DraftKings Aktie: Wird der Milliarden-Poker um Prognosemärkte zum gefährlichen Eigentor?

Stifel-Analyst Jeffrey Stantial habe die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel deutlich von 32 auf 21 USD gesenkt. Die strategische Begründung des Unternehmens, massiv in den Markt für Prognosewetten (Prediction Markets) zu investieren, sei strategisch sinnvoll. Allerdings halte Stantial die Außenwirkung dieser Investitionsoffensive für problematisch. Zwar könne der Einstieg in Prognosemärkte langfristig neue Wachstumschancen eröffnen, doch die damit verbundenen Unsicherheiten seien erheblich. Nach Einschätzung von Stifel dürfte es viele Quartale mit nachweislich erfolgreicher Umsetzung dauern, bevor Investoren bereit seien, den erwarteten Erträgen aus den Investitionen in Prognosemärkte einen entsprechenden Wert beizumessen.