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Heute im Fokus: US-Inflation

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 10:09 2 Min. Helaba

Die Helaba-Analysten erwarten anhaltend hohen Inflationsdruck in den USA, der für weitere Zinserhöhungen spricht.

Bild: Engin Akyurt / Unsplash

Mit den Verbraucherpreisen in den USA steht wohl eine der wichtigsten Datenveröffentlichungen an, so die Analysten der Helaba. Insbesondere gelte dies nach den in der letzten Woche deutlich schwankenden Zinserwartungen bezüglich der Fed und der Tatsache, dass die Marktteilnehmer einer Zinserhöhung im Dezember eine hohe Wahrscheinlichkeit einräumen würden, diese aber nicht vollständig eingepreist sei. In der Vorwoche sei die Wahrscheinlichkeit zwischenzeitlich auf klar unter 70% gesunken, sei nach dem soliden Arbeitsmarktbericht aber wieder gestiegen. Am Morgen stehe der Wert bei rund 80%. Die Inflation sei seit langem zu hoch und die Kerninflationsrate habe letztmalig im Jahr 2021 unterhalb der 2%-Marke gelegen. Die Frage sei, ob die Inflationsraten sinken und sich dem Zielwert zumindest wieder annähern würden. Bedauerlicherweise lasse sich diese Frage nicht mit absoluter Bestimmtheit klären, denn für den Oktober 2025 seien wegen des damaligen, wochenlangen "government shutdown" keine Preiszahlen erhoben worden. Die Berechnung der Oktober-Inflationsrate sei daher nicht möglich. Allerdings könne unter der Annahme, dass der Oktober-CPI 2025 zwischen den Werten von September und November gelegen habe, eine Schätzung der Inflationsrate vorgenommen werden. Zusammen mit dem erwarteten Anstieg des aktuellen CPI im Monatsvergleich um 0,3% ergebe sich ein Bild, wonach die Inflationsrate nochmals kräftig zulege. Eine Teuerungsrate von mehr als 4% stünde zu Buche. Wende man diese Vorgehensweise auf den Kern-Preisindex an, so sei auch hier von einem Anstieg der Veränderungsrate auszugehen. Insofern gebe es für die Fed keinen Grund, von der Tendenz zu höheren Zinsen abzuweichen. Perspektivisch gelte zwar, dass die Spritpreise Entlastungen mit sich bringen würden, denn seit Ende September seien sowohl Benzin als auch Diesel in den USA günstiger geworden. Die großen dämpfenden Basiseffekte würden aber erst im Frühjahr des kommenden Jahres wirken, sodass die Teuerung zunächst noch hoch bleibe.

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