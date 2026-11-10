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Infineon Aktie: Ambitionierter Ausblick sorgt für Optimismus

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 09:52 3 Min. Raiffeisen Bank International AG

Infineon wächst dank Rechenzentren kräftig und peilt für 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an.

Bild: Infineon Technologies AG

Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) unter die Lupe. Infineon habe heute die Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal 2026 veröffentlicht. In diesem Zeitraum habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19% auf EUR 4,7 Mrd. gesteigert werden können. Damit seien die entsprechenden Konsensschätzungen nahezu exakt getroffen worden. Der bereinigte und verwässerte Gewinn je Aktie sei im Jahresvergleich zwar deutlich um 76% auf EUR 0,60 gewachsen, sei damit jedoch hinter den durchschnittlichen Erwartungen der Analyst:innen in Höhe von EUR 0,62 geblieben. Die Segmentergebnis-Marge habe sich von 18,2% auf 23,8% verbessert. Auf Bereichsebene habe das stark an Bedeutung gewinnende Segment Power & Sensor System, das Infineons Stromversorgungslösungen für Rechenzentren umfasse, um 48% auf EUR 1,80 Mrd. wachsen können. Doch auch die Sparten Automotive (+9%) sowie Green Industrial Power (+14%) hätten beachtliche Umsatzanstiege auf EUR 2,09 Mrd. bzw. EUR 503 Mio. verbucht. Lediglich der Bereich Connected Secure Systems habe Einbußen von 14% auf EUR 318 Mio. hinnehmen müssen. Darüber hinaus habe der Vorstand angekündigt, der Hauptversammlung im Februar 2027 eine Dividende von EUR 0,38 je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 vorzuschlagen. Dies würde einer Erhöhung zum Vorjahr um EUR 0,03 gleichkommen. Ausblick: Infineon prognostiziere für das laufende erste Geschäftsquartal 2027 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Folglich würde sich der Umsatz zum Vorquartal leicht eintrüben, gegenüber dem Vorjahresquartal wäre dies jedoch eine deutliche Verbesserung von rund 27%. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mehr als 20% auf etwa EUR 20 Mrd. Der Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren solle dabei annähernd EUR 4 Mrd. betragen und dem entsprechenden Bereich zu einem Wachstum deutlich über dem Konzerndurchschnitt verhelfen. Die Segmentergebnis-Marge dürfte im mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegen und der bereinigte freie Cashflow solle sich auf rund EUR 2,2 Mrd. belaufen. Im vorbörslichen Handel sei die Aktie von Infineon zwischenzeitlich um etwa 5,5% gestiegen. Die letzte Empfehlung zur Aktie von Infineon lautete KAUF, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: 5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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