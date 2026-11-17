Steigende Zinsen treffen vor allem hoch bewertete Wachstumswerte. Deren Gewinne liegen oft weit in der Zukunft und werden bei höheren Zinsen stärker abgezinst. Das trifft die Wall Street in einer ohnehin nervösen Phase: Am Montag war Technologie mit einem Minus von fast drei Prozent der schwächste Sektor im S&P 500, der Index schloss bei 7.416,59 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nvidia-Quartalszahlen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss sorgen zusätzlich für Unruhe. Die Futures auf S&P 500 und Nasdaq-100 zeigten sich vor Handelsbeginn uneinheitlich.

Gemischter ist das Bild bei Bankaktien. Höhere Zinsen können die Zinsmarge von Instituten wie JPMorgan, Bank of America oder Citigroup stützen. Gleichzeitig steigt das Risiko von Kreditausfällen, wenn Unternehmen und Verbraucher teurer finanzieren müssen. Die JPMorgan Aktie gab vorbörslich rund ein Prozent nach; ein Zusammenhang mit der Fed ist nicht belegt, am selben Tag benannte die Bank eine neue Finanzchefin. Als vergleichsweise robust erwiesen sich am Montag defensive Branchen wie Versorger und Basiskonsum.

Für Europa ist der starke Dollar ein zweischneidiges Schwert. Der Euro fiel zeitweise auf 1,0985 US-Dollar und damit auf ein 19-Monats-Tief. Das hilft exportstarken DAX-Konzernen mit großem US-Geschäft, verteuert aber Importe und Rohstoffe. Der DAX lag am Dienstag gegen 14:05 Uhr mit 26.349 Punkten 0,9 Prozent im Minus. Gold, das traditionell unter steigenden Realzinsen leidet, hielt sich bei rund 3.862 Dollar je Feinunze (13:53 Uhr MEZ).

Einschätzung der Redaktion: Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist weitgehend eingepreist. Für die Märkte entscheidend dürfte daher weniger der Schritt selbst sein als die Botschaft der Fed zu weiteren Erhöhungen 2027. Fällt sie härter aus als erwartet, könnten Anleihenrenditen und Dollar weiter steigen.