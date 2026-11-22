Nike war jahrelang die Referenz der Sportartikelbranche, jetzt zählt die Nike Aktie zu den größten Verlierern im Dow Jones. Auf zwölf Monate steht ein Minus von 46,4 Prozent, auf einen Monat von 13,6 Prozent. Diese Nike Aktienanalyse zeigt, was in den Zahlen steckt und was der neue Umbauplan verspricht.
Nike Aktienanalyse: 46 Prozent Minus in zwölf Monaten, ein neuer Umbauplan – wann dreht der Sportriese wirklich?
Nike verliert auf zwölf Monate 46 Prozent, die Umsätze schrumpfen, ein Sparprogramm soll bis 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar bringen. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc. (Klasse B)
- ISIN
- US6541061031
- WKN
- 866993
- Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- US-Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Branche
- Sportartikel und Bekleidung
- Sitz
- Beaverton, Oregon
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Nike Aktienanalyse: Das erste Quartal
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. August 2026) sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 5 Prozent. Die Bruttomarge stieg um 60 Basispunkte auf 42,8 Prozent, die Verwaltungs- und Vertriebskosten fielen um 3 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 Dollar und damit über den erwarteten rund 0,43 bis 0,44 Dollar.
China bricht ein
Der Umsatz in Greater China fiel laut Berichten um 26 Prozent. Nike will diese Region künftig nicht mehr einzeln ausweisen.
Sport läuft, Mode nicht
Laufen, Fußball und weitere Sportarten wachsen, Sportswear und die Marke Jordan bleiben schwach.
Umbauprogramm Pace
Das Programm soll bis zum Geschäftsjahr 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar einsparen und kostet etwa 1,0 Milliarden Dollar vor Steuern, vor allem für Personal.
Jordan-Strategie
Nike will weniger Retro-Modelle von Jordan auf den Markt bringen und das Angebot verknappen.
Nike: Umsatz und Nettogewinn im ersten Quartal
Mrd. $
- Q1 FY2026
- Q1 FY2027
Erstes Quartal der Geschäftsjahre 2026 und 2027.
Quelle: Nike, Mitteilung vom 01.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q1 FY2026
|Q1 FY2027
|Umsatz
|11,7
|11,2
|Nettogewinn
|0,73
|0,71
Der Ausblick bleibt vorsichtig: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll stärker sinken als der Umsatz.
Bewertung
Was der Kurs von 32,92 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 15,73 und einer Dividendenrendite von 4,98 Prozent ist die Nike Aktie so günstig bewertet wie lange nicht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 44,6 Milliarden Euro. Am 19. November verlor die Aktie rund 5,5 Prozent und war laut aktiencheck.de zweitgrößter Verlierer im Dow Jones. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von mehr als 40 Prozent.
Laut aktiencheck.de nennt Morgan Stanley ein Kursziel von 25 Dollar. Der neue Umbauplan stellt Wachstum nach Berichten erst ab dem Jahr 2029 in Aussicht.
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