DAX: Zwischenrally läuft auf Hochtouren - Chartanalyse

Die Prognose werde taktisch einwandfrei fortgeschrieben. Taktisch müsse die aktuelle Situation als Zwischenrally vor weiteren Tiefs bei 25.700/25.625 eingestuft werden, bis das Gegenteil bewiesen sei. Der Rebound erweitere sich heute durchaus über 26.325 hinaus bis zu 26.575. Die gegenteilige Info erhalte man erst nach Tagesschluss auf neuen Jahreshochs, also über 26.700. Ein Heranlaufen bis auf 1 Punkt ans Allzeithoch 26.693 wäre dennoch nur ein Bounce vor der 2. Pullbackwelle zu 25.700/25.625. Alternativ: Breche der DAX auf neue Hochs über 26.700 aus, dann schalte dies das Ziel 27.750 frei.