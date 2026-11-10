Rückblick: Der DAX stieg nach einer ersten Pullbacksequenz vom Freitagstief in Form eines Rebounds an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Zwischenrally läuft auf Hochtouren - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Dieser Plan sei aufgegangen, der DAX von 25.675 in Richtung der Ziele 26.100/26.135 sowie 26.250 und 26.325 (Gap) geklettert.
Ausblick
Die Prognose werde taktisch einwandfrei fortgeschrieben. Taktisch müsse die aktuelle Situation als Zwischenrally vor weiteren Tiefs bei 25.700/25.625 eingestuft werden, bis das Gegenteil bewiesen sei. Der Rebound erweitere sich heute durchaus über 26.325 hinaus bis zu 26.575. Die gegenteilige Info erhalte man erst nach Tagesschluss auf neuen Jahreshochs, also über 26.700. Ein Heranlaufen bis auf 1 Punkt ans Allzeithoch 26.693 wäre dennoch nur ein Bounce vor der 2. Pullbackwelle zu 25.700/25.625. Alternativ: Breche der DAX auf neue Hochs über 26.700 aus, dann schalte dies das Ziel 27.750 frei.
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