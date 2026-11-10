HENSOLDT Aktie: Rüstungsboom bis 2035, Rekordaufträge und überraschend viel Kurspotenzial!

HENSOLDT präsentiert sich auf seinem Kapitalmarkttag als eines der ambitioniertesten europäischen Unternehmen im Bereich Verteidigungselektronik. Die Umsatzambition von 10 Milliarden Euro für 2035, der Rekordauftragsbestand von 10,4 Milliarden Euro und die geplante Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf rund 21 % bis 2030 zeichnen das Bild eines Konzerns, der vor einer außergewöhnlichen Expansionsphase stehen könnte. Besonders überzeugend ist, dass HENSOLDT seine Wachstumsziele mit konkreten Maßnahmen unterlegt: zusätzliche Produktionsstandorte, höhere Radarkapazitäten, mehr Mitarbeitende, neue Softwarelösungen und ein wachsendes Servicegeschäft. Gleichzeitig bleibt die Umsetzung anspruchsvoll. Neue Anlagen müssen termingerecht anlaufen, komplexe Verteidigungsprogramme erfolgreich abgewickelt und zusätzliche Softwareerlöse erst noch in größerem Umfang realisiert werden. Die HENSOLDT-Aktie notiert aktuell bei 83,62 Euro und gewinnt rund 1 %. Die jüngsten sichtbaren Analystenkursziele reichen von 98 bis 105 Euro bei Jefferies, JPMorgan, Barclays und Deutsche Bank. Das entspricht rechnerischen Aufwärtspotenzialen von rund 17 bis 26 %, wobei nicht alle Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen. Für langfristig orientierte Anleger bietet HENSOLDT damit eine interessante Kombination aus strukturell wachsendem Markt, hoher Auftragsvisibilität und zusätzlichem Technologiepotenzial. Entscheidend wird jedoch sein, ob das Unternehmen seine ambitionierten Versprechen in steigende Umsätze, höhere Gewinne und nachhaltigen freien Cashflow verwandelt. Die Wachstumsstory ist beeindruckend – der eigentliche Beweis muss nun in der operativen Umsetzung folgen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.