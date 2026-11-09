Was für ein Befreiungsschlag: Nur drei Handelstage nach dem KI-Crash meldet sich die Wall Street mit Wucht zurück. Der Dow Jones springt zum Wochenstart um 2,15 Prozent beziehungsweise 1.103 Punkte auf 52.394 Zähler (Indikation Société Générale, 22:00 Uhr) und liegt damit wieder über seinem Schlussstand vom Wahltag. Der S&P 500 erlebt mit einem Plus von 2,35 Prozent seinen besten Tag seit April, die Nasdaq gewinnt 2,74 Prozent. An der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Caterpillar, Cisco und Goldman Sachs. Doch ausgerechnet der einstige KI-Superstar spielt nicht mit: Nvidia ist mit einem Minus von 4,27 Prozent der klare Dow Jones Verlierer. Unser Dow Jones Check zeigt, was hinter der Rally steckt und warum Nvidia trotzdem abstürzt.
Dow Jones Check: Caterpillar, Cisco und Goldman Sachs zünden die 1.100-Punkte-Rally – Nvidia stürzt nach Spionage-Untersuchung ab
Dow Jones Check am 9. November 2026: Ein fallender Ölpreis und die Rückkehr der Käufer treiben den Dow Jones um 2,15 Prozent auf 52.394 Punkte. Caterpillar, Cisco, Goldman Sachs, Honeywell und Sherwin-Williams sind die Dow Jones Gewinner. Größter Dow Jones Verlierer ist Nvidia nach einer internen Untersuchung zu Konzernchef Jensen Huang. Die Dow Jones Analyse mit allen Kurstreibern, US-Wirtschaftsdaten und allen 30 Dow-Aktien.
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Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Öl runter, Mut rauf: Warum die Wall Street zurückschlägt
Die Vorwoche hatte die Anleger an den Rand der Panik gebracht: erst die Rekordrally nach den Zwischenwahlen, dann der schwerste KI-Ausverkauf seit 2020, am Freitag ein gespaltener Markt. Zum Wochenstart fiel die Entscheidung eindeutig aus – für Risiko.
Erstens: Der Ölpreis bricht ein. Der wichtigste Treiber des Tages kam vom Energiemarkt. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AP um 5,8 Prozent und rutschte zeitweise unter 94 Dollar je Barrel. Hinter dem Rückgang stehen Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, über die in Doha und Washington verhandelt wird. Ein fallender Ölpreis wirkt doppelt: Er entlastet Unternehmen und Verbraucher, und er senkt die Gefahr, dass die Inflation wieder anzieht. Genau diese Sorge hatte nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember nach oben getrieben.
Zweitens: Die Schnäppchenjäger sind zurück. Nach dem Absturz der KI-Werte in der Vorwoche griffen Anleger auf breiter Front zu. Alle elf Sektoren des S&P 500 legten zu, Industriewerte führten mit einem Plus von 3,82 Prozent, Energiewerte bildeten mit 0,52 Prozent das Schlusslicht. Auch die Nebenwerte im Russell 2000 stiegen um 3,15 Prozent. Chipwerte wie AMD, Micron und ASML zogen kräftig an, AMD gewann rund 13 Prozent. Der Leitindex S&P 500 notiert damit nur noch rund 3,4 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 6. Oktober.
Drittens: Die Finanz- und Industriewerte tragen den Dow. Weil der Dow Jones nach Aktienkursen gewichtet ist, entscheiden die teuersten Aktien über die Richtung. Rechnerisch lieferten Goldman Sachs und Caterpillar allein jeweils rund 240 Punkte und damit zusammen mehr als 40 Prozent des Tagesgewinns. Microsoft, Sherwin-Williams, Home Depot und Honeywell steuerten jeweils weitere 50 bis 90 Punkte bei. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen blieb dagegen bei rund 4,86 Prozent nahezu unverändert.
Viertens: Nvidia als Spielverderber. Der Wermutstropfen kam ausgerechnet vom wertvollsten Chipkonzern der Welt. Nvidias Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem die New York Times und die Financial Times berichtet hatten, Konzernchef Jensen Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen. Die Nvidia-Aktie verlor 4,27 Prozent. Dass der Gesamtmarkt die Nachricht wegsteckte, zeigt, wie stark der Kaufdruck nach der Korrektur war.
Dow Jones Gewinner
Caterpillar, Cisco, Goldman Sachs, Honeywell, Sherwin-Williams: die Rally-Führer
1. Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT) – 598,88 US-Dollar, +7,21 Prozent
Der Baumaschinenkonzern ist der größte Dow Jones Gewinner des Tages und lieferte mit rund 240 Indexpunkten fast ein Viertel des Dow-Gewinns. Nach einem Absturz um fast die Hälfte vom Rekordhoch bei 1.073 Dollar kehrten die Käufer mit Macht zurück. Rückenwind kam aus der KI-Branche selbst: Laut einem Bericht der Financial Times übernimmt das KI-Unternehmen Anthropic für rund 3,4 Milliarden Dollar Bestellungen über gasbetriebene Caterpillar-Generatoren mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt. Diese waren ursprünglich vom Energieentwickler OnePWR geordert worden. Die Meldung widerlegt genau die Sorge, die Caterpillar in den vergangenen Tagen belastet hatte: dass die Nachfrage nach Stromerzeugung für Rechenzentren nach den Zwischenwahlen wegbrechen könnte. Operativ läuft das Geschäft ohnehin: Die Sparte Power Generation steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 7,20 Dollar. Ein Mitglied des Verwaltungsrats hatte erst eine Woche zuvor Aktien für rund 620.000 Dollar gekauft. Charttechnisch liegt der nächste Widerstand im Bereich von 595 bis 610 Dollar.
2. Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Symbol: CSCO) – 98,65 US-Dollar, +5,11 Prozent
Der Netzwerkausrüster startet mit einem kräftigen Plus in seine Zahlenwoche und macht die Verluste von Freitag mehr als wett. In den Tagen zuvor hatte die Aktie nach einer Abstufung durch Morgan Stanley und Sorgen um die Bruttomarge deutlich nachgegeben. Nun positionieren sich Anleger vor den Quartalszahlen, die Cisco in dieser Woche vorlegt. Im Fokus steht das Geschäft mit KI-Infrastruktur: Die großen Cloudkonzerne bauen ihre Rechenzentren aus und benötigen dafür schnelle Netzwerktechnik. Zuletzt hatte Cisco vor allem mit steigenden Speicherkosten und einem hardwarelastigeren Umsatzmix zu kämpfen. Am Optionsmarkt wird nach den Zahlen eine Kursbewegung von rund elf Prozent in beide Richtungen erwartet. Wegen seines niedrigen Aktienkurses trug Cisco trotz des starken Plus nur rund 29 Punkte zum Dow-Gewinn bei.
3. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Symbol: GS) – 906,22 US-Dollar, +4,67 Prozent
Die Investmentbank ist der heimliche Held des Tages: Mit rund 240 Indexpunkten war Goldman Sachs neben Caterpillar der größte Treiber des Dow. In der Vorwoche hatte die Aktie noch unter der Sorge gelitten, dass Hedgefonds ihre Positionen auflösen und das lukrative Geschäft mit dem Aktienhandel einbricht. Jetzt drehte die Stimmung: Mit der Rückkehr der Risikobereitschaft stiegen die Investmentbanken deutlich stärker als die breit aufgestellten Geschäftsbanken. Morgan Stanley gewann nach der Übernahme des Vermögensverwalters Vinyl Equity rund 4 Prozent, JPMorgan legte im Dow um 2,27 Prozent zu. Goldman, Morgan Stanley und JPMorgan haben in diesem Jahr zusammen rund 80 Prozent der Erträge aus dem Aktienhandel der fünf größten US-Banken erzielt, insgesamt 52 Milliarden Dollar. Steigen die Börsen, profitieren sie überproportional. Vorsicht ist trotzdem angebracht: JPMorgan-Chef Jamie Dimon hatte zuletzt vor einer schwankenden Pipeline bei Börsengängen gewarnt.
4. Honeywell (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, Symbol: HON) – 229,00 US-Dollar, +4,07 Prozent
Der Automatisierungskonzern profitierte vom stärksten Sektor des Tages: Industriewerte legten im S&P 500 um 3,82 Prozent zu. Seit dem Kursrutsch vom Donnerstag, als die Aktie 5,55 Prozent verloren hatte, hat Honeywell den Verlust damit mehr als aufgeholt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Fundamental spricht einiges für den Konzern, der sich nach der Abspaltung seines Luftfahrtgeschäfts als reiner Automatisierungsanbieter aufgestellt hat: Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 7 Prozent, die Prognose wurde angehoben. Am 13. November geht die Aktie ex Dividende, die Quartalsausschüttung beträgt 0,70 Dollar. Der Beitrag zum Dow-Gewinn lag bei rund 53 Punkten.
5. Sherwin-Williams (ISIN: US8243481061, WKN: 856050, Symbol: SHW) – 357,93 US-Dollar, +4,02 Prozent
Der Farben- und Lackhersteller komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner und steuerte rund 82 Punkte bei. Auch hier gab es keine frische Unternehmensmeldung, doch der Ölpreis spielt eine wichtige Rolle: Viele Rohstoffe für Farben und Beschichtungen werden aus Erdöl gewonnen. Ein fallender Ölpreis verbessert daher die Aussichten für die Marge. Zudem profitiert Sherwin-Williams als Zulieferer von Bau und Renovierung von jeder Entspannung bei Inflation und Zinsen. Das Management hatte die Gewinnprognose für 2026 zuletzt angehoben. Am 13. November geht die Aktie mit einer Dividende von 0,80 Dollar ex Dividende.
Knapp außerhalb der Top 5 landeten Nike (+3,34 Prozent), Amazon (+2,94 Prozent) und Home Depot (+2,90 Prozent). Microsoft (+2,75 Prozent) trug mit rund 87 Punkten den drittgrößten Anteil zum Dow-Gewinn bei.
Dow Jones Verlierer
Nvidia, Chevron, Boeing, Visa, Travelers: nur vier Werte im Minus
An einem solchen Tag ist die Liste der Dow Jones Verlierer kurz. Nur vier der 30 Werte schlossen im Minus, Travelers blieb unverändert. Ein Absturz sticht heraus.
1. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 178,67 US-Dollar, -4,27 Prozent
Der Chipkonzern ist der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer und kostete den Index rund 47 Punkte. Auslöser ist ein Fall, der weit über das Tagesgeschäft hinausgeht. Nvidia hat am Sonntag mitgeteilt, dass unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats mit externen Anwälten Berichte prüfen, wonach Konzernchef Jensen Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation war. Laut New York Times und Financial Times geht es um eine Managerin des Cloudanbieters Megaspeed, die nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten Informationen an Peking weitergegeben haben soll. Huang unterstützt die Untersuchung nach Angaben des Unternehmens vollständig. In einer E-Mail an die Belegschaft schrieb er, er sei seiner Verantwortung gegenüber Kollegen, Verwaltungsrat, Partnern und Aktionären nicht gerecht geworden. Vor Handelsbeginn lag die Aktie mehr als 5 Prozent im Minus und fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit April. Der Börsenwert schrumpfte um rund 192 Milliarden Dollar. Analyst Dan Ives sprach von einem „Moment mit blauem Auge“ für Huang. Bereits am Freitag hatten drei Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus Huang zu einem vertraulichen Gespräch aufgefordert und um eine Antwort bis zum 11. November gebeten. Für Anleger stellt sich nun eine neue Frage: nicht mehr nur die nach der KI-Nachfrage, sondern die nach dem Führungsrisiko. Die Quartalszahlen Mitte November werden damit zum doppelten Härtetest.
2. Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Symbol: CVX) – 210,78 US-Dollar, -0,86 Prozent
Der Ölkonzern ist der natürliche Verlierer eines fallenden Ölpreises. Wenn die Nordseesorte Brent um mehr als 5 Prozent nachgibt, sinken die Gewinnerwartungen für die Förderer. Energiewerte waren im S&P 500 der schwächste Sektor, auch wenn sie insgesamt leicht im Plus schlossen. Unternehmensseitig meldete Chevron einen Portfolioumbau: Der Staatskonzern QatarEnergy übernimmt einen Anteil von 25 Prozent an einem Explorationsblock in Namibia. Sieben Förderländer der Gruppe OPEC+ hatten zudem beschlossen, ihre Produktion im Dezember unverändert zu lassen. Seit Jahresbeginn liegt die Chevron-Aktie dank des hohen Ölpreises trotzdem mehr als 40 Prozent im Plus.
3. Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Symbol: BA) – 172,38 US-Dollar, -0,59 Prozent
Der Flugzeugbauer konnte vom fallenden Ölpreis nicht profitieren, obwohl billigeres Kerosin die Fluggesellschaften als Kunden entlastet. Eine konkrete Unternehmensnachricht lag nicht vor. Die Aktie bleibt in einem klaren Abwärtstrend: Sie notiert deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage und hat seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren.
4. Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Symbol: V) – 422,16 US-Dollar, -0,12 Prozent
Der Zahlungsdienstleister trat nahezu auf der Stelle. Visa gilt als defensiver Qualitätswert mit stabilen Erträgen und notiert nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von rund 437 Dollar. An einem Tag, an dem Anleger in die zuvor stark gefallenen Werte umschichteten, war die Aktie daher weniger gefragt. Neue Unternehmensnachrichten gab es nicht.
5. Travelers (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4, Symbol: TRV) – 395,20 US-Dollar, 0,00 Prozent
Der Versicherer schloss unverändert und war damit der einzige Dow-Wert ohne Kursbewegung. Travelers hatte in der Krisenwoche als sicherer Hafen gedient und wurde nun, wie andere defensive Werte, eher als Geldquelle genutzt. Fundamental steht der Konzern gut da: Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 9,18 Dollar die Erwartungen deutlich.
Wirtschaftsdaten USA
Großhandel boomt, GDPNow steigt – die Inflationserwartungen bleiben hoch
In den USA standen am Montag keine Top-Daten im Kalender, doch die Details passen ins Bild einer robusten Wirtschaft. Für die US-Notenbank ist das Signal zweischneidig.
Großhandel September (16:00 Uhr): Die Umsätze im Großhandel stiegen um 2,8 Prozent zum Vormonat und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet (Prognose: 1,1 Prozent, Vormonat: 2,0 Prozent). Die Lagerbestände legten um 0,7 Prozent zu und lagen leicht über der Prognose von 0,6 Prozent. Kräftige Umsätze bei moderat steigenden Lagern sprechen für eine solide Nachfrage.
Inflationserwartungen der Konsumenten Oktober (17:00 Uhr): Die Umfrage der New Yorker Fed zeigt, dass die Verbraucher für die kommenden zwölf Monate weiterhin mit einer Inflation von 3,9 Prozent rechnen. Erwartet worden war ein leichter Rückgang auf 3,8 Prozent. Für die Fed ist das ein Warnsignal, denn verankerte Inflationserwartungen sind die Voraussetzung dafür, die Zinsen nicht weiter anheben zu müssen.
GDPNow der Atlanta Fed (17:30 Uhr): Das Wachstumsbarometer signalisiert für das vierte Quartal ein annualisiertes Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent nach zuvor 3,4 Prozent. Die US-Wirtschaft wächst damit deutlich über ihrem langfristigen Potenzial.
Anleiheauktionen: Bei den kurzlaufenden Staatsanleihen stieg die Rendite dreimonatiger T-Bills auf 4,060 Prozent (zuvor 4,040 Prozent), bei sechsmonatigen Papieren sank sie leicht auf 4,145 Prozent (zuvor 4,150 Prozent). Bemerkenswert war die Auktion dreijähriger Staatsanleihen: Die Rendite fiel auf 4,627 Prozent nach 4,932 Prozent bei der vorherigen Auktion.
OPEC-Fördermengen: Der Wirtschaftskalender weist für Saudi-Arabien eine Förderung von 9,00 Millionen Barrel täglich aus, nach zuvor 8,20 Millionen. Auch der Irak (4,40 nach 4,10 Millionen) und Kuwait (2,10 nach 1,77 Millionen Barrel) förderten mehr. Mehr Angebot aus der Golfregion passt zum fallenden Ölpreis.
Dazu kamen zahlreiche Auftritte von Notenbankern: Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee, Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, Richmond-Fed-Präsident Thomas Barkin und Bank-of-England-Gouverneur Andrew Bailey äußerten sich. Das Gesamtbild für die Dow Jones Analyse: Die US-Wirtschaft läuft stark, die Inflationserwartungen sinken nicht. Der fallende Ölpreis ist daher die wichtigste Entlastung für die Fed. Der eigentliche Härtetest folgt am Dienstag mit den Verbraucherpreisen für Oktober.
Alle Dow-Jones-Aktien im Check: Kursentwicklung in Prozent
Die Liste zeigt alle 30 Dow-Jones-Aktien, sortiert nach ihrer prozentualen Kursentwicklung – von den größten Dow Jones Gewinnern bis zu den Dow Jones Verlierern.
Caterpillar: 598,88 US-Dollar, +7,21 Prozent
Cisco: 98,65 US-Dollar, +5,11 Prozent
Goldman Sachs: 906,22 US-Dollar, +4,67 Prozent
Honeywell: 229,00 US-Dollar, +4,07 Prozent
Sherwin-Williams: 357,93 US-Dollar, +4,02 Prozent
Nike: 39,88 US-Dollar, +3,34 Prozent
Amazon: 266,93 US-Dollar, +2,94 Prozent
Home Depot: 353,42 US-Dollar, +2,90 Prozent
Microsoft: 545,18 US-Dollar, +2,75 Prozent
Apple: 350,69 US-Dollar, +2,43 Prozent
JPMorgan Chase: 342,08 US-Dollar, +2,27 Prozent
Johnson & Johnson: 282,11 US-Dollar, +2,13 Prozent
Walt Disney: 119,12 US-Dollar, +2,03 Prozent
3M: 188,63 US-Dollar, +1,88 Prozent
McDonald's: 281,44 US-Dollar, +1,78 Prozent
Procter & Gamble: 168,32 US-Dollar, +1,77 Prozent
Merck & Co: 148,76 US-Dollar, +1,38 Prozent
Alphabet A: 288,15 US-Dollar, +1,18 Prozent
Amgen: 465,23 US-Dollar, +1,04 Prozent
American Express: 324,31 US-Dollar, +1,03 Prozent
UnitedHealth: 397,62 US-Dollar, +0,88 Prozent
Salesforce: 214,94 US-Dollar, +0,60 Prozent
IBM: 246,11 US-Dollar, +0,45 Prozent
Coca-Cola: 96,03 US-Dollar, +0,38 Prozent
Walmart: 125,66 US-Dollar, +0,11 Prozent
Travelers: 395,20 US-Dollar, 0,00 Prozent
Visa: 422,16 US-Dollar, -0,12 Prozent
Boeing: 172,38 US-Dollar, -0,59 Prozent
Chevron: 210,78 US-Dollar, -0,86 Prozent
Nvidia: 178,67 US-Dollar, -4,27 Prozent
Kursangaben in US-Dollar, Stand 9. November 2026, ca. 22:00 Uhr. Dow-Jones-Stand: Indikation Société Générale, 21:59 Uhr. Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. Indexpunkte-Beiträge gerundet und eigene Berechnung.
Häufige Fragen zum Dow Jones Check
Wie hat sich der Dow Jones am 9. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones stieg um 2,15 Prozent beziehungsweise 1.103 Punkte auf 52.394 Zähler. Der S&P 500 legte um 2,35 Prozent zu und erlebte seinen besten Tag seit April, die Nasdaq gewann 2,74 Prozent.
Wer waren die Dow Jones Gewinner?
Caterpillar (+7,21 Prozent), Cisco (+5,11 Prozent), Goldman Sachs (+4,67 Prozent), Honeywell (+4,07 Prozent) und Sherwin-Williams (+4,02 Prozent).
Wer waren die Dow Jones Verlierer?
Nvidia (-4,27 Prozent), Chevron (-0,86 Prozent), Boeing (-0,59 Prozent) und Visa (-0,12 Prozent). Travelers schloss unverändert.
Warum ist Nvidia heute gefallen?
Nvidias Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Medien berichtet hatten, Konzernchef Jensen Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen.
Warum ist der Dow Jones heute gestiegen?
Ein kräftig fallender Ölpreis auf Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die Rückkehr der Käufer nach dem KI-Ausverkauf und starke Gewinne bei Goldman Sachs und Caterpillar trieben den Index.
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