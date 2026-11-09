DEUTZ Aktie: Deutsche Bank sieht fast 50% Kurspotenzial - beginnt jetzt die große Rally?

Die DEUTZ-Aktie steht vor einer außergewöhnlich spannenden Phase. Der Kölner Traditionskonzern verändert sein Geschäftsmodell und erweitert seine Aktivitäten gezielt in Richtung Verteidigung und Energieversorgung. Gleichzeitig liefern die jüngsten Geschäftszahlen starke fundamentale Argumente. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 11,3 Prozent, der Auftragseingang um 30,4 Prozent und das bereinigte EBIT um 36 Prozent. Besonders die abgeschlossene Übernahme von FFG könnte das zukünftige Wachstum erheblich beschleunigen. Deutsche Bank Research-Analystin Mira Wiegratz sieht deshalb beträchtliches Potenzial. In ihrer erstmals veröffentlichten Aktienanalyse nimmt Mira Wiegratz DEUTZ mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 14,50 Euro in die Bewertung auf. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 9,73 Euro ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 49,02 Prozent. Entscheidend ist jedoch, dass die erwarteten Verteidigungsaufträge tatsächlich zustande kommen und DEUTZ seine strategische Neuausrichtung erfolgreich in steigende Gewinne umsetzt. Die Chancen sind attraktiv, doch die Risiken sollten nicht unterschätzt werden. Für Anleger könnte die entscheidende Frage deshalb lauten: Wird DEUTZ künftig weiterhin wie ein traditioneller Motorenhersteller bewertet oder gelingt dem Unternehmen der Aufstieg zu einem bedeutenden Anbieter von Verteidigungs- und Energietechnologie? Deutsche Bank Research setzt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 14,50 Euro eindeutig auf die zweite Möglichkeit.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Stammtisch behaupten, DEUTZ baue ausschließlich Motoren für alte Traktoren. Also schnell teilen – schließlich sollte wenigstens das Börsenwissen auf Hochtouren laufen, wenn die DEUTZ-Aktie gerade versucht, vom Dieselmotor auf den Rüstungs-Turbo umzuschalten!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

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