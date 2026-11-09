Zwei Wochen lang kannte die Caterpillar-Aktie nur eine Richtung. Zum Wochenstart dreht sie mit voller Wucht: Caterpillar steigt um 7,21 Prozent beziehungsweise 40,25 Dollar auf 598,88 Dollar und ist damit der klare Dow Jones Gewinner des Tages. Kein anderer der 30 Werte im Leitindex legt stärker zu, und kein anderer liefert so viele Indexpunkte. Den Anstoß gibt ausgerechnet die Branche, deren Ende die Anleger zuletzt fürchteten: Ein KI-Unternehmen sichert sich laut einem Medienbericht Caterpillar-Generatoren im Wert von 3,4 Milliarden Dollar. Warum der Dow Jones Gewinner Caterpillar damit den Kern seiner Krise trifft, was die Zahlen sagen und warum die Erholung noch kein Freifahrtschein ist.
Dow Jones Gewinner Caterpillar: +7,21 % auf 598,88 Dollar – der KI-Strom fließt wieder
Caterpillar ist der Dow Jones Gewinner des Tages. Nach einem Absturz um mehr als 40 Prozent vom Rekordhoch schießt die Aktie um 7,21 Prozent nach oben. Ein Milliardenauftrag aus der KI-Branche widerlegt die größte Sorge der Anleger, dazu kommen Schnäppchenjäger und ein Insiderkauf. Was hinter dem Comeback steckt und wo die Risiken liegen.
CATCAT
Dow Jones Gewinner des Tages
Vom Sorgenkind zum Spitzenreiter: Caterpillar führt die Rally an
Der Montag war an der Wall Street ein Tag der Befreiung. Der Dow Jones sprang um 2,15 Prozent auf 52.394 Punkte, der S&P 500 erlebte seinen besten Tag seit April. Mittendrin: ein Industriekonzern, der wie kaum ein anderer für die Achterbahnfahrt des KI-Handels steht.
Die Kulisse für den Kurssprung lieferte der Gesamtmarkt. Der Ölpreis brach auf Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ein, die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 5,8 Prozent. Nach dem schwersten KI-Ausverkauf seit 2020 in der Vorwoche kehrten die Käufer auf breiter Front zurück. Industriewerte waren mit einem Plus von 3,82 Prozent der stärkste Sektor im S&P 500. Caterpillar als einer der am stärksten abgestraften Industrietitel profitierte davon besonders: Die Aktie gilt mit einem Beta von rund 1,65 als Verstärker der allgemeinen Marktbewegung.
Weil der Dow Jones nach Aktienkursen gewichtet ist, zählt jeder Dollar beim hoch notierenden Caterpillar-Papier besonders viel. Nach unserer Rechnung steuerte der Dow Jones Gewinner Caterpillar rund 240 Punkte zum Tagesplus bei – fast ein Viertel des gesamten Anstiegs, gleichauf mit Goldman Sachs. Auf den Plätzen folgten Cisco (+5,11 Prozent), Goldman Sachs (+4,67 Prozent) und Honeywell (+4,07 Prozent). Am anderen Ende stand der Dow Jones Verlierer des Tages: Nvidia verlor 4,27 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung zu Konzernchef Jensen Huang eingeleitet hatte. Ein bemerkenswertes Bild – der Chiplieferant des KI-Booms fällt, der Stromlieferant des KI-Booms steigt.
Der Auslöser
3,4 Milliarden Dollar für 1,7 Gigawatt: Anthropic greift bei Caterpillar zu
Der wichtigste Einzelimpuls kam aus der KI-Branche selbst. Laut einem Bericht der Financial Times hat sich das KI-Unternehmen Anthropic gasbetriebene Caterpillar-Generatoren mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt für rund 3,4 Milliarden Dollar gesichert. Die Bestellungen stammten ursprünglich vom Energieentwickler OnePWR. Anthropic übernimmt laut dem Bericht die Aufträge selbst, nicht das Unternehmen. Mit OnePWR hatte Caterpillar bereits im März 2026 eine Zusammenarbeit zur Stromversorgung von Rechenzentren angekündigt.
Die Tragweite dieser Meldung geht weit über die Summe hinaus. Sie zeigt, dass KI-Labore inzwischen selbst nach Stromerzeugung greifen, statt auf Netzanschlüsse zu warten, die vielerorts Jahre dauern. Für Caterpillar bedeutet das: Der Auftragsbestand ist nicht nur ein Polster, sondern eine knappe, strategisch begehrte Ressource. Wer schnell Strom braucht, kauft notfalls die Lieferslots anderer.
Und genau hier liegt die Pointe. Seit Wochen litt die Aktie unter der Sorge, die Nachfrage nach Stromerzeugung für Rechenzentren könnte nach den US-Zwischenwahlen wegbrechen. Die Meldung vom Montag ist das Gegenteil dieser These: Die KI-Branche bezahlt Milliarden, um sich die Generatoren zu sichern, die sie für ihre Rechenzentren braucht.
Die Vorgeschichte
Vom Dow Jones Verlierer zum Dow Jones Gewinner: die Chronik eines Absturzes
Um die Wucht des Kurssprungs zu verstehen, muss man wissen, wie tief Caterpillar gefallen war. Kaum ein Dow-Wert hatte in den vergangenen Monaten so oft auf der Liste der Dow Jones Verlierer gestanden.
Das Rekordhoch: der KI-Liebling der Old Economy
Anfang des Sommers notierte Caterpillar bei mehr als 1.000 Dollar, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.073,46 Dollar. Der Baumaschinenkonzern war zur Wette auf den KI-Boom geworden: Seine Turbinen und großen Gasmotoren versorgen Rechenzentren mit Strom.
Die Warnung: Baird stuft ab
Ende Juli senkte Baird das Votum auf „Neutral“ und das Kursziel von 1.200 auf 900 Dollar. Die Begründung wirkt im Rückblick prophetisch: Wachsender Widerstand gegen Rechenzentren auf Ebene der Bundesstaaten und Gemeinden könne die Bewertung drücken – besonders, falls sich der Gegenwind mit dem Wahlzyklus verstärke.
Die Zahlen: Rekord und trotzdem Absturz
Am 29. Oktober legte Caterpillar das dritte Quartal vor. Trotz Rekordwerten fiel die Aktie um 9,3 Prozent und gehörte zu den größten Dow Jones Verlierern des Tages. Anleger vermissten eine höhere Prognose und störten sich an Zollkosten.
Die Wahl: Rechenzentren auf dem Stimmzettel
Nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen am 3. November, auch in den Rechenzentrums-Hochburgen Texas und Georgia, wuchs die Angst vor strengeren Regeln für den Bau neuer Anlagen. Bis zum vergangenen Donnerstag hatte die Aktie seit den Quartalszahlen mehr als 22 Prozent verloren.
Am Ende stand ein Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief von 537,08 Dollar – fast die Hälfte des Börsenwerts war binnen weniger Monate verschwunden. Schon am Freitag hatte sich die Aktie mit einem Plus von 0,90 Prozent stabilisiert. Der Montag brachte nun den Befreiungsschlag.
Die Fundamentaldaten
Rekord-Auftragsbestand von 78,1 Milliarden Dollar: Das Geschäft läuft
Die Ironie des Kursrutsches: Operativ lief es bei Caterpillar so gut wie selten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar – das erste Quartal der Firmengeschichte über der 20-Milliarden-Marke. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 4,95 auf 7,20 Dollar und übertraf die Erwartungen. Die operative Marge verbesserte sich auf 20,4 Prozent nach 17,3 Prozent im Vorjahr.
Besonders stark ist die Sparte, um die sich derzeit alles dreht. Der Umsatz mit Stromerzeugung (Power Generation) wuchs um 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar, getrieben vor allem von Turbinen und großen Kolbenmotoren für Rechenzentren. Der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden Dollar einen Rekord, 38,2 Milliarden Dollar mehr als ein Jahr zuvor. Allein im dritten Quartal flossen rund 2,0 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, davon 1,2 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und 0,7 Milliarden Dollar über Dividenden.
Our third-quarter results reflect the durability of our end markets, with strong order rates and a record backlog.
Warum die Aktie trotzdem fiel? Erstens verlangsamte sich das Umsatzwachstum von 24 Prozent im zweiten auf 17 Prozent im dritten Quartal. Zweitens stellte das Management für das vierte Quartal nur ein moderates Wachstum in Aussicht und hob die Jahresprognose trotz der Rekordaufträge nicht an. Drittens belasten Zölle: Rund 600 Millionen Dollar kosteten sie im dritten Quartal, für das Gesamtjahr rechnet Caterpillar mit etwa 2,2 Milliarden Dollar. Und nicht zuletzt begrenzt die Fertigungskapazität das Wachstum im Energiegeschäft – die Nachfrage ist größer als das, was Caterpillar derzeit liefern kann.
Ein weiteres Signal kam aus dem eigenen Haus. Verwaltungsratsmitglied James Fish Jr. hatte erst eine Woche zuvor Caterpillar-Aktien für rund 620.000 Dollar gekauft. Am Montag wurde eine weitere Insidermeldung bei der Börsenaufsicht eingereicht. Insiderkäufe nach einem steilen Kursrutsch werten viele Anleger als Zeichen, dass die Unternehmensführung den Ausverkauf für übertrieben hält.
Die Analysten
Kursziele gekappt, Kaufempfehlungen bleiben
An der Wall Street hat der Kursrutsch eine Welle von Kurszielsenkungen ausgelöst – aber kaum Abstufungen. Wells Fargo senkte das Ziel von 1.155 auf zunächst 840 und später 805 Dollar und verwies auf wachsenden Druck bei der Finanzierung von KI-Projekten. Die Bank of America ging von 989 auf 850 Dollar zurück, UBS von 925 auf 750 Dollar, Freedom Capital Markets am 2. November von 980 auf 800 Dollar. Bemerkenswert: Die Bank of America und Freedom Capital Markets halten an ihren Kaufempfehlungen fest, Wells Fargo bleibt bei „Overweight“. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag Ende Oktober nach Daten von TIKR bei rund 838 Dollar und damit auch nach dem heutigen Kurssprung noch rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Charttechnik
Am ersten Widerstand angekommen: Jetzt zählt die Marke von 610 Dollar
Charttechnisch hat der Dow Jones Gewinner Caterpillar einen wichtigen ersten Schritt gemacht, aber noch keine Trendwende vollzogen. Im Tagesverlauf bewegte sich die Aktie zwischen rund 565 und knapp 600 Dollar und schloss damit nahe dem Tageshoch – ein Zeichen für anhaltenden Kaufdruck bis zur Schlussglocke. Die Technikanalysten von Investing.com sehen den nächsten Widerstand im Bereich von 595 bis 610 Dollar. Ein nachhaltiger Sprung über 610 Dollar würde das Bild in Richtung Erholung verschieben. Nach unten gilt die Zone um 580 Dollar als erste Unterstützung, darunter das 52-Wochen-Tief bei 537,08 Dollar. Vor dem Kurssprung lag der Relative-Stärke-Index mit rund 31 nahe am überverkauften Bereich – eine typische Ausgangslage für eine kräftige Gegenbewegung.
Die Caterpillar-Aktie auf einen Blick
Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT) – 598,88 US-Dollar, +7,21 Prozent am 9. November 2026
Vortag: 558,63 US-Dollar (+0,90 Prozent)
52-Wochen-Spanne: 537,08 bis 1.073,46 US-Dollar
Q3 2026: Umsatz 20,7 Mrd. US-Dollar (+17 Prozent), bereinigtes EPS 7,20 US-Dollar
Power Generation Q3: 3,4 Mrd. US-Dollar Umsatz (+30 Prozent)
Auftragsbestand: Rekord von 78,1 Mrd. US-Dollar
Zollkosten 2026: rund 2,2 Mrd. US-Dollar erwartet
Analysten: Kursziele zuletzt zwischen 750 und 850 US-Dollar bei UBS, Wells Fargo, BofA und Freedom Capital Markets
Häufige Fragen zum Dow Jones Gewinner Caterpillar
Warum ist Caterpillar heute der Dow Jones Gewinner des Tages?
Laut einem Bericht der Financial Times übernimmt das KI-Unternehmen Anthropic Bestellungen über Caterpillar-Gasgeneratoren mit 1,7 Gigawatt Leistung im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar. Dazu kamen eine breite Markterholung, eine Gegenbewegung nach dem Absturz und ein Insiderkauf.
Wie stark ist die Caterpillar-Aktie gestiegen?
Um 7,21 Prozent beziehungsweise 40,25 Dollar auf 598,88 Dollar. Damit war Caterpillar der stärkste Wert im Dow Jones und lieferte rund 240 Indexpunkte.
Wer war der Dow Jones Verlierer des Tages?
Nvidia mit einem Minus von 4,27 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung zu Konzernchef Jensen Huang eingeleitet hatte.
Warum war die Caterpillar-Aktie zuvor so stark gefallen?
Nach den Quartalszahlen vom 29. Oktober störten sich Anleger an der unveränderten Prognose, langsamerem Wachstum und hohen Zollkosten. Nach den Zwischenwahlen kam die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren hinzu.
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