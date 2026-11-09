NVIDIA (+2,8%) untersucht Vorwürfe, wonach CEO Jensen Huang Ziel einer mutmaßlichen chinesischen Einflussoperation gewesen sein könnte, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Erholung im Halbleitersektor - Daimler Truck mit enttäuschendem Auftragseingang - Rheinmetall Aktie gibt weiter nach
Unternehmensmeldungen
Der Vorstand habe eine unabhängige Prüfung eingeleitet, sehe bislang jedoch keine Hinweise auf kompromittierte Unternehmensgeheimnisse und habe weiterhin Vertrauen in Huang.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall (-3,4%) habe seine Vortagesverluste von gut 16% am Freitag weiter ausgeweitet. Neben der jüngsten Prognosesenkung habe die Erwartung belastet, dass mit dem Wahlsieg der US-Demokraten die Friedensaussichten steigen und die Rüstungsausgaben weltweit gekappt werden könnten.
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck (-3,4%) habe im dritten Quartal den Umsatz um 19% und das bereinigte operative Ergebnis um 73% gesteigert, sei damit aber unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Enttäuschend sei vor allem der Auftragseingang ausgefallen, insbesondere in Nordamerika.
Der Automobilzulieferer Stabilus (-12%) sei im vierten Geschäftsquartal überraschend in die Verlustzone gerutscht, vor allem wegen einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung. Schwer gewogen habe zudem der deutlich gekappte Ausblick bis 2030.
Der Halbleiterausrüster ASML (+2,7%) habe sich nach dem Kursrutsch vom Vortag erholt. Rückenwind sei von Berichten gekommen, wonach die EU die europäische Chipproduktion mit EUR 500 Mio. fördern wolle.
Die Chipkonzerne AMD (+11%) und Intel (+7,7%) hätten zu den Gewinnern der Erholung im US-Halbleitersektor gehört. Nach dem Ausverkauf vom Donnerstag hätten Anleger das niedrigere Kursniveau für Käufe genutzt.
Der Impfstoffhersteller Moderna (+5,3%) habe erstmals seit 2024 einen Quartalsgewinn erzielt, während Analysten mit einem Verlust gerechnet hätten. Zudem habe Moderna das Ziel für das Umsatzwachstum kräftig angehoben. Die Aktie habe ihren Wert seit Jahresbeginn damit mehr als verachtfacht..
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