Infineon Quartalszahlen: Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel – doch unterm Strich fehlen 146 Millionen Euro

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 09:42 11 Min.

Die Infineon Quartalszahlen liefern ein Rekordquartal, eine kräftig steigende Marge und einen Ausblick, der über den Erwartungen liegt: rund 20 Milliarden Euro Umsatz im neuen Geschäftsjahr, davon fast 4 Milliarden mit Rechenzentren. Doch beim Nettogewinn verfehlt der DAX-Konzern die Prognosen deutlich. Die Aktie steigt um 2,9 Prozent auf 50,98 Euro – und notiert damit noch immer rund 40 Prozent unter ihrem Hoch. Was hinter den Zahlen steckt und was Anleger jetzt wissen müssen.

Es ist der Tag der großen Zahlen bei Infineon. Rekordumsatz im Schlussquartal, eine kräftig steigende Marge, und für das neue Geschäftsjahr ein Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro. Die Börse reagiert erleichtert, aber nicht euphorisch: Die Aktie steigt am Morgen um 2,9 Prozent auf 50,98 Euro, nachdem sie zwischenzeitlich deutlich höher notiert hatte. Wer die Infineon Quartalszahlen genauer liest, versteht, warum die Freude gebremst ist. Denn hinter dem glänzenden Ausblick verbirgt sich eine Lücke beim Gewinn – und ein Kapitalbedarf, der es in sich hat. IFX.DE IFX.DE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bild: ki-generiert Umsatz im vierten Quartal, Rekord und 19 Prozent mehr als im Vorjahr 4,706 Mrd. € Segmentergebnis-Marge nach 18,2 Prozent im Vorjahresquartal 23,8 % Nettogewinn im Quartal, erwartet waren 678 Millionen Euro 532 Mio. € Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027, mehr als 20 Prozent Wachstum rund 20 Mrd. € Quelle : Infineon, Mitteilung vom 10. November 2026; Konsens laut Vara Research Infineon Quartalszahlen Rekordquartal: Operativ über den Erwartungen Operativ hat Infineon im Schlussquartal geliefert, was Analysten erwartet hatten – und ein wenig mehr. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, steigerte Infineon den Umsatz um 13 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 4,69 Milliarden Euro gerechnet. Das Segmentergebnis, die wichtigste Ertragskennzahl des Konzerns, sprang um 40 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro. Die Marge erreichte 23,8 Prozent. Laut Vara Research hatte der Konsens bei 1,10 Milliarden Euro und 23,3 Prozent gelegen. Die bereinigte Bruttomarge kletterte auf 45,1 Prozent nach 42,8 Prozent im Vorquartal. Im Gesamtjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro – mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023. Das Segmentergebnis stieg um 26 Prozent auf 3,223 Milliarden Euro, die Marge auf 19,7 Prozent. Der Gewinn nach Steuern legte um 49 Prozent auf 1,512 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 3 Cent auf 0,38 Euro je Aktie steigen. Übersetzt: Infineon habe das Geschäftsjahr mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und starte mit anhaltend starkem Schwung ins neue Geschäftsjahr. Investigativ Die Lücke unter dem Strich: Wo 146 Millionen Euro bleiben Die wichtigste Zahl, die in der Schlagzeile des Konzerns fehlt, ist der Nettogewinn. Infineon verdiente im vierten Quartal unter dem Strich 532 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, aber deutlich weniger als die 678 Millionen Euro, die Analysten laut Vara Research erwartet hatten. Die Lücke von rund 146 Millionen Euro entsteht zwischen dem Segmentergebnis und dem Nettogewinn. Die Posten außerhalb des Segmentergebnisses belasteten mit minus 344 Millionen Euro, nach minus 203 Millionen Euro im Vorquartal. Allein 155 Millionen Euro davon entfielen auf die Herstellungskosten. Hinzu kamen ein schlechteres Finanzergebnis von minus 88 Millionen Euro und höhere Steuern von 163 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 Euro, leicht unter den erwarteten 0,62 Euro. Für Anleger heißt das: Die von Infineon in den Vordergrund gestellte Kennzahl Segmentergebnis sieht deutlich besser aus als der Gewinn, der tatsächlich bei den Aktionären ankommt. Die Differenz ist nicht neu, aber sie ist im Schlussquartal größer geworden. Der Wachstumsmotor Rechenzentren: Von 2,2 auf fast 4 Milliarden Euro Die Fantasie der Infineon-Aktie hängt an einem Geschäft: Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von Rechenzentren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Infineon damit laut Konzernchef Jochen Hanebeck rund 2,2 Milliarden Euro um, davon 1,7 Milliarden Euro mit KI-Rechenzentren – mehr als eine Verdopplung. Für das neue Geschäftsjahr peilt Infineon knapp 4 Milliarden Euro an. Bislang war von rund 2,5 Milliarden Euro die Rede. Allerdings lohnt ein genauer Blick: Das alte Ziel bezog sich nach Berichten vor allem auf das KI-Geschäft, das neue auf Rechenzentren insgesamt. Vergleichbar gerechnet, also von 2,2 auf knapp 4 Milliarden Euro, wäre es ein Plus von gut 80 Prozent. Wie stark dieser Bereich das Ergebnis treibt, zeigt das Segment Power & Sensor Systems, in dem das Rechenzentrumsgeschäft gebündelt ist. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,796 Milliarden Euro, die Marge auf 30,8 Prozent nach 14,5 Prozent ein Jahr zuvor. Laut Telefonkonferenz summieren sich unterschriebene und in Verhandlung befindliche mehrjährige Lieferverträge inzwischen auf mehr als 10 Milliarden Euro. Die anderen Sparten Auto stabil, Chipkarten schwach Abseits der Rechenzentren ist das Bild durchwachsener. Das größte Segment Automotive wuchs im Quartal um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,089 Milliarden Euro, im Gesamtjahr aber nur um 4 Prozent. Die Industriesparte Green Industrial Power legte im Quartal um 14 Prozent zu, verdiente aber weniger als ein Jahr zuvor. Schwach blieb Connected Secure Systems mit Chips für Ausweise und Bezahlkarten: minus 14 Prozent beim Umsatz, die Marge halbierte sich fast auf 7,9 Prozent. Seit Juli arbeitet Infineon in einer neuen Struktur mit den Segmenten Automotive, Edge Systems und Power Systems. Der Ausblick 20 Milliarden Euro: Ehrgeizig und stark auf das Jahresende verteilt Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – ein Plus von mehr als 20 Prozent. Der Markt hatte zuletzt mit rund 19,5 Milliarden Euro gerechnet. Die bereinigte Bruttomarge soll im mittleren bis hohen 40-Prozent-Bereich liegen, die Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich – rund 5 Prozentpunkte mehr als 2026. Power Systems soll deutlich schneller wachsen als der Konzern, Automotive im mittleren und Edge Systems im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Eine Rechnung der Redaktion zeigt, wie ambitioniert das ist: Für das erste Quartal stellt Infineon rund 4,6 Milliarden Euro in Aussicht, leicht weniger als im Rekordquartal – was laut Konzern aber deutlich besser ist als die übliche Saisonalität. Um auf 20 Milliarden Euro zu kommen, müsste Infineon in den drei folgenden Quartalen im Schnitt rund 5,1 Milliarden Euro umsetzen. Das wären jeweils neue Rekorde. Der Großteil des Wachstums liegt damit in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Die Bilanz Der Preis des Wachstums: Milliarden für neue Fabriken Wachstum kostet Geld – und bei Infineon sehr viel davon. Im abgelaufenen Jahr blieben vom operativen Geschäft nur 993 Millionen Euro freier Cashflow übrig. Infineon stellt einen bereinigten Wert von 1,925 Milliarden Euro in den Vordergrund, der große Investitionen in neue Fertigungsgebäude ausklammert. Die Differenz von gut 900 Millionen Euro entfällt auf diese Großprojekte, allen voran das neue Werk in Dresden. Weitere Milliarden fließen in Siliziumkarbid-Kapazitäten im malaysischen Kulim und in die Galliumnitrid-Fertigung im österreichischen Villach. Für 2027 plant Infineon Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro. Die Nettofinanzposition liegt bei minus 4,7 Milliarden Euro. Entlastung soll der Verkauf des Speichergeschäfts mit NOR-Flash und F-RAM an Winbond bringen, der den freien Cashflow um bis zu 1 Milliarde Euro erhöhen könnte – sofern er wie geplant abgeschlossen wird. Die Analysten Das Kursziel-Paradox: Analysten weit optimistischer als die Börse Unter Analysten ist die Zuversicht ungebrochen. Die Diskrepanz zum Aktienkurs ist bemerkenswert. Das durchschnittliche Kursziel von 24 Analysten liegt laut MarketScreener bei rund 86 Euro – knapp 70 Prozent über dem heutigen Kurs. Die erste Reaktion nach den Zahlen kam von Jefferies: Analyst Janardan Menon bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 96 Euro. Ergebnisse und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb er. 01 Bernstein (David Dai): Outperform, Kursziel 102 Euro Das höchste Ziel. Dai sieht eine Erholung im Geschäft mit der Autoindustrie. 02 Berenberg (Tammy Qiu): Buy, Kursziel 100 Euro Einer der größten Optimisten unter den europäischen Häusern. 03 JPMorgan (Sandeep Deshpande): Overweight, Kursziel 96 Euro Bestätigte die Einstufung am 4. November vor den Zahlen. 04 Jefferies (Janardan Menon): Buy, Kursziel 96 Euro Nach den Zahlen bestätigt: Ergebnisse und Ausblick weitgehend wie erwartet. 05 Deutsche Bank (Johannes Schaller): Buy, Kursziel 85 Euro Die Bank hält den jüngsten Rückschlag bei europäischen Chipaktien für übertrieben. 06 Morgan Stanley (Lee Simpson): Neutral, Kursziel 65 Euro Einer der wenigen Zurückhaltenden unter den großen Häusern. 07 UBS (Francois-Xavier Bouvignies): Neutral, Kursziel 64 Euro Das niedrigste Ziel. Bouvignies hatte vor den Zahlen kaum Überraschungspotenzial gesehen. Das große Bild Vom Autozulieferer zum Stromlieferanten der KI Für weitsichtige Anleger erzählt Infineon eine der spannendsten Geschichten im DAX. Jahrzehntelang galt der Konzern vor allem als Lieferant der Autoindustrie und als zyklischer Halbleiterwert. Inzwischen wird er zum Ausrüster der KI-Infrastruktur: Jeder Rechenzentrumsserver braucht effiziente Stromversorgung, und genau dort ist Infineon mit Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Chips stark. Dazu kommen der Ausbau der Stromnetze und das softwaredefinierte Auto. Doch die Börse ist misstrauisch geworden. Im Ausverkauf der KI-Werte verlor die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich und notiert trotz des heutigen Plus rund 40 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von knapp 88 Euro. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36 ist die Aktie zugleich nicht billig. Die entscheidende Frage für die kommenden Quartale lautet daher: Kann Infineon die KI-Nachfrage tatsächlich in steigende Gewinne und freien Cashflow übersetzen, während gleichzeitig Milliarden in neue Kapazitäten fließen? Die Prognose für 2027 spricht dafür. Die Lücke beim Nettogewinn und der hohe Kapitalbedarf zeigen, dass der Weg dorthin kein Selbstläufer ist. Was gegen die Infineon-Aktie spricht Gewinnlücke: Der Nettogewinn im vierten Quartal lag mit 532 Millionen Euro deutlich unter den erwarteten 678 Millionen Euro.

Ambitionierter Ausblick: Für 20 Milliarden Euro Umsatz braucht Infineon in den Quartalen zwei bis vier im Schnitt rund 5,1 Milliarden Euro – jeweils neue Rekorde.

KI-Abhängigkeit: Ein wachsender Teil von Wachstum und Gewinn hängt am Ausbau der Rechenzentren. Eine Abkühlung des KI-Booms würde Infineon direkt treffen.

Hoher Kapitalbedarf: Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und eine negative Nettofinanzposition von 4,7 Milliarden Euro belasten den freien Cashflow.

Schwache Sparten: Das Geschäft mit Sicherheitschips schrumpft, Automotive wuchs im Gesamtjahr nur um 4 Prozent.

Bewertung: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36 ist viel Wachstum eingepreist. Die Infineon-Aktie auf einen Blick Infineon Technologies AG (Xetra: IFX, ISIN: DE0006231004) – 50,98 Euro (+2,9 Prozent) am 10. November 2026, Tradegate Q4 GJ 2026: Umsatz 4,706 Mrd. Euro (+19 Prozent zum Vorjahr), Segmentergebnis 1,119 Mrd. Euro, Marge 23,8 Prozent

Nettogewinn Q4: 532 Mio. Euro (Konsens 678 Mio. Euro), bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,60 Euro

GJ 2026: Umsatz 16,353 Mrd. Euro (+12 Prozent), Segmentergebnis-Marge 19,7 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,73 Euro

Rechenzentren GJ 2026: rund 2,2 Mrd. Euro Umsatz, davon 1,7 Mrd. Euro KI

Prognose Q1 GJ 2027: Umsatz rund 4,6 Mrd. Euro, Marge rund 23 Prozent

Prognose GJ 2027: Umsatz rund 20 Mrd. Euro, Rechenzentren knapp 4 Mrd. Euro, Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich

Dividendenvorschlag: 0,38 Euro je Aktie

Nächster Termin: Zahlen zum ersten Quartal am 3. Februar 2027 Häufige Fragen zu den Infineon Quartalszahlen Wie fielen die Infineon Quartalszahlen aus?

Infineon steigerte den Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro, leicht über den Erwartungen. Das Segmentergebnis stieg auf 1,119 Milliarden Euro bei einer Marge von 23,8 Prozent. Der Nettogewinn verfehlte mit 532 Millionen Euro die Erwartungen von 678 Millionen Euro. Was erwartet Infineon für 2027?

Infineon rechnet im Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Die Segmentergebnis-Marge soll im mittleren 20-Prozent-Bereich liegen. Mit Stromversorgungen für Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Wie viel verdient Infineon mit KI?

Im Geschäftsjahr 2026 setzte Infineon mit Rechenzentren rund 2,2 Milliarden Euro um, davon 1,7 Milliarden Euro mit KI-Rechenzentren. Das entspricht etwas mehr als 10 Prozent des Konzernumsatzes. Warum steigt die Infineon-Aktie?

Anleger reagieren positiv auf den Ausblick für 2027, der über den Erwartungen liegt, und auf das stark wachsende Rechenzentrumsgeschäft. Gebremst wird die Reaktion durch den Nettogewinn, der unter den Erwartungen blieb. Welche Kursziele haben Analysten für die Infineon-Aktie?

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 86 Euro. Die Spanne reicht von 64 Euro bei UBS bis 102 Euro bei Bernstein. Jefferies bestätigte nach den Zahlen ein Kursziel von 96 Euro. Fazit: Die Infineon Quartalszahlen zeigen Stärke – mit Kleingedrucktem Die Infineon Quartalszahlen bestätigen den Wandel des Konzerns vom zyklischen Autozulieferer zum Stromversorger der KI-Infrastruktur. Rekordumsatz, steigende Margen und ein Ausblick von rund 20 Milliarden Euro Umsatz sprechen eine klare Sprache. Doch das Kleingedruckte zeigt eine Lücke beim Nettogewinn, einen ambitionierten, auf das Jahresende verteilten Wachstumspfad und einen hohen Kapitalbedarf für neue Fabriken. Für langfristige Anleger entscheidet sich die Infineon-Geschichte daran, ob aus dem Rechenzentrumsboom auch nachhaltig freier Cashflow wird.

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