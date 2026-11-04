Rückblick: Nachdem der Goldpreis Ende Oktober unter die Supportmarken bei 4.094 USD und 4.066 USD eingebrochen war, hatte sich der Abwärtstrend kurz beschleunigt und den Kurs des Edelmetalls unter das bisherige Jahrestief bei 3.942 USD gedrückt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Sprung über das Zwischentief - Chartanalyse
Erstes bullisches Signal
Es sei der Abverkauf an die Unterstützung bei 3.879 USD gefolgt, die am vergangenen Freitag habe verteidigt werden können. Nach einer zweitägigen Seitwärtsbewegung springe der Goldpreis heute allerdings dynamisch über das Zwischentief bei 3.975 USD an und bilde damit ein erstes bullisches Signal aus.
Ausblick
Der Konter des frühen Handels müsste jetzt durch einen Anstieg über 4.020 USD und die bei 4.045 USD verlaufende Abwärtstrendlinie bestätigt werden. Damit wäre ein Kaufsignal aktiv und mit einer Erholungsrally bis 4.094 USD sowie darüber bereits bis 4.225 USD zu rechnen. Sollte der Kurs im Bereich von 4.045 USD bis 4.066 USD nach unten abprallen, könnte ausgehend von 3.975 USD der nächste große Aufwärtsschub starten. Die Chance auf eine Trendwende wäre erst bei Kursen unter 3.920 USD vergeben und damit ein zweiter Einbruch auf 3.879 USD die Folge.
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