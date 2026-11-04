Gold: Sprung über das Zwischentief - Chartanalyse

Der Konter des frühen Handels müsste jetzt durch einen Anstieg über 4.020 USD und die bei 4.045 USD verlaufende Abwärtstrendlinie bestätigt werden. Damit wäre ein Kaufsignal aktiv und mit einer Erholungsrally bis 4.094 USD sowie darüber bereits bis 4.225 USD zu rechnen. Sollte der Kurs im Bereich von 4.045 USD bis 4.066 USD nach unten abprallen, könnte ausgehend von 3.975 USD der nächste große Aufwärtsschub starten. Die Chance auf eine Trendwende wäre erst bei Kursen unter 3.920 USD vergeben und damit ein zweiter Einbruch auf 3.879 USD die Folge.