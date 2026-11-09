Dow Jones Gewinner Caterpillar: +7,21 % auf 598,88 Dollar – der KI-Strom fließt wieder

Die Kulisse für den Kurssprung lieferte der Gesamtmarkt. Der Ölpreis brach auf Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ein, die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 5,8 Prozent. Nach dem schwersten KI-Ausverkauf seit 2020 in der Vorwoche kehrten die Käufer auf breiter Front zurück. Industriewerte waren mit einem Plus von 3,82 Prozent der stärkste Sektor im S&P 500. Caterpillar als einer der am stärksten abgestraften Industrietitel profitierte davon besonders: Die Aktie gilt mit einem Beta von rund 1,65 als Verstärker der allgemeinen Marktbewegung.

Weil der Dow Jones nach Aktienkursen gewichtet ist, zählt jeder Dollar beim hoch notierenden Caterpillar-Papier besonders viel. Nach unserer Rechnung steuerte der Dow Jones Gewinner Caterpillar rund 240 Punkte zum Tagesplus bei – fast ein Viertel des gesamten Anstiegs, gleichauf mit Goldman Sachs. Auf den Plätzen folgten Cisco (+5,11 Prozent), Goldman Sachs (+4,67 Prozent) und Honeywell (+4,07 Prozent). Am anderen Ende stand der Dow Jones Verlierer des Tages: Nvidia verlor 4,27 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung zu Konzernchef Jensen Huang eingeleitet hatte. Ein bemerkenswertes Bild – der Chiplieferant des KI-Booms fällt, der Stromlieferant des KI-Booms steigt.