HelloFresh Aktie: Berenberg setzt auf kräftige Erholung

Die aktuelle HelloFresh-Aktienanalyse von Berenberg liefert eine ausgesprochen interessante Mischung aus Optimismus und Vorsicht. Analyst Trion Reid bestätigt am 8. November 2026 das unveränderte Kursziel 5 Euro und hält am Rating "buy" fest. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 2,99 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 67,22 Prozent. Gleichzeitig macht Berenberg deutlich, dass die entscheidende Herausforderung noch vor HelloFresh liegt. Der Umsatz schrumpfte im dritten Quartal 2026 währungsbereinigt um 11,3 Prozent, während die Zahl der Bestellungen um 17,9 Prozent zurückging. Auf der positiven Seite steht eine deutlich verbesserte Profitabilität. Das bereinigte EBITDA stieg währungsbereinigt um 26,3 Prozent, die Marge im Kochboxengeschäft erreichte 10,7 Prozent und das Ready-to-Eat-Segment schaffte den Sprung an die operative Gewinnschwelle. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Sanierungsmaßnahmen Wirkung entfalten. Doch für eine nachhaltige Neubewertung der HelloFresh-Aktie muss das Unternehmen mehr erreichen. Berenberg-Analyst Trion Reid erwartet nicht automatisch, dass bis 2028 wieder Umsatzwachstum gelingt. Sollte diese Trendwende jedoch eintreten, könnte die gegenwärtige Bewertung nach seiner Einschätzung erheblich zu niedrig sein. Genau darin liegt die besondere Spannung dieser Aktienanalyse. Die HelloFresh-Aktie bietet auf Basis des Kursziels 5 Euro ein außergewöhnlich hohes rechnerisches Potenzial, gleichzeitig bestehen erhebliche operative Risiken. Für Anleger dürfte deshalb weniger die kurzfristige Kursbewegung entscheidend sein als die Frage, ob HelloFresh seine Kundenbasis stabilisieren und wieder profitabel wachsen kann. Das Rating "buy" von Berenberg zeigt, dass Trion Reid weiterhin an die langfristigen Chancen glaubt. Doch bevor die Börse den erhofften Hauptgang serviert bekommt, muss HelloFresh zunächst beweisen, dass die operative Trendwende tatsächlich gelingt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.