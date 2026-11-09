DEUTZ Aktie explodiert um 6,5%! Hedgefonds Pertento zieht sich zurück - beginnt jetzt die große Short-Squeeze-Rallye?

Die DEUTZ-Aktie sorgt für einen echten Paukenschlag an der Börse! Während der Aktienkurs des Kölner Motorenherstellers um beeindruckende 6,46 Prozent auf 9,89 Euro nach oben schießt, reduziert ein institutioneller Leerverkäufer seine Wette auf fallende Kurse erheblich. Pertento Partners LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,91 auf 0,76 Prozent gesenkt. Gleichzeitig halten drei weitere Hedgefonds beträchtliche Short-Positionen bei DEUTZ. Die Kombination aus kräftigem Kursanstieg und sinkender Short-Position wirft eine brisante Frage auf: Werden die Leerverkäufer jetzt nervös, oder könnte die jüngste Rallye sogar erst der Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung sein?