Stifel-Analyst Jeffrey Stantial habe die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel deutlich von 32 auf 21 USD gesenkt. Die strategische Begründung des Unternehmens, massiv in den Markt für Prognosewetten (Prediction Markets) zu investieren, sei strategisch sinnvoll. Allerdings halte Stantial die Außenwirkung dieser Investitionsoffensive für problematisch. Zwar könne der Einstieg in Prognosemärkte langfristig neue Wachstumschancen eröffnen, doch die damit verbundenen Unsicherheiten seien erheblich. Nach Einschätzung von Stifel dürfte es viele Quartale mit nachweislich erfolgreicher Umsetzung dauern, bevor Investoren bereit seien, den erwarteten Erträgen aus den Investitionen in Prognosemärkte einen entsprechenden Wert beizumessen.
DraftKings Aktie: Wird der Milliarden-Poker um Prognosemärkte zum gefährlichen Eigentor?
Stifel schlägt Alarm - Kursziel drastisch gesenkt!
Als wesentliche Belastungsfaktoren nenne Stifel die erheblichen rechtlichen, regulatorischen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten. Die Investmentbank betrachte DraftKings deshalb inzwischen als einen „Show-me-Story“-Kandidaten: Das Unternehmen müsse zunächst durch konkrete operative Erfolge beweisen, dass sich seine ambitionierte Strategie tatsächlich auszahle.
Mit der Herabstufung und der drastischen Kurszielsenkung sende Stifel ein deutliches Warnsignal. Stantial stelle nicht grundsätzlich die strategische Logik der Expansion infrage, sondern bezweifele, dass Anleger die damit verbundenen Risiken und den langen Weg zur Rentabilität kurzfristig honorieren würden. Für die DraftKings-Aktie gelte damit vorerst: Erst liefern, dann überzeugen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 08.11.2026)
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