Es war ein Montag zum Vergessen für die Aktionäre von Hims & Hers. Schon vor den Zahlen rauschte die Aktie im regulären Handel um 11,77 Prozent auf 22,94 Dollar in die Tiefe – an einem Tag, an dem die Wall Street insgesamt kräftig zulegte. Dann folgten nach Börsenschluss die Hims & Hers Quartalszahlen, und die Erleichterung blieb aus. Im nachbörslichen Handel schwankte das Papier zwischen 20,63 und 23,49 Dollar und notierte zuletzt 2,62 Prozent tiefer bei 22,34 Dollar. Dabei klingt die Schlagzeile zunächst spektakulär: 49 Prozent Umsatzwachstum, das zweite Quartal in Folge mit Beschleunigung. Doch hinter dieser Zahl verbirgt sich ein Umbau, der Hims & Hers teuer zu stehen kommt.
Hims & Hers Quartalszahlen: Umsatz +49 %, Marge im freien Fall – der teure Preis des Wachstums
Die Hims & Hers Quartalszahlen zeigen das stärkste Umsatzwachstum seit Langem – und gleichzeitig eine Bruttomarge, die binnen eines Jahres von 74 auf 57 Prozent eingebrochen ist. Dazu kappt der Konzern die Gewinnprognose. Die Aktie hatte schon im regulären Handel 11,77 Prozent verloren und fällt nachbörslich weiter auf 22,34 Dollar. Was hinter den Zahlen steckt, was der Lilly-Deal bedeutet und was Analysten sagen.
HIMSHIMS
Hims & Hers Quartalszahlen
Rekordumsatz – und trotzdem rote Zahlen
Auf den ersten Blick ist das dritte Quartal ein Rekord. Auf den zweiten zeigt es, wie viel Hims & Hers für sein Wachstum bezahlt.
Hims & Hers steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 49 Prozent auf 890,4 Millionen Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 893 Millionen Dollar gerechnet – das Ziel wurde also knapp verfehlt. Deutlich größer war die Lücke beim Gewinn: Statt eines kleinen Plus von rund 0,06 Dollar je Aktie, das der Markt erwartet hatte, stand ein Verlust von 0,14 Dollar je Aktie. Der Nettoverlust belief sich auf 33,0 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 15,8 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Das bereinigte EBITDA stieg zwar leicht auf 82,4 Millionen Dollar, lag aber unter den erwarteten rund 85 Millionen Dollar.
Der Wachstumsmotor läuft vor allem im Ausland. Der Umsatz außerhalb der USA vervierfachte sich auf 233,3 Millionen Dollar, ein Plus von 321 Prozent. Dahinter steht vor allem die im Juni abgeschlossene Übernahme des australischen Telemedizin-Anbieters Eucalyptus. Im Heimatmarkt USA wuchs der Umsatz um 21 Prozent auf 657,1 Millionen Dollar – nach 16 Prozent im Vorquartal eine spürbare Beschleunigung.
Revenue grew 49% year-over-year, our second consecutive quarter of acceleration.
Investigativ
Der Margen-Absturz: Was die Abnehmspritze wirklich kostet
Die wichtigste Zahl des Abends steht nicht in der Überschrift der Mitteilung, sondern in der Gewinn- und Verlustrechnung: die Bruttomarge.
Ein Jahr zuvor behielt Hims & Hers von jedem Umsatzdollar noch 74 Cent als Bruttogewinn. Im dritten Quartal waren es nur noch 57 Cent, nach 63,8 Prozent im Vorquartal. Die Kosten der verkauften Produkte stiegen um 143 Prozent auf 381,2 Millionen Dollar, während der Bruttogewinn nur um 15 Prozent zulegte. Die Ursache ist ein strategischer Kurswechsel: Hims & Hers hat in diesem Jahr den Verkauf selbst hergestellter Nachahmerpräparate der Abnehmspritzen eingestellt und vermittelt stattdessen die zugelassenen Markenmedikamente der Hersteller. Diese bringen Umsatz, aber deutlich weniger Marge. Hinzu kommt das niedrigmargige Auslandsgeschäft von Eucalyptus.
Ein Blick in die Bilanz bestätigt den neuen Charakter des Geschäfts. Die Forderungen schnellten seit Jahresbeginn von 32 Millionen auf 428 Millionen Dollar, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen von 143 Millionen auf 516 Millionen Dollar. Hims & Hers wird damit immer mehr zu einer Plattform, über die große Summen fließen, von denen aber vergleichsweise wenig hängen bleibt. Gleichzeitig stiegen die Verwaltungskosten von 80,7 auf 151,5 Millionen Dollar, die aktienbasierte Vergütung von 40,2 auf 64,5 Millionen Dollar. Der freie Cashflow sank auf 26,0 Millionen Dollar nach 79,4 Millionen Dollar im Vorjahr.
Die versteckte Zahl
Weniger Abonnenten als vor drei Monaten: ein Warnsignal
Noch eine Zahl verdient Aufmerksamkeit. Hims & Hers meldet 2,79 Millionen Abonnenten, 13 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen allerdings noch von „knapp 2,9 Millionen“ Abonnenten gesprochen. Damit ist die Zahl der zahlenden Kunden gegenüber dem Vorquartal gesunken. Gleichzeitig kletterte der durchschnittliche Monatsumsatz je Abonnent um 30 Prozent auf 105 Dollar. Die Rechnung dahinter ist eindeutig: Hims & Hers verdient mit weniger Kunden mehr Umsatz pro Kopf – weil teure Markenpräparate die Rechnung nach oben treiben. Ob die Kundenbasis wieder wächst, wird zur Schlüsselfrage der kommenden Quartale.
Der Ausblick
Prognose gekappt: Das Wachstum stockt im Schlussquartal
Was den Markt nachbörslich zusätzlich belastet, ist der Ausblick. Für das Gesamtjahr erwartet Hims & Hers nun einen Umsatz von 3,13 bis 3,15 Milliarden Dollar. Bislang lag die Spanne bei 3,1 bis 3,3 Milliarden Dollar, die Mitte sinkt damit von 3,2 auf 3,14 Milliarden Dollar. Deutlicher fällt der Schnitt beim bereinigten EBITDA aus: Statt 275 bis 325 Millionen Dollar stellt das Management nur noch 257 bis 277 Millionen Dollar in Aussicht – in der Mitte rund 11 Prozent weniger.
Besonders aufschlussreich ist die Prognose für das vierte Quartal. Hims & Hers rechnet mit einem Umsatz von 875 bis 895 Millionen Dollar – also mit einem Wert, der in der Mitte sogar leicht unter dem gerade gemeldeten dritten Quartal liegt. Nach zwei Quartalen der Beschleunigung würde das Wachstum gegenüber dem Vorquartal damit zum Stillstand kommen. Finanzchef Okupe begründet die vorsichtige Planung mit bewusst gedrosselten Marketingausgaben vor mehreren Erweiterungen der Plattform im vierten Quartal, die das Unternehmen gut für 2027 aufstellen sollen.
Der Tagesverlust
Warum die Aktie schon vor den Zahlen einbrach: der Lilly-Deal
Der Absturz im regulären Handel ist ein Rätsel, das sich erst mit Blick auf die vergangene Woche erschließt. Am 6. November hatte Hims & Hers eine Partnerschaft mit Eli Lilly verkündet: Kunden können über die Plattform nun auch Lillys Abnehmspritze Zepbound und die Abnehmpille Foundayo beziehen – zu Lillys Selbstzahlerpreisen von 299 beziehungsweise 149 Dollar im Monat. Die Medikamente von Novo Nordisk wie Wegovy sind bereits verfügbar. Zunächst feierte die Börse den Deal mit einem Kurssprung. Am Montag kippte die Stimmung: Während Lilly rund 3 Prozent zulegte, stürzte Hims & Hers ab. Marktbeobachter werten das als Zeichen, dass der Markt den Deal eher als Margen-Zugeständnis denn als Wachstumschance einpreist – Hims & Hers kann bei Lillys festen Preisen niemanden unterbieten, und keine Seite hat offengelegt, wie die Erlöse aufgeteilt werden.
In healthcare, whoever owns the customer relationship wins.
Übersetzt: Im Gesundheitswesen gewinne, wer die Kundenbeziehung besitzt. Genau das ist die Wette von Konzernchef Andrew Dudum. Hims & Hers will zur ersten Anlaufstelle für die tägliche Gesundheit werden – mit immer mehr Fachgebieten, Medikamenten der großen Pharmakonzerne und einer KI-gestützten Betreuung. Ob die Kundenbeziehung tatsächlich bei Hims & Hers liegt oder ob die Plattform am Ende nur ein Vertriebskanal für Lilly und Novo Nordisk ist, entscheidet über die künftige Profitabilität.
Die Analysten
Die Skeptiker in der Überzahl: 11 von 15 Analysten raten zum Halten
An der Wall Street war die Zuversicht schon vor den Zahlen gering. Nach Daten von MarketBeat empfehlen nur 3 von 15 Analysten die Aktie zum Kauf, 11 raten zum Halten, einer zum Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 31 bis 32 Dollar und damit noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Allerdings stammen viele dieser Ziele aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch und vor der gekappten Prognose. Ob die Analysten ihre Ziele nach den neuen Zahlen anpassen, zeigt sich in den kommenden Tagen.
Needham (Ryan MacDonald): Buy, Kursziel 42 Dollar
Der optimistischste Analyst. MacDonald hob sein Ziel im August nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 42 Dollar an.
Barclays (Glen Santangelo): Overweight, Kursziel 35 Dollar
Einer der wenigen Optimisten unter den großen Häusern, senkte sein Ziel allerdings von 39 auf 35 Dollar.
Citi (Daniel Grosslight): Neutral, Kursziel 33 Dollar
Kürzte das Kursziel von 35 auf 33 Dollar.
Bank of America (Allen Lutz): Neutral, Kursziel 32 Dollar
Bestätigte die neutrale Einstufung zuletzt am 28. Oktober.
Truist: Hold, Kursziel 32 Dollar
Hob das Ziel im August von 27 auf 32 Dollar an, bleibt aber neutral.
TD Cowen (Jonna Kim): Hold, Kursziel 30 Dollar
Erhöhte das Ziel von 25 auf 30 Dollar bei unveränderter Halte-Empfehlung.
Deutsche Bank (George Hill): Hold, Kursziel 26 Dollar
Das niedrigste der genannten Ziele: von 25 auf 26 Dollar angehoben, Einstufung Halten.
Zum Lilly-Deal äußerte sich Leerink-Partners-Analyst Michael Cherny vergangene Woche positiv. Laut Reuters bezeichnete er die Partnerschaft als „a clear positive“ – als klar positiv, weil Hims & Hers damit Zugang zu den Medikamenten beider führenden Hersteller von Abnehmspritzen hat. Die Frage, die sich nach den heutigen Zahlen stellt, ist eine andere: Wie viel Gewinn bleibt bei Hims & Hers hängen?
Das große Bild
Vom Disruptor zum Vertriebskanal? Die Identitätsfrage von Hims & Hers
Für weitsichtige Anleger geht es bei Hims & Hers um eine grundsätzliche Frage. Noch vor einem Jahr war das Unternehmen ein hochprofitabler Disruptor mit Bruttomargen von rund 75 Prozent, der mit günstigen Nachahmerpräparaten die Pharmariesen herausforderte. Novo Nordisk zog noch im Februar gegen Hims & Hers vor Gericht. Heute verkauft Hims & Hers die Originalpräparate beider Marktführer – und wird damit vom Gegner zum Partner der Pharmakonzerne.
Das hat Vorteile: Rechtssicherheit, Zugang zu zugelassenen Medikamenten und ein riesiger Markt. Aber es hat einen Preis. Die Preissetzungsmacht liegt bei Lilly und Novo Nordisk, nicht bei der Plattform. Hims & Hers muss nun beweisen, dass es mit Fachgebieten wie Testosterontherapie, Haarausfall, Hautpflege und psychischer Gesundheit, mit der internationalen Expansion und mit KI-gestützter Betreuung genug margenstarkes Geschäft aufbauen kann, um den Rückgang bei den Abnehmmitteln auszugleichen. Im August hatte das Management noch Ziele für 2030 von mindestens 6,5 Milliarden Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden Dollar bereinigtem EBITDA genannt – eine Marge von rund 20 Prozent. Aktuell liegt sie bei 8 bis 9 Prozent.
Die Bewertung spiegelt diese Unsicherheit bereits wider. Mit einem Börsenwert von rund 5,35 Milliarden Dollar wird Hims & Hers nur noch mit weniger als dem Doppelten des erwarteten Jahresumsatzes bewertet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie schon vor dem heutigen Tag rund 28 Prozent verloren. Die Bilanz ist solide, aber nicht mehr so komfortabel wie früher: Liquiden Mitteln und Anlagen von rund 712 Millionen Dollar stehen Wandelanleihen von 1,37 Milliarden Dollar und kurzfristige Kaufpreisverbindlichkeiten aus Übernahmen von 479 Millionen Dollar gegenüber.
Die Hims-&-Hers-Aktie auf einen Blick
Hims & Hers Health, Inc. (Symbol: HIMS, NYSE) – Schlusskurs 22,94 US-Dollar (–11,77 Prozent), nachbörslich 22,34 US-Dollar (–2,62 Prozent) am 9. November 2026
Q3 2026: Umsatz 890,4 Mio. US-Dollar (+49 Prozent), Bruttomarge 57 Prozent, Ergebnis je Aktie –0,14 US-Dollar
Bereinigtes EBITDA Q3: 82,4 Mio. US-Dollar, freier Cashflow 26,0 Mio. US-Dollar
Abonnenten: 2,79 Millionen (+13 Prozent), Monatsumsatz je Abonnent 105 US-Dollar (+30 Prozent)
Umsatz USA: 657,1 Mio. US-Dollar (+21 Prozent), übrige Welt: 233,3 Mio. US-Dollar (+321 Prozent)
Prognose Q4 2026: Umsatz 875 bis 895 Mio. US-Dollar, bereinigtes EBITDA 70 bis 90 Mio. US-Dollar
Prognose 2026: Umsatz 3,13 bis 3,15 Mrd. US-Dollar, bereinigtes EBITDA 257 bis 277 Mio. US-Dollar
Börsenwert: rund 5,35 Mrd. US-Dollar
Analysten: 3 Kaufen, 11 Halten, 1 Verkaufen, durchschnittliches Kursziel rund 31 bis 32 US-Dollar
Häufige Fragen zu den Hims & Hers Quartalszahlen
Wie fielen die Hims & Hers Quartalszahlen aus?
Hims & Hers steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 49 Prozent auf 890,4 Millionen Dollar und lag damit knapp unter den Erwartungen von rund 893 Millionen Dollar. Statt eines erwarteten Gewinns stand ein Verlust von 0,14 Dollar je Aktie. Die Bruttomarge fiel von 74 auf 57 Prozent.
Warum fällt die Hims-&-Hers-Aktie?
Belastend wirken der Margenverfall, der unerwartete Verlust und die gesenkte Prognose für das bereinigte EBITDA. Schon im regulären Handel war die Aktie um 11,77 Prozent gefallen, nachdem der Markt die Partnerschaft mit Eli Lilly zunehmend als Margen-Zugeständnis bewertete.
Was bedeutet der Deal mit Eli Lilly für Hims & Hers?
Kunden können über Hims & Hers Lillys Abnehmspritze Zepbound für 299 Dollar und die Abnehmpille Foundayo für 149 Dollar im Monat beziehen. Damit bietet die Plattform Medikamente beider führenden Hersteller an. Die Preise legt allerdings Lilly fest.
Welche Kursziele haben Analysten für die Hims-&-Hers-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 31 bis 32 Dollar. Needham sieht 42 Dollar, Barclays 35 Dollar, Citi 33 Dollar, Bank of America und Truist 32 Dollar, TD Cowen 30 Dollar und die Deutsche Bank 26 Dollar.
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