Eldorado Gold Aktie: Achtung, Kaufchance!

Der kanadische Gold- und Kupferproduzent habe u.a. bekanntgegeben, dass das Hochfahren der Skouries-Mine in Griechenland länger dauere als gedacht. Im aktuellen Umfeld sei diese Nachricht an der Börse nicht gut angekommen. Die Aktie von Eldorado Gold habe nachgegeben. Auf diesem Niveau sei das allerdings eher eine Kaufchance, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2026)