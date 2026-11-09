Inflationsschock in Europa - US-Wirtschaft auf Hochtouren

Eine Woche nach der jüngsten EZB-Sitzung hätten sich immer mehr Mitglieder des EZB-Rats zum Inflationsausblick geäußert. Einige hätten dabei auch die kurzfristigen Zinserwartungen kommentiert. Insgesamt deute die Kommunikation darauf hin, dass der EZB-Rat die Leitzinsen bei seiner Dezember-Sitzung um 25 Basispunkte anheben dürfte, sofern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich veränderten. Dass bislang nur sehr begrenzte konkrete Anzeichen für eine breitere Zunahme des Inflationsdrucks vorlägen, stelle für die EZB offenbar keinen ausreichenden Grund dar, mit einer weiteren Zinserhöhung länger abzuwarten. Mehrere Ratsmitglieder, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, hätten auf die neuen Wirtschaftsprognosen im Dezember verwiesen, auf deren Grundlage die Zinsentscheidung getroffen werden solle. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Dezember-Prognosen von einem höheren Pfad der Energieinflation ausgehen würden als die September-Prognosen. Bereits Letztere hätten implizit eine Leitzinserhöhung im Dezember berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund zeigten sich die Analysten weiterhin sehr zuversichtlich, dass die EZB im Dezember eine Zinserhöhung beschließen werde. Auch der Markt teile diese Einschätzung. Die an den Finanzmärkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung liege bei über 80%, obwohl die Risikoaversion zuletzt gestiegen sei. Weitere Zinserhöhungen im Jahr 2027 würden an den Zinsmärkten hingegen zunehmend infrage gestellt.