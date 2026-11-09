Hannover Rück Aktie: Gewinn überrascht – doch JPMorgan sieht zwei Schwachstellen

Aus Anlegerperspektive kommt es deshalb auf die nächsten Erläuterungen des Managements an. Wie lässt sich das Wachstum beschleunigen? Und wie kann dies geschehen, ohne bei der Qualität des übernommenen Geschäfts Abstriche zu machen? Mehr Volumen allein wäre noch kein überzeugender Fortschritt, wenn dafür die Ertragsqualität leiden würde.