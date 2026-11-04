Fresenius Aktie: Prognose 2026 angehoben - Biosimilar-Offensive eröffnet Milliardenchancen!

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 09:34 9 Min.

Die Fresenius Aktie erhält Rückenwind durch starke Quartalszahlen und einen verbesserten Jahresausblick: Während das operative Ergebnis um 10% und der Gewinn je Aktie um 14% steigen, eröffnet eine milliardenschwere Marktchance durch die neue Biosimilars-Partnerschaft mit WuXi Biologics zusätzliche Wachstumsperspektiven für den Gesundheitskonzern

Bild: Fresenius SE

Starke Quartalszahlen, eine höhere Gewinnprognose und ein milliardenschweres Marktpotenzial im Biopharma-Geschäft: Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE000FRE5EN2, WKN: FRE5EN, Ticker-Symbol: FRE) liefert Anlegern gleich mehrere Gründe, genauer hinzusehen. Der Gesundheitskonzern hat im dritten Quartal 2026 nicht nur seine Profitabilität verbessert, sondern auch beim Ergebnis je Aktie zweistellig zugelegt. Besonders dynamisch entwickelt sich das Biopharma-Geschäft mit einem organischen Wachstum von 29%. Gleichzeitig könnte eine neue strategische Vereinbarung mit WuXi Biologics die langfristigen Perspektiven grundlegend verändern. Für die Fresenius Aktie entsteht damit eine spannende Konstellation: Die Restrukturierung trägt zunehmend Früchte, während das Unternehmen bereits die nächste Wachstumsphase vorbereitet. Doch wie viel Potenzial steckt tatsächlich in der neuen Strategie? Fresenius überzeugt mit starken Quartalszahlen: Umsatz, Gewinn und Marge steigen Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen, dass die Transformation von Fresenius zunehmend messbare Ergebnisse liefert. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 5,803 Milliarden EUR und verzeichnete ein organisches Wachstum von 5%. Getragen wurde diese Entwicklung von den beiden zentralen Geschäftsbereichen Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Noch überzeugender fiel die operative Ergebnisentwicklung aus. Das Konzern-EBIT erreichte 638 Millionen EUR und legte währungsbereinigt um 10% zu. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge um 50 Basispunkte auf 11,0%. Fresenius wächst damit nicht nur, sondern erzielt aus seinen Umsätzen auch eine höhere operative Rendite. Besonders interessant für Anleger ist die Entwicklung des Kern-Ergebnisses je Aktie. Dieses stieg währungsbereinigt um 14% auf 0,72 EUR. Neben der starken operativen Entwicklung profitierte Fresenius dabei von sinkenden Zinsaufwendungen, die den fortgesetzten Schuldenabbau widerspiegeln. Die Kombination aus organischem Umsatzwachstum, steigender Profitabilität und zweistelligem Gewinnwachstum je Aktie zeigt, dass die Verbesserungen im Rahmen der Konzernstrategie #FutureFresenius zunehmend im operativen Geschäft ankommen. Gewinnprognose angehoben: Fresenius wird für 2026 optimistischer Nach dem starken dritten Quartal blickt Fresenius zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Der Gesundheitskonzern erwartet beim Kern-Ergebnis je Aktie nun ein währungsbereinigtes Wachstum in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne von 10% bis 15%. Damit konkretisiert das Management seine Erwartungen nach oben, ohne die ursprüngliche Gesamtspanne zu verändern. Auch bei der Profitabilität setzt Fresenius ein positives Signal. Die Konzern-EBIT-Marge soll 2026 nun über 11,5% liegen. Bislang hatte das Unternehmen mit einer Marge von ungefähr 11,5% gerechnet. Die verbesserte Einschätzung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die weitere operative Entwicklung. Für die Fresenius Aktie ist diese Prognoseanpassung von Bedeutung. Sie deutet darauf hin, dass der Konzern seine Effizienzmaßnahmen erfolgreich umsetzt und die wachsenden Geschäftsbereiche zunehmend zum Ergebnis beitragen. Gleichzeitig erhöht die optimistischere Prognose allerdings die Erwartungen an das Schlussquartal. Vorstandschef Michael Sen sieht Fresenius nach den strukturellen Verbesserungen der vergangenen Jahre gut aufgestellt, um die nächste Phase profitablen Wachstums einzuleiten. Entscheidend wird nun sein, ob das Unternehmen die höhere Ergebnisdynamik auch über 2026 hinaus aufrechterhalten kann. Biopharma wächst um 29%: Fresenius Kabi entwickelt sich zum Wachstumsmotor Ein besonders starkes Signal kommt aus dem Geschäftsbereich Fresenius Kabi. Die strategisch definierten Wachstumsvektoren erzielten im dritten Quartal ein organisches Wachstum von 9%. Noch dynamischer entwickelte sich das Biopharma-Geschäft, dessen organischer Umsatz um beeindruckende 29% zulegte. Damit gewinnt ein Geschäftsfeld an Bedeutung, das für die langfristige Entwicklung von Fresenius eine zentrale Rolle spielen soll. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Biosimilars, also biologische Arzneimittel, die bereits zugelassenen Referenzpräparaten hinsichtlich Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit vergleichbar sind. Der Markt bietet grundsätzlich attraktive Wachstumsmöglichkeiten, da mit dem Auslaufen von Schutzrechten für biologische Originalpräparate neue Wettbewerbschancen entstehen. Fresenius will diese Entwicklung nutzen, um seine Position im Biopharma-Segment weiter auszubauen. Für Anleger ist besonders interessant, dass das Wachstum bereits im laufenden Geschäft sichtbar wird. Die starke Entwicklung von Biopharma könnte Fresenius langfristig dabei unterstützen, die Umsatzstruktur stärker auf innovative und wachstumsorientierte Geschäftsfelder auszurichten. WuXi Biologics: Strategische Vereinbarung eröffnet enormes Marktpotenzial Mit einer am 2. November 2026 angekündigten Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics setzt Fresenius einen wichtigen strategischen Schritt. Die exklusive Partnerschaft verschafft dem Konzern Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, darunter Entwicklungsprojekte mit der Chance auf einen frühen Markteintritt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die bislang größte angekündigte Entwicklungsvereinbarung der Biosimilars-Branche. Das bestehende Portfolio könnte dadurch im kommenden Jahrzehnt von derzeit 29 auf bis zu 66 Moleküle wachsen. Besonders bemerkenswert ist die wirtschaftliche Größenordnung: Die potenziellen Biosimilars adressieren Originalpräparate mit einem Umsatzvolumen von insgesamt mehr als 370 Milliarden EUR. Diese Zahl beschreibt allerdings den Markt der entsprechenden Referenzmedikamente und stellt weder eine Umsatzprognose für Fresenius noch ein garantiert erschließbares Marktvolumen dar. Die Vereinbarung umfasst 13 Therapiegebiete und unterschiedliche biologische Technologien. Dazu gehören monoklonale und bispezifische Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie Fusionsproteine. Für die Fresenius Aktie könnte diese Partnerschaft zu einem langfristigen Wachstumstreiber werden. Allerdings werden sich die wirtschaftlichen Auswirkungen erst über mehrere Jahre zeigen, da die Entwicklung und Zulassung biologischer Arzneimittel mit erheblichen zeitlichen und regulatorischen Anforderungen verbunden sind. mAbxience: Fresenius stärkt seine Kontrolle über das Biopharma-Geschäft Parallel zur Vereinbarung mit WuXi Biologics hat Fresenius seine Position im Biopharma-Geschäft durch die Übernahme der verbleibenden 45% an mAbxience gestärkt. Damit baut der Konzern seine strategischen Möglichkeiten in einem seiner wichtigsten Wachstumsfelder aus. Die größere Kontrolle über mAbxience eröffnet Fresenius zusätzliche Optionen bei der Entwicklung und Herstellung von Biosimilars. Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit WuXi Biologics kann der Konzern selbst entscheiden, welche Wirkstoffkandidaten weiterentwickelt werden und wie die langfristige Produktionsstrategie gestaltet wird. Dabei besteht auch die Möglichkeit, das eigene Produktionsnetzwerk von mAbxience einzubeziehen. Eine solche Verzahnung könnte langfristig operative Vorteile schaffen und Fresenius mehr Einfluss auf zentrale Teile der Wertschöpfungskette ermöglichen. Allerdings sind diese Chancen mit Investitionen verbunden. Ob die erweiterten Entwicklungsmöglichkeiten tatsächlich zu nachhaltig höheren Gewinnen führen, hängt insbesondere vom Erfolg der Arzneimittelentwicklung, den Zulassungsverfahren und der späteren kommerziellen Nachfrage ab. Fresenius Helios: Krankenhausgeschäft beweist erneut seine Widerstandskraft Neben dem dynamischen Biopharma-Geschäft bleibt Fresenius Helios ein wichtiger Stabilitätsanker. Das Krankenhausgeschäft konnte im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch bei der operativen Profitabilität zulegen und trug wesentlich zur positiven Konzernentwicklung bei. Besonders bemerkenswert ist, dass Helios trotz der üblichen saisonalen Belastungen im Krankenhausgeschäft ein starkes EBIT-Wachstum erzielte. Damit unterstreicht der Bereich seine Widerstandsfähigkeit und seine Bedeutung für die Ertragskraft des Gesamtkonzerns. Für Anleger bietet diese Kombination einen interessanten strategischen Vorteil. Während Fresenius Kabi mit wachstumsstarken Geschäftsfeldern zusätzliche Perspektiven eröffnet, sorgt Helios für eine vergleichsweise stabile operative Grundlage. Allerdings ist auch das Krankenhausgeschäft nicht frei von Risiken. Steigende Personal- und Betriebskosten sowie regulatorische Veränderungen können die Profitabilität beeinflussen. Entscheidend wird deshalb sein, ob Helios seine positive Margenentwicklung langfristig fortsetzen kann. Kapitalrendite auf Jahrzehnthoch: Die Transformation zahlt sich aus Ein weiterer wichtiger Fortschritt zeigt sich bei der Kapitalrendite. Fresenius steigerte den Return on Invested Capital (ROIC) auf 7,0% und erreichte damit den höchsten Wert des laufenden Jahrzehnts. Die Kennzahl beschreibt, wie effizient ein Unternehmen das eingesetzte Kapital zur Erwirtschaftung operativer Erträge nutzt. Für Anleger ist eine steigende Kapitalrendite besonders relevant, weil sie auf eine verbesserte wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen hindeutet. Mit 7,0% bewegt sich Fresenius innerhalb seiner angestrebten Bandbreite von 6% bis 8%. Die Entwicklung zeigt, dass die Maßnahmen aus #FutureFresenius nicht nur die Gewinnmargen, sondern auch die Kapitaleffizienz verbessern. Gleichzeitig bleibt die Bilanz ein wichtiger Faktor. Das Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zu EBITDA liegt bei 2,5. Im Zusammenhang mit der mAbxience-Transaktion erhöhte sich diese Kennzahl um rund 0,2 Punkte. Für die Fresenius Aktie ist entscheidend, dass der Konzern seine Wachstumsinvestitionen mit einer disziplinierten Finanzpolitik verbindet. Zusätzliche Übernahmen und Entwicklungsprojekte dürfen die Fortschritte beim Schuldenabbau nicht dauerhaft gefährden. Fresenius Aktie: Die wichtigsten Chancen und Risiken im Überblick Die jüngsten Geschäftszahlen und strategischen Entscheidungen liefern mehrere Argumente für eine positive fundamentale Entwicklung. Gleichzeitig sollten Anleger die langfristigen Herausforderungen nicht unterschätzen. Chancen: Organisches Umsatzwachstum von 5% und währungsbereinigtes EBIT-Wachstum von 10%

Kern-Ergebnis je Aktie steigt währungsbereinigt um 14%

Verbesserte Jahresprognose und steigende operative Gewinnmargen

Starkes organisches Wachstum von 29% im Biopharma-Geschäft

Ausbau der Biosimilars-Pipeline auf potenziell bis zu 66 Moleküle

Strategische Vorteile durch WuXi Biologics und die vollständige Übernahme von mAbxience

Widerstandsfähiges Krankenhausgeschäft und steigende Kapitalrendite Risiken: Hohe Entwicklungs- und Zulassungsrisiken bei neuen Biosimilars

Langfristiger Investitionsbedarf für den Ausbau des Biopharma-Geschäfts

Unsicherheit über die tatsächlichen kommerziellen Erfolge der neuen Wirkstoffkandidaten

Wettbewerbsdruck und mögliche Preiserosion im Biosimilars-Markt

Steigende Kosten und regulatorische Herausforderungen im Krankenhausgeschäft

Finanzielle Belastungen durch Akquisitionen und zusätzliche Wachstumsinvestitionen

Höhere Erwartungen an die operative Entwicklung nach der verbesserten Jahresprognose Fazit: Fresenius verbindet steigende Gewinne mit einer neuen Wachstumsstrategie Fresenius liefert im dritten Quartal 2026 überzeugende Belege dafür, dass die Transformation des Gesundheitskonzerns voranschreitet. Das organische Umsatzwachstum von 5%, der währungsbereinigte EBIT-Anstieg von 10% und das um 14% verbesserte Kern-Ergebnis je Aktie unterstreichen die operative Stärke. Hinzu kommen höhere Margen, eine steigende Kapitalrendite und ein optimistischerer Jahresausblick. Besonders spannend für die langfristige Entwicklung der Fresenius Aktie ist jedoch die strategische Neuausrichtung im Biopharma-Geschäft. Mit der vollständigen Übernahme von mAbxience und der umfangreichen Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics schafft der Konzern die Voraussetzungen für eine deutlich größere Biosimilars-Pipeline. Die Chancen sind beträchtlich, doch der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie ist keineswegs garantiert. Entwicklungsrisiken, regulatorische Anforderungen und hohe Investitionen werden Fresenius über Jahre begleiten. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen sein starkes Wachstum in Biopharma langfristig in attraktive Gewinne und Cashflows umwandeln kann. Für Anleger präsentiert sich Fresenius damit als Gesundheitskonzern, der seine operative Basis stärkt und gleichzeitig neue Wachstumsfelder erschließt. Ob daraus auch eine attraktive Rendite für die Fresenius Aktie entsteht, hängt neben der erfolgreichen Umsetzung der Strategie von der aktuellen Börsenbewertung ab. Die wichtigste Erkenntnis: Fresenius muss nicht mehr ausschließlich beweisen, dass seine Restrukturierung funktioniert. Der Konzern kann zunehmend zeigen, wie aus einer verbesserten operativen Basis langfristiges Wachstum entstehen soll. Genau darin liegt die besondere Spannung der aktuellen Investmentstory. 👉 📤 Du kennst jemanden, dessen Depot dringend eine Vitaminspritze vertragen könnte? Dann teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Eine spannende Aktienanalyse gibt es schließlich ganz ohne Rezept, ohne Wartezimmer und garantiert ohne unangenehme Spritze. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 04. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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