Mit einem KGV von 15,73 und einer Dividendenrendite von 4,98 Prozent ist die Nike Aktie so günstig bewertet wie lange nicht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 44,6 Milliarden Euro. Am 19. November verlor die Aktie rund 5,5 Prozent und war laut aktiencheck.de zweitgrößter Verlierer im Dow Jones. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von mehr als 40 Prozent.