Hims & Hers Quartalszahlen: Umsatz +49 %, Marge im freien Fall – der teure Preis des Wachstums

Für weitsichtige Anleger geht es bei Hims & Hers um eine grundsätzliche Frage. Noch vor einem Jahr war das Unternehmen ein hochprofitabler Disruptor mit Bruttomargen von rund 75 Prozent, der mit günstigen Nachahmerpräparaten die Pharmariesen herausforderte. Novo Nordisk zog noch im Februar gegen Hims & Hers vor Gericht. Heute verkauft Hims & Hers die Originalpräparate beider Marktführer – und wird damit vom Gegner zum Partner der Pharmakonzerne.

Das hat Vorteile: Rechtssicherheit, Zugang zu zugelassenen Medikamenten und ein riesiger Markt. Aber es hat einen Preis. Die Preissetzungsmacht liegt bei Lilly und Novo Nordisk, nicht bei der Plattform. Hims & Hers muss nun beweisen, dass es mit Fachgebieten wie Testosterontherapie, Haarausfall, Hautpflege und psychischer Gesundheit, mit der internationalen Expansion und mit KI-gestützter Betreuung genug margenstarkes Geschäft aufbauen kann, um den Rückgang bei den Abnehmmitteln auszugleichen. Im August hatte das Management noch Ziele für 2030 von mindestens 6,5 Milliarden Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden Dollar bereinigtem EBITDA genannt – eine Marge von rund 20 Prozent. Aktuell liegt sie bei 8 bis 9 Prozent.