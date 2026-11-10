Die HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) steckt in einem faszinierenden Börsendilemma: Während die Umsätze des Kochboxen-Spezialisten deutlich schrumpfen und die Anleger auf eine nachhaltige Trendwende warten, bleibt die Hamburger Privatbank Berenberg ausgesprochen optimistisch. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 8. November 2026 bestätigt Analyst Trion Reid das unveränderte Kursziel 5 Euro und hält am Rating "buy" fest. Besonders bemerkenswert: Beim aktuellen Xetra-Kurs von 2,99 Euro, der einem Tagesverlust von 1,3 Prozent entspricht, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von gewaltigen 67,22 Prozent. Doch Berenberg macht zugleich deutlich, dass der Weg zu einer erfolgreichen Neubewertung keineswegs einfach wird. Trion Reid bringt die Situation mit einer ungewöhnlich bildhaften Formulierung auf den Punkt: "Anleger warten auf den Hauptgang." Gemeint ist die ersehnte Rückkehr zum Umsatzwachstum. Denn obwohl HelloFresh bei der Profitabilität Fortschritte erzielt, bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet: Wann gelingt es dem Unternehmen, wieder nachhaltig zu wachsen? Berenberg hält eine Rückkehr zum Umsatzwachstum bis 2028 keineswegs für sicher. Sollte diese jedoch gelingen, könnte die aktuelle Börsenbewertung nach Einschätzung von Trion Reid erheblich zu niedrig sein. Für die HelloFresh-Aktie beginnt damit ein spannender Wettlauf zwischen operativer Sanierung und schwindender Geduld der Anleger.
HelloFresh Aktie: Berenberg setzt auf kräftige Erholung
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HelloFresh-Aktienanalyse: Berenberg bestätigt Kursziel 5 Euro und Rating "buy"
Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg enthält eine klare, aber differenzierte Botschaft. Analyst Trion Reid bestätigt am 8. November 2026 das Kursziel 5 Euro und belässt das Rating "buy" unverändert. Damit hält Berenberg an seiner positiven langfristigen Einschätzung der HelloFresh-Aktie fest. Die Privatbank sieht offenbar weiterhin erhebliches Potenzial, sofern die operative Neuausrichtung erfolgreich verläuft. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 2,99 Euro liegt das Kursziel 5 Euro rund 2,01 Euro über der Börsennotierung. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 67,22 Prozent. Allerdings ist diese Differenz kein Versprechen zukünftiger Kursgewinne. Sie zeigt vielmehr, wie stark die Bewertung von den Erwartungen an eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung abhängt. Für Berenberg ist dabei entscheidend, dass HelloFresh seine Profitabilität verbessert und langfristig wieder Umsatzwachstum erzielt. Trion Reid warnt ausdrücklich davor, eine schnelle Rückkehr zu steigenden Erlösen als selbstverständlich anzusehen. Das bestätigte Rating "buy" beruht damit auf einer positiven Chancen-Risiken-Abwägung, nicht auf der Annahme einer bereits abgeschlossenen Sanierung.
HelloFresh: Trion Reid wartet auf den Hauptgang
Mit seiner ungewöhnlichen Formulierung trifft Berenberg-Analyst Trion Reid den Kern des Problems. "Anleger warten auf den Hauptgang", lautet das in der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Aktienanalyse wiedergegebene Zitat. Die Metapher passt hervorragend zu einem Unternehmen, dessen Geschäftsmodell sich um Kochboxen und fertig zubereitete Mahlzeiten dreht. Doch an der Börse geht es nicht um kulinarische Genüsse, sondern um die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum. HelloFresh hat in den vergangenen Quartalen erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Profitabilität zu verbessern. Gleichzeitig ist das Umsatzwachstum zum zentralen Problem geworden. Berenberg sieht deshalb die entscheidende Bewährungsprobe noch vor dem Unternehmen. Trion Reid hält es keineswegs für sicher, dass HelloFresh bis 2028 wieder steigende Umsätze erreichen wird. Sollte diese Trendwende jedoch gelingen, wäre die aktuelle Bewertung nach seiner Einschätzung deutlich zu niedrig. Das Kursziel 5 Euro und das Rating "buy" spiegeln damit eine Investmentthese wider, die attraktive Chancen bietet, aber eine erfolgreiche operative Umsetzung voraussetzt.
HelloFresh-Aktie: Umsatz bricht im dritten Quartal um 11,3 Prozent ein
Die jüngsten Geschäftszahlen verdeutlichen, warum Anleger weiterhin vorsichtig sind. HelloFresh erzielte im dritten Quartal 2026 einen währungsbereinigten Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es noch rund 1,6 Milliarden Euro gewesen. Damit schrumpften die Erlöse um 11,3 Prozent. Besonders problematisch ist, dass der Rückgang nicht ausschließlich auf Wechselkurseffekte zurückzuführen ist. Vielmehr gingen die Bestellungen deutlich zurück. HelloFresh verzeichnete im dritten Quartal 19,63 Millionen Bestellungen gegenüber 23,93 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang von 17,9 Prozent. Auch die Zahl der ausgelieferten Mahlzeiten sank um 18,1 Prozent auf 165,9 Millionen. Diese Zahlen zeigen, dass HelloFresh vor einer grundlegenden Herausforderung steht. Das Unternehmen muss beweisen, dass es seine Kundenbasis stabilisieren und langfristig wieder ausbauen kann. Für die HelloFresh-Aktie bleibt dies der wichtigste Unsicherheitsfaktor. Die positive Aktienanalyse von Berenberg setzt darauf, dass die gegenwärtigen Schwierigkeiten nicht dauerhaft die Ertragskraft des Unternehmens bestimmen.
HelloFresh: Weniger Umsatz, aber deutlich höhere Profitabilität
Die Geschäftszahlen enthalten allerdings auch eine bemerkenswert positive Entwicklung. Obwohl der Umsatz deutlich zurückging, konnte HelloFresh seine bereinigte operative Profitabilität verbessern. Das währungsbereinigte bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal 2026 von 40,3 Millionen Euro auf 50,9 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 26,3 Prozent. Diese Entwicklung ist für die HelloFresh-Aktie von erheblicher Bedeutung. Sie zeigt, dass das Unternehmen trotz rückläufiger Umsätze effizienter wirtschaften kann. Ein wichtiger Faktor war die deutliche Reduzierung der Marketingausgaben. HelloFresh konzentriert sich zunehmend darauf, profitable Kundenbeziehungen zu stärken, statt Wachstum um jeden Preis zu verfolgen. Genau diese strategische Verschiebung hebt auch Berenberg-Analyst Trion Reid hervor. HelloFresh gewichte gegenwärtig Gewinne stärker als Umsatzwachstum. Für die Aktienanalyse bedeutet dies: Kurzfristig steht die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Langfristig muss das Unternehmen jedoch beweisen, dass höhere Profitabilität und steigende Umsätze miteinander vereinbar sind.
HelloFresh-Aktie: Die Marketingstrategie wird zur entscheidenden Stellschraube
Ein wesentlicher Grund für die rückläufigen Bestellungen liegt in der veränderten Marketingstrategie. HelloFresh reduzierte seine Marketingausgaben im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 24,1 Prozent. Gemessen am Umsatz sank die Marketingquote um 3,2 Prozentpunkte. Dadurch konnten Kosten gesenkt und die Profitabilität verbessert werden. Gleichzeitig führte die zurückhaltendere Neukundenwerbung dazu, dass weniger zusätzliche Kunden gewonnen wurden als erwartet. Besonders während der traditionell wichtigen Back-to-School-Saison blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück. Für die HelloFresh-Aktie entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt. Höhere Marketingausgaben könnten das Wachstum unterstützen, gleichzeitig aber die Gewinne belasten. Eine zu starke Reduzierung der Werbung verbessert möglicherweise kurzfristig die Margen, könnte jedoch langfristig die Kundenbasis schwächen. Berenberg-Analyst Trion Reid sieht deshalb die Rückkehr zum Umsatzwachstum als entscheidenden nächsten Schritt. Das Kursziel 5 Euro setzt voraus, dass HelloFresh diesen Konflikt langfristig erfolgreich lösen kann.
HelloFresh: Kochboxen werden wieder profitabler
Besonders erfreulich entwickelte sich im dritten Quartal die Profitabilität des traditionellen Kochboxengeschäfts. Die währungsbereinigte bereinigte EBITDA-Marge stieg von 9,4 Prozent im Vorjahresquartal auf 10,7 Prozent. Damit erreichte HelloFresh trotz rückläufiger Bestellungen eine zweistellige operative Marge. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil der Umsatz im Kochboxensegment währungsbereinigt um 13,1 Prozent zurückging. Die Zahl der Bestellungen sank um 19,4 Prozent auf 14,67 Millionen. HelloFresh gelang es somit, die Wirtschaftlichkeit des Geschäfts zu verbessern, obwohl deutlich weniger Bestellungen ausgeliefert wurden. Für die HelloFresh-Aktie könnte diese Entwicklung langfristig ein wichtiger Faktor werden. Sollte das Unternehmen seine Kostenstruktur nachhaltig optimieren und anschließend wieder wachsen, könnten zusätzliche Umsätze einen attraktiven Ergebnisbeitrag leisten. Allerdings bleibt offen, wann eine solche Wachstumsphase beginnen könnte. Berenberg-Analyst Trion Reid betrachtet die Rückkehr zum Umsatzwachstum bis 2028 ausdrücklich als unsicher.
HelloFresh-Aktie: Fertiggerichte erreichen wichtigen Meilenstein
Auch das Geschäft mit fertig zubereiteten Mahlzeiten lieferte einen wichtigen Fortschritt. Das Ready-to-Eat-Segment erreichte im dritten Quartal 2026 auf währungsbereinigter Basis beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle. Im Vorjahresquartal hatte dieser Geschäftsbereich noch einen Verlust von 21,6 Millionen Euro verzeichnet. Für HelloFresh ist dies ein bedeutender operativer Meilenstein. Das Unternehmen hat erhebliche Mittel in den Ausbau seiner Fertiggerichte-Aktivitäten investiert. Eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität könnte deshalb die zukünftige Ertragskraft des Konzerns stärken. Allerdings entwickelte sich auch hier der Umsatz rückläufig. Die währungsbereinigten Erlöse sanken um 11,1 Prozent, während die Bestellungen um 15,3 Prozent auf 4,62 Millionen zurückgingen. Für die HelloFresh-Aktie bleibt damit die gleiche Herausforderung bestehen wie im Kochboxengeschäft: Die Profitabilität verbessert sich, während das Wachstum fehlt. Die Aktienanalyse von Berenberg unterstreicht, dass die Rückkehr zu steigenden Umsätzen entscheidend für eine höhere Bewertung sein könnte.
HelloFresh: Höhere Bestellwerte gleichen Mengenrückgang teilweise aus
Ein positiver Faktor ist die Entwicklung des durchschnittlichen Bestellwerts. Dieser stieg im dritten Quartal 2026 währungsbereinigt um 7,5 Prozent auf 70,50 Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte er bei 65,60 Euro gelegen. HelloFresh profitierte dabei von selektiven Preiserhöhungen, einer stärkeren Nachfrage nach Zusatzprodukten und einem höheren Anteil hochwertiger Rezepte. Diese Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen bei bestehenden Kunden zusätzliche Erlöse erzielen kann. Allerdings reichte der höhere Bestellwert nicht aus, um den deutlichen Rückgang der Bestellungen vollständig auszugleichen. Für die HelloFresh-Aktie ist deshalb entscheidend, ob sich der durchschnittliche Bestellwert langfristig weiter verbessern lässt, ohne die Nachfrage zusätzlich zu belasten. Berenberg-Analyst Trion Reid dürfte besonders aufmerksam verfolgen, ob HelloFresh die steigende Profitabilität mit einer Stabilisierung der Bestellmengen verbinden kann. Das bestätigte Rating "buy" signalisiert Vertrauen in die längerfristigen Möglichkeiten des Geschäftsmodells, während die Risiken weiterhin erheblich bleiben.
HelloFresh-Aktie: Warum Berenberg die Bewertung für zu niedrig hält
Der wichtigste positive Aspekt der aktuellen Berenberg-Aktienanalyse ist die Einschätzung zur Börsenbewertung. Trion Reid hält die HelloFresh-Aktie für erheblich unterbewertet, falls das Unternehmen bis 2028 tatsächlich wieder Umsatzwachstum erreicht. Diese Bedingung ist entscheidend. Denn die niedrige Bewertung spiegelt nicht nur mögliche Chancen wider, sondern auch erhebliche Zweifel an der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Der Kapitalmarkt muss einschätzen, ob HelloFresh dauerhaft mit rückläufigen Bestellungen kämpfen wird oder ob die gegenwärtige Phase lediglich eine notwendige operative Neuausrichtung darstellt. Sollte das Unternehmen seine Profitabilität stabilisieren und anschließend wieder wachsen, könnte die Kombination aus höheren Umsätzen und effizienteren Kostenstrukturen zu deutlich steigenden Gewinnen führen. Für die HelloFresh-Aktie wäre dies ein mögliches Argument für eine Neubewertung. Allerdings betont Berenberg ausdrücklich, dass die Rückkehr zum Wachstum bis 2028 keineswegs garantiert ist. Das Kursziel 5 Euro bleibt deshalb eine optimistische Prognose mit erheblichen Unsicherheiten.
HelloFresh: 2027 könnte schwieriger werden als erhofft
Die Zurückhaltung von Berenberg gegenüber einer schnellen Wachstumswende ist nicht neu. Bereits Ende September hatte Trion Reid seine Erwartungen für HelloFresh deutlich reduziert und das damalige Kursziel von 9 auf 5 Euro gesenkt. Gleichzeitig bestätigte Berenberg das Rating "buy". Ausschlaggebend war die enttäuschende Neukundenentwicklung. Der Analyst zeigte sich insbesondere mit Blick auf 2027 skeptischer. Die aktuelle Aktienanalyse vom 8. November bestätigt diese vorsichtige Einschätzung der kurzfristigen Wachstumsperspektiven. Zwar hält Berenberg weiterhin am Kursziel 5 Euro fest, doch Trion Reid macht deutlich, dass Anleger möglicherweise länger auf die erhoffte Rückkehr zu steigenden Umsätzen warten müssen. Für die HelloFresh-Aktie bedeutet dies, dass Geduld erforderlich sein könnte. Entscheidend wird sein, ob das Management seine Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität erfolgreich fortsetzt und gleichzeitig eine glaubwürdige Strategie zur Stabilisierung der Kundenbasis entwickelt.
HelloFresh-Aktie: Konkurrenz und Kundenbindung bleiben große Risiken
Das Geschäftsmodell von HelloFresh steht unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Verbraucher können zwischen Supermärkten, Lieferdiensten, Restaurants, Fertiggerichten und unterschiedlichen Kochboxenangeboten wählen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten achten viele Haushalte stärker auf ihre Ausgaben. Kochboxen müssen deshalb nicht nur bequem und qualitativ überzeugend sein, sondern auch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Für HelloFresh ist besonders wichtig, bestehende Kunden langfristig zu halten und gleichzeitig neue Kunden wirtschaftlich sinnvoll zu gewinnen. Hohe Marketingkosten können die Profitabilität belasten, während zu geringe Werbeausgaben das Wachstum schwächen. Genau dieser Zielkonflikt wurde im dritten Quartal deutlich sichtbar. Für die HelloFresh-Aktie besteht deshalb das Risiko, dass sich die Bestellmengen nicht schnell genug stabilisieren. Berenberg-Analyst Trion Reid hält eine Rückkehr zum Umsatzwachstum bis 2028 keineswegs für sicher. Diese Unsicherheit sollte bei jeder Bewertung des Kursziels 5 Euro berücksichtigt werden.
HelloFresh: Welche Chancen sprechen für die Aktie?
Trotz der erheblichen Herausforderungen besitzt HelloFresh mehrere potenzielle Wachstumstreiber. Erstens verbessert sich die Profitabilität des Kochboxengeschäfts. Zweitens hat das Ready-to-Eat-Segment einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit erreicht. Drittens steigen die durchschnittlichen Bestellwerte. Viertens könnten effizientere Marketingmaßnahmen langfristig zu einer höheren Rentabilität führen. Fünftens verfügt HelloFresh über etablierte Marken und internationale Vertriebsstrukturen. Besonders interessant wäre eine Entwicklung, bei der sich die Bestellmengen stabilisieren, während die verbesserte Kostenstruktur erhalten bleibt. Dann könnte der operative Gewinn deutlich stärker wachsen als der Umsatz. Für die HelloFresh-Aktie wäre dies eine attraktive Perspektive. Die Aktienanalyse von Berenberg mit dem Kursziel 5 Euro und dem Rating "buy" zeigt, dass Trion Reid langfristig weiterhin Chancen sieht. Allerdings setzt diese positive Einschätzung voraus, dass das Unternehmen die gegenwärtigen operativen Schwierigkeiten erfolgreich überwindet.
HelloFresh-Aktie: Welche Risiken könnten das Kursziel 5 Euro gefährden?
Die Risiken sind erheblich. Erstens könnte der Umsatz länger schrumpfen als erwartet. Zweitens könnten weitere Rückgänge bei den Bestellungen die Wirtschaftlichkeit belasten. Drittens besteht das Risiko, dass HelloFresh seine Marketingausgaben wieder erhöhen muss, um ausreichend neue Kunden zu gewinnen. Viertens könnten steigende Lebensmittel-, Personal- und Logistikkosten die Margen reduzieren. Fünftens bleibt der Wettbewerb im Markt für Kochboxen und Fertiggerichte intensiv. Sechstens könnte die Nachfrage durch eine schwache Konsumkonjunktur zusätzlich belastet werden. Siebtens besteht das Risiko, dass die Rückkehr zum Umsatzwachstum auch 2028 nicht gelingt. Gerade dieser letzte Punkt ist für Berenberg-Analyst Trion Reid besonders wichtig. Das Kursziel 5 Euro basiert auf einer positiven langfristigen Einschätzung, während die aktuelle Aktienanalyse ausdrücklich vor einer unsicheren Wachstumsentwicklung warnt. Anleger sollten deshalb das hohe rechnerische Kurspotenzial nicht mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit gleichsetzen.
HelloFresh: Der entscheidende Unterschied zwischen Sanierung und Wachstum
Die jüngsten Quartalszahlen verdeutlichen einen grundlegenden Unterschied. HelloFresh wird effizienter, wächst aber noch nicht wieder. Diese Entwicklung ist für eine Unternehmenssanierung durchaus typisch. Zunächst werden Kosten reduziert, Prozesse optimiert und unrentable Aktivitäten zurückgefahren. Dadurch können sich die Margen verbessern, selbst wenn der Umsatz sinkt. Langfristig reicht eine reine Kostensenkungsstrategie jedoch nicht aus, wenn gleichzeitig die Kundenbasis dauerhaft schrumpft. Für HelloFresh wird deshalb entscheidend sein, die erreichten Effizienzgewinne mit einer erfolgreichen Wachstumsstrategie zu verbinden. Berenberg-Analyst Trion Reid beschreibt diesen nächsten Schritt mit seiner Metapher vom fehlenden Hauptgang. Die Vorspeise in Form besserer Profitabilität ist bereits sichtbar. Doch die Börse wartet auf den Beweis, dass HelloFresh wieder nachhaltig steigende Umsätze erzielen kann. Genau dieser Nachweis könnte darüber entscheiden, ob das Kursziel 5 Euro von Berenberg langfristig erreichbar wird.
HelloFresh-Aktie: Fazit – Berenberg sieht 67 Prozent Potenzial, doch die Geduld wird auf die Probe gestellt
Die aktuelle HelloFresh-Aktienanalyse von Berenberg liefert eine ausgesprochen interessante Mischung aus Optimismus und Vorsicht. Analyst Trion Reid bestätigt am 8. November 2026 das unveränderte Kursziel 5 Euro und hält am Rating "buy" fest. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 2,99 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 67,22 Prozent. Gleichzeitig macht Berenberg deutlich, dass die entscheidende Herausforderung noch vor HelloFresh liegt. Der Umsatz schrumpfte im dritten Quartal 2026 währungsbereinigt um 11,3 Prozent, während die Zahl der Bestellungen um 17,9 Prozent zurückging. Auf der positiven Seite steht eine deutlich verbesserte Profitabilität. Das bereinigte EBITDA stieg währungsbereinigt um 26,3 Prozent, die Marge im Kochboxengeschäft erreichte 10,7 Prozent und das Ready-to-Eat-Segment schaffte den Sprung an die operative Gewinnschwelle. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Sanierungsmaßnahmen Wirkung entfalten. Doch für eine nachhaltige Neubewertung der HelloFresh-Aktie muss das Unternehmen mehr erreichen. Berenberg-Analyst Trion Reid erwartet nicht automatisch, dass bis 2028 wieder Umsatzwachstum gelingt. Sollte diese Trendwende jedoch eintreten, könnte die gegenwärtige Bewertung nach seiner Einschätzung erheblich zu niedrig sein. Genau darin liegt die besondere Spannung dieser Aktienanalyse. Die HelloFresh-Aktie bietet auf Basis des Kursziels 5 Euro ein außergewöhnlich hohes rechnerisches Potenzial, gleichzeitig bestehen erhebliche operative Risiken. Für Anleger dürfte deshalb weniger die kurzfristige Kursbewegung entscheidend sein als die Frage, ob HelloFresh seine Kundenbasis stabilisieren und wieder profitabel wachsen kann. Das Rating "buy" von Berenberg zeigt, dass Trion Reid weiterhin an die langfristigen Chancen glaubt. Doch bevor die Börse den erhofften Hauptgang serviert bekommt, muss HelloFresh zunächst beweisen, dass die operative Trendwende tatsächlich gelingt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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