DAX legt rund 1,8 Prozent zu – Infineon setzt sich an die Spitze

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 18:19 2 Min.

Der DAX hat zum Wochenstart rund 1,8 Prozent gewonnen. Infineon und Siemens Energy zogen kräftig an, Siemens Healthineers rutschte ans Ende des Feldes.

Bild: ki-generiert

DAX, Montag, 9. November 2026 rund +1,8 % Werte gestiegen / gefallen 25 / 15 Infineon, stärkster Wert +6,27 % Siemens Healthineers, schwächster Wert -3,36 % Kräftige Gewinne zum Wochenstart: Der DAX hat am Montag, 9. November 2026, gegenüber den Schlusskursen vom Freitag rund 1,8 Prozent zugelegt. Im deutschen Leitindex hatten die Käufer klar die Oberhand. Von den 40 Mitgliedern schlossen 25 im Plus und 15 im Minus, unverändert blieb kein einziger Wert. An die Spitze setzte sich der Chiphersteller Infineon aus Neubiberg. Seine Aktie zog um 6,27 Prozent an und ging bei 48,63 Euro aus dem Handel. Dahinter reihte sich der Münchner Energietechnikkonzern Siemens Energy ein. Seine Papiere kletterten um 5,08 Prozent und beendeten den Tag bei 124,10 Euro. Auf Rang drei folgte der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus, dessen Aktie um 4,89 Prozent auf 206,00 Euro stieg. Damit ging es für die drei stärksten Werte des Tages um jeweils fast fünf Prozent oder mehr nach oben. Auch im weiteren Spitzenfeld zeigten die Kurse deutlich nach oben. Der Rüstungskonzern Rheinmetall aus Düsseldorf verteuerte sich um 3,93 Prozent und schloss bei 844,60 Euro. Fünftstärkster Wert war die Commerzbank: Die Bank aus Frankfurt am Main zog um 3,90 Prozent an und ging mit 39,70 Euro aus dem Handel. Auf der anderen Seite des Kurszettels fand sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers aus Erlangen am Ende des Feldes wieder. Seine Aktie rutschte um 3,36 Prozent auf 43,16 Euro ab und war damit der schwächste Wert im Index. Kaum besser erging es dem Dialysekonzern Fresenius Medical Care aus Bad Homburg, der um 2,98 Prozent auf 40,97 Euro nachgab. Der Duft- und Aromenhersteller Symrise aus Holzminden verlor 2,06 Prozent und schloss bei 94,36 Euro. Etwas glimpflicher kamen zwei weitere Werte davon, die dennoch zu den fünf schwächsten des Tages zählten. Der Börsenbetreiber Deutsche Börse aus Eschborn büßte 1,56 Prozent ein und ging bei 315,00 Euro aus dem Handel. Der Rückversicherer Hannover Rück gab um 1,37 Prozent auf 289,00 Euro nach. Gewinner im DAX Wert Schluss Veränderung Infineon 48,63 EUR +6,27 % Siemens Energy 124,10 EUR +5,08 % Airbus 206,00 EUR +4,89 % Rheinmetall 844,60 EUR +3,93 % Commerzbank 39,70 EUR +3,90 % Quelle : Montag, 9. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 6. November 2026 Verlierer im DAX Wert Schluss Veränderung Siemens Healthineers 43,16 EUR -3,36 % Fresenius Medical Care 40,97 EUR -2,98 % Symrise 94,36 EUR -2,06 % Deutsche Börse 315,00 EUR -1,56 % Hannover Rück 289,00 EUR -1,37 % Quelle : Montag, 9. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 6. November 2026 Hinweis KI-generiert aus Schlusskursen und Meldungen von AktienCheck. Veränderung des DAX näherungsweise über den iShares Core DAX UCITS ETF (EXS1), ohne Punktestand. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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