Friedrich Vorwerk Aktie: Walleye Capital kappt seine Leerverkäufe - Anleger feiern kräftige Kursgewinne!

Die Friedrich Vorwerk-Aktie sorgt für ein kräftiges Ausrufezeichen an der Börse! Während die Papiere des Spezialisten für Energieinfrastruktur um beeindruckende 5,44 Prozent auf 70,80 Euro steigen, reduziert ein internationaler Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse deutlich. Walleye Capital LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 6. November 2026 von 0,79 auf 0,69 Prozent des Aktienkapitals gesenkt. Das entspricht einem Rückgang um rund 12,7 Prozent. Gleichzeitig bleibt Marshall Wace LLP mit einer Short-Position von 0,51 Prozent engagiert. Zusammen erreichen die beiden zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen damit 1,20 Prozent des Aktienkapitals. Besonders spannend: Der kräftige Kursanstieg trifft auf eine deutliche Reduzierung der Short-Position von Walleye Capital. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob der Rückzug des Hedgefonds ein erstes Anzeichen für eine veränderte Einschätzung der Aktie ist oder ob die institutionellen Leerverkäufer weiterhin mit Gegenwind für Friedrich Vorwerk rechnen.