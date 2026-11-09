HelloFresh Aktie: Drei Hedgefonds legen gleichzeitig nach! Marshall Wace hält die größte Short-Wette

Bei der HelloFresh-Aktie spitzt sich das Kräftemessen zwischen institutionellen Leerverkäufern und optimistischen Anlegern zu! Während die Papiere des Kochboxen-Spezialisten leicht um 0,10 Prozent auf 3,014 Euro steigen, erhöhen gleich drei Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse. ExodusPoint Capital Management, SIH Partners und Tages Capital haben ihre Netto-Leerverkaufspositionen am 6. November 2026 aufgestockt. Besonders brisant: Insgesamt sieben institutionelle Investoren halten zuletzt gemeldete Short-Positionen von zusammen 7,91 Prozent des HelloFresh-Aktienkapitals. Allein Marshall Wace ist mit 2,61 Prozent engagiert. Damit entsteht eine explosive Ausgangslage: Während professionelle Investoren erhebliche Positionen auf der Short-Seite halten, könnte eine überraschend positive Geschäftsentwicklung die Leerverkäufer selbst unter Druck setzen. Für Aktionäre stellt sich die entscheidende Frage, ob die Hedgefonds mit ihrer Skepsis richtigliegen oder ob HelloFresh das Potenzial für eine überraschende Gegenbewegung besitzt.