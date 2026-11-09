Dow Jones Check: Caterpillar, Cisco und Goldman Sachs zünden die 1.100-Punkte-Rally – Nvidia stürzt nach Spionage-Untersuchung ab

Erstens: Der Ölpreis bricht ein. Der wichtigste Treiber des Tages kam vom Energiemarkt. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AP um 5,8 Prozent und rutschte zeitweise unter 94 Dollar je Barrel. Hinter dem Rückgang stehen Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, über die in Doha und Washington verhandelt wird. Ein fallender Ölpreis wirkt doppelt: Er entlastet Unternehmen und Verbraucher, und er senkt die Gefahr, dass die Inflation wieder anzieht. Genau diese Sorge hatte nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember nach oben getrieben.

Zweitens: Die Schnäppchenjäger sind zurück. Nach dem Absturz der KI-Werte in der Vorwoche griffen Anleger auf breiter Front zu. Alle elf Sektoren des S&P 500 legten zu, Industriewerte führten mit einem Plus von 3,82 Prozent, Energiewerte bildeten mit 0,52 Prozent das Schlusslicht. Auch die Nebenwerte im Russell 2000 stiegen um 3,15 Prozent. Chipwerte wie AMD, Micron und ASML zogen kräftig an, AMD gewann rund 13 Prozent. Der Leitindex S&P 500 notiert damit nur noch rund 3,4 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 6. Oktober.

Drittens: Die Finanz- und Industriewerte tragen den Dow. Weil der Dow Jones nach Aktienkursen gewichtet ist, entscheiden die teuersten Aktien über die Richtung. Rechnerisch lieferten Goldman Sachs und Caterpillar allein jeweils rund 240 Punkte und damit zusammen mehr als 40 Prozent des Tagesgewinns. Microsoft, Sherwin-Williams, Home Depot und Honeywell steuerten jeweils weitere 50 bis 90 Punkte bei. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen blieb dagegen bei rund 4,86 Prozent nahezu unverändert.