Erholung im Halbleitersektor - Daimler Truck mit enttäuschendem Auftragseingang - Rheinmetall Aktie gibt weiter nach

Der Impfstoffhersteller Moderna (+5,3%) habe erstmals seit 2024 einen Quartalsgewinn erzielt, während Analysten mit einem Verlust gerechnet hätten. Zudem habe Moderna das Ziel für das Umsatzwachstum kräftig angehoben. Die Aktie habe ihren Wert seit Jahresbeginn damit mehr als verachtfacht..