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Fresenius Medical Care Aktie: DAX Verlierer am 09. November - Die Charttechnik macht Hoffnung

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 13:56 3 Min. XTB

Die Fresenius Medical Care Aktie gerät unter Druck und bildet mit einem Minus von 2,34% das DAX-Schlusslicht. Doch trotz des Rückschlags bleibt das charttechnische Erholungsszenario intakt. Ein starkes Unterstützungsband zwischen 39,72 und 39,87 EUR könnte den Kurs stabilisieren und den Weg für einen erneuten Angriff auf die Marke von 45,02 EUR ebnen

Bild: Fresenius Medical Care AG

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe. Zum Xetra-Handelsschluss am gestrigen Montag (09.11.2026) habe sich der deutsche Leitindex überwiegend freundlich gezeigt: 29 Werte hätten im Plus geschlossen, während 11 Titel Verluste verbucht hätten. Am Ende des DAX-Tableaus sei die Fresenius Medical Care Aktie gelandet, die mit einem Abschlag von 2,34% den größten Tagesverlust habe hinnehmen müssen. Dahinter seien Siemens Healthineers (-2,32%) und Symrise (-1,44%) gefolgt. Chartcheck: Fresenius Medical Care Aktie im Tageschart (Daily) Nachdem Anleger das Jahreshoch von Anfang August für konsequente Gewinnmitnahmen genutzt hätten, sei der Kurs mit einem deutlichen Abwärts-Gap (GAP down) unter die SMA20 (aktuell bei 39,87 EUR) sowie unter die SMA50 (aktuell bei 39,34 EUR) gefallen. Zwar habe die Aktie zeitweise auch die 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 39,72 EUR) aufgegeben, jedoch rasch eine Konsolidierung im direkten Dunstkreis dieses Trendindikators etabliert. Nachdem die SMA50 Mitte Oktober als hartnäckiger Widerstand fungiert habe, sei in der vergangenen Handelswoche schließlich ein dynamischer Ausbruch nach oben gelungen. Trotz der roten Tageskerze vom Montag notiere das Papier weiterhin über allen drei relevanten Durchschnittslinien. Bärisches Szenario: Setze sich der Abwärtsdruck heute fort, drohe ein Test der SMA20 bei 39,87 EUR. Ein Rücksetzer bis in dieses Niveau bleibe unbedenklich, sofern die Käuferseite aktiv werde. Direkt darunter biete die SMA200 bei 39,72 EUR zusätzlichen Support.

Bullisches Szenario: Drehe die Notierung mit einer grünen Tageskerze nach oben, rücke das übergeordnete Schließen des offenen Gaps bei 45,02 EUR wieder in das Visier der Bullen.

Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Im 4h-Intervall habe die SMA200 (aktuell bei 39,51 EUR) nach dem Rücksetzer vom Hoch zunächst eine tragfähige Unterstützung gebildet, bevor sie im Zuge weiterer Abgaben temporär unterschritten worden sei. Entlastungsbewegungen hätten die Aktie wiederholt über die SMA20 (aktuell bei 41,10 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 40,71 EUR) geführt. Nachdem sich die Notierung Anfang November nachhaltig von der SMA200 habe lösen können, sei es gestern zu einer gesunden Konsolidierung direkt an die 4h-SMA20 gekommen. Halte die Unterstützung an der SMA20 und breche die Aktie erneut mit Dynamik nach Norden aus, stehe der Trendfortsetzung Richtung Gap-Close nichts im Weg.

Falle der Kurs hingegen nachhaltig unter die SMA50 (40,71 EUR) zurück, trübe sich das Momentum ein. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung der 4h-SMA200 bei 39,51 EUR drohen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch / Neutral

Tagesprognose: Aufwärts gerichtet Wichtige Marken für die Fresenius Medical Care Aktie Widerstände: 41,09, 41,44, 41,49, 45,02, 51,98

Unterstützungen: 40,71, 40,42, 39,87, 39,72, 39,51, 39,34, 36,60, 36,15 (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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