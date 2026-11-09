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Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn folgt auf Rekordgewinn

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 23:54 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

Die konjunkturelle Entwicklung stelle sich trotz nach oben gerichteter Ölpreis-/Inflations- und Zinsrisiken alles in allem robust dar.

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Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe. Die konjunkturelle Entwicklung stelle sich trotz nach oben gerichteter Ölpreis-/Inflations- und Zinsrisiken alles in allem robust dar. In Deutschland seien zuletzt etwa die Exporte im September gegenüber dem Vormonat um 2,0% auf EUR 141,1 Mrd. geklettert und hätten damit ein Siebenmonatshoch erreicht. Ökonomen hätten mit einem Plus von lediglich 0,5% gerechnet. Davon sollte insbesondere auch Deutsche Bank profitieren, die sich als "Globale Hausbank" stärker im Kommerzkundengeschäft etablieren möchte. Rund laufen sollte es dank haussierender Aktienmärkte auch im Investmentbanking sowie in der Vermögensverwaltung, wo vermehrte Kapitalmarkttransaktionen einerseits und Vermögenszuflüsse bzw. steigende Anlagevolumina andererseits für zusätzliche Erträge sorgen würden. Deutsche Bank handele im Vergleich zur Peer Group in puncto Kurs-Buch-Verhältnis (2027e: 0,8) seit langem zu einem deutlichen Bewertungsabschlag, der RBI-Einschätzung zufolge in Anbetracht des mittlerweile abgeschlossenen Konzernumbaus und der verarbeiteten juristischen Altlasten nicht mehr gerechtfertigt erscheine. Daher bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel von EUR 38 (zuvor: EUR 40) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. Die Performanceerwartung schließe auch die Dividendenrendite mit ein, heißt es in der Studie. (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegungen 3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten. 5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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