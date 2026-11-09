Hannover Rück Aktie: Weniger Großschäden, stärkere Bilanz?

Aus redaktioneller Sicht kann eine stärkere Bilanz gerade für einen Rückversicherer wertvoll sein. Sie kann die Fähigkeit verbessern, unerwartete Belastungen aufzufangen und auch in anspruchsvollen Marktphasen handlungsfähig zu bleiben. Ein günstiger Schadenverlauf wäre damit nicht nur für das laufende Jahr relevant, sondern könnte die finanzielle Widerstandsfähigkeit darüber hinaus unterstützen.