrate bei Energie von 18,9% auf 20,8% erhöht. Den Schätzungen der Experten zufolge sei hierfür vor allem ein Anstieg der Haushaltsenergiepreise um rund 4% ausschlaggebend gewesen. Auch die Nahrungsmittelinflation habe auf 1,6% angezogen, was hauptsächlich auf einen weiteren Anstieg der Teuerungsrate bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln auf 4,6% zurückzuführen sei. Der zugrunde liegende Preisdruck sei unterdessen relativ begrenzt geblieben. Die Dienstleistungsinflation habe sich leicht von 3,2% auf 3,3% erhöht, insbesondere aufgrund einer höheren Teuerungsrate bei transportbezogenen Dienstleistungen. Bei Industriegütern ohne Energie sei die Teuerungsrate hingegen nur geringfügig auf 1,2% gestiegen. Bislang seien kaum Anzeichen für einen erneuten breit angelegten Inflationszyklus erkennbar, wenngleich das Risiko von Zweitrundeneffekten weiterhin erhöht bleibe.
In der kommenden Woche werde mit dem Sentix-Konjunkturindex der erste Frühindikator für November in der Eurozone veröffentlicht. Dieser habe sich zuletzt recht volatil auf leicht positiven Niveaus bewegt. Angesichts der jüngsten Verunsicherung an den Aktienmärkten, die insbesondere vom Technologiesektor ausgegangen sei, sei mit einer verhaltenen Entwicklung der Stimmung unter den befragten Finanzmarktteilnehmern zu rechnen. Die Analysten prognostizierten daher einen Rückgang des Sentix-Index von 2,7 auf 2 Punkte. Bei der nächsten Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone für das dritte Quartal werde hingegen keine Überraschung gegenüber der vorläufigen Schnellschätzung erwartet. Das Quartalswachstum von 0,4% dürfte demnach erneut bestätigt werden.
Eine Woche nach der jüngsten EZB-Sitzung hätten sich immer mehr Mitglieder des EZB-Rats zum Inflationsausblick geäußert. Einige hätten dabei auch die kurzfristigen Zinserwartungen kommentiert. Insgesamt deute die Kommunikation darauf hin, dass der EZB-Rat die Leitzinsen bei seiner Dezember-Sitzung um 25 Basispunkte anheben dürfte, sofern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich veränderten. Dass bislang nur sehr begrenzte konkrete Anzeichen für eine breitere Zunahme des Inflationsdrucks vorlägen, stelle für die EZB offenbar keinen ausreichenden Grund dar, mit einer weiteren Zinserhöhung länger abzuwarten. Mehrere Ratsmitglieder, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, hätten auf die neuen Wirtschaftsprognosen im Dezember verwiesen, auf deren Grundlage die Zinsentscheidung getroffen werden solle. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Dezember-Prognosen von einem höheren Pfad der Energieinflation ausgehen würden als die September-Prognosen. Bereits Letztere hätten implizit eine Leitzinserhöhung im Dezember berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund zeigten sich die Analysten weiterhin sehr zuversichtlich, dass die EZB im Dezember eine Zinserhöhung beschließen werde. Auch der Markt teile diese Einschätzung. Die an den Finanzmärkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung liege bei über 80%, obwohl die Risikoaversion zuletzt gestiegen sei. Weitere Zinserhöhungen im Jahr 2027 würden an den Zinsmärkten hingegen zunehmend infrage gestellt.
Die Beschleunigung der Schweizer Inflation im Oktober habe selbst die Schweizerische Nationalbank (SNB) überrascht. Die Jahresinflationsrate sei von 1,0% im September auf 1,5% gestiegen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die SNB im Dezember erhöht habe. Obwohl Zweitrundeneffekte derzeit kaum ins Gewicht fielen, berge ein anhaltend hoher Ölpreis das Risiko eines breiteren Inflationsdrucks. Haupttreiber seien weiterhin die Erdölprodukte, deren Preise gegenüber dem Vorjahresmonat ungewichtet um 40% gestiegen seien. Gleichzeitig lasse der preisdämpfende Effekt der übrigen Importgüter nach. Vor diesem Hintergrund sei die Prognose unveränderter Leitzinsen mit zunehmenden Aufwärtsrisiken behaftet. Die aktuelle Stärke des Schweizer Frankens könnte den Inflationsdruck allerdings dämpfen. Daher sähen die Analysten wenig Anlass für die SNB, einer weiteren Frankenaufwertung entgegenzuwirken. Die bisherige EUR/CHF-Prognose sei angesichts der Schwäche des Euro bereits mit Abwärtsrisiken behaftet gewesen. Durch den erhöhten Inflationsdruck in der Schweiz hätten sich diese Risiken nochmals substanziell verstärkt.
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