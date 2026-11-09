HUGO BOSS Aktie: Hedgefonds kehrt zurück - Susquehanna setzt erneut auf fallende Kurse!

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden! Schließlich steht HUGO BOSS für stilvolle Mode – und mit diesem Artikel sind Sie auch an der Börse bestens angezogen. Falls Ihr bester Börsenkumpel wieder behauptet, er habe die nächste Kursbewegung natürlich schon vorhergesehen, schicken Sie ihm diesen Artikel! Vielleicht erkennt er dann, dass eine gut sitzende Short-Position manchmal schneller aus der Mode kommt als die Schlaghose aus den Siebzigern. Und wer weiß: Vielleicht trägt sein Depot danach endlich wieder Grün statt tiefrot!