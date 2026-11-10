Vor vier Handelstagen war Rheinmetall der Buhmann der Börse, heute führt der Rüstungskonzern die Kurstafel mit an: Die Aktie steigt am Vormittag um 4,20 Prozent auf 875,40 Euro und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Der Leitindex legt parallel um gut 1 Prozent auf rund 26.575 Punkte zu. Eine neue Prognose oder einen Großauftrag braucht es dafür nicht. Der DAX Gewinner Rheinmetall profitiert von einer Mischung aus Vertrauenssignalen aus dem eigenen Haus, einer Bewertung, die selbst Skeptiker für zu niedrig halten, und einer Börse, die wieder Risiko sucht. Was hinter der Erholung steckt und warum der eigentliche Härtetest erst noch kommt, lesen Sie hier.
DAX Gewinner Rheinmetall: +4,20 % auf 875,40 Euro – Papperger kauft, Anleger folgen
Rheinmetall ist der DAX Gewinner am Morgen. Nach dem Absturz auf ein Mehrjahrestief setzt die Aktie ihre Erholung fort: Vorstandschef Armin Papperger hat für mehr als 700.000 Euro Aktien gekauft, selbst skeptische Analysten sehen einen tiefen Bewertungsabschlag, und der Markt dreht auf Risiko. Was hinter dem Kurssprung steckt und warum der Kapitalmarkttag Ende November zum Showdown wird.
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DAX Gewinner am Morgen
Der Chef kauft: ein Signal, das wirkt
An der Börse gibt es kaum ein stärkeres Vertrauenssignal als einen Vorstandschef, der mitten im Ausverkauf eigenes Geld investiert. Armin Papperger hat genau das getan – und zwar zweimal.
Am Donnerstag, dem Tag des Kurssturzes nach der erneuten Prognosesenkung, kaufte Papperger 585 Rheinmetall-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 858,95 Euro. Am Freitag legte er nach: Laut Pflichtmitteilung erwarb er Aktien für rund 200.000 Euro zu 804,40 Euro je Stück – nahe dem Tiefpunkt der Abwärtsbewegung. Insgesamt hat der Vorstandschef damit seit dem Absturz Rheinmetall-Aktien für mehr als 700.000 Euro gekauft. Für den DAX Gewinner Rheinmetall ist das ein wichtiges Zeichen: Der Mann, der die Auftragslage am besten kennt, hält den Kurs nach dem Einbruch offenbar für zu niedrig. Wer am Freitag mit Papperger gekauft hat, liegt heute bereits rund 9 Prozent im Plus.
Man sollte die Käufe nicht überhöhen. Gemessen an der Größe des Konzerns sind die Summen überschaubar, und Papperger hat mit fünf Umsatz- oder Gewinnwarnungen binnen elf Monaten Kredit bei den Anlegern verspielt. Doch in einer Phase, in der die Aktie vor allem unter einem Vertrauensproblem leidet, wirkt gerade dieses Signal.
Die Gründe
Vier Kräfte hinter der Erholung des DAX Gewinners des Tages
Insiderkäufe als Vertrauenssignal
Papperger hat an zwei Tagen nachgekauft, zuletzt nahe dem Tief bei rund 804 Euro. Das stützt die These, dass der Ausverkauf überzogen war.
Tiefer Bewertungsabschlag
Selbst Berenberg, das am Morgen das Kursziel gesenkt hat, sieht die Aktie inzwischen 35 Prozent unter der Bewertung der Branche. Nach einem Kurssturz von rund der Hälfte binnen eines Jahres ist viel Enttäuschung eingepreist.
Technische Gegenbewegung
Mit dem Fall auf 799,10 Euro am Freitag war die Aktie stark überverkauft. Seit Montag kaufen Schnäppchenjäger zu – schon zum Wochenstart legte das Papier rund 4 Prozent zu.
Risikofreude am Gesamtmarkt
Der DAX nimmt Kurs auf sein Rekordhoch. Anleger schichten aus defensiven Werten in Zykliker, Banken, Chips und Rüstung um. Rheinmetall gehört als einer der größten Verlierer der Vorwoche zu den ersten Profiteuren.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Sektor durch den Kapitalmarkttag des Rüstungselektronikers Hensoldt, der heute in London stattfindet. Zudem berichten Medien über einen belgischen Auftrag für 20 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger. Ein konkretes Volumen nennen die Berichte nicht.
Rückblick
Vom Absturz zur Gegenbewegung
Die Fallhöhe war enorm. Rheinmetall hatte seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt, auf rund 13,2 Milliarden Euro statt zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Hauptgrund ist die Verschiebung des milliardenschweren Boxer-Programms Arminius der Bundeswehr ins erste Quartal 2027, dazu verzögerte Abnahmen bei Artilleriemunition. In der Vorwoche verlor die Aktie mehr als 21 Prozent. Am Montag schloss sie auf Xetra bei 845,40 Euro, heute setzt der DAX Gewinner Rheinmetall die Erholung fort.
Die Analysten
Kursziel 900 Euro: Berenberg bleibt vorsichtig
Ausgerechnet am Tag der Erholung kommt die kritischste frische Stimme. Berenberg-Analyst George McWhirter senkte das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und bestätigte die Einstufung „Hold“. Er begründet seine Vorsicht mit Umsetzungsrisiken und der schwer kalkulierbaren Nachfrage. Für den Kapitalmarkttag am 26. und 27. November erwartet er, dass Rheinmetall sein Umsatzziel für 2030 um rund 14 Prozent senkt – eine konservativere Planung hält er für notwendig. Gleichzeitig verweist er auf den Bewertungsabschlag von 35 Prozent zur Branche.
Rheinmetall: Kursziele ausgewählter Analysten nach der Prognosesenkung
Euro
Aktueller Kurs am Morgen: 875,40 Euro.
Quelle: dpa-AFX, Analystenstudien vom 5. bis 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Berenberg
|900
|Bernstein
|1.000
|UBS
|1.100
|JPMorgan
|1.150
|DZ Bank
|1.205
|Jefferies
|1.350
|Deutsche Bank
|1.650
|Metzler
|1.750
Selbst das niedrigste Ziel liegt damit über dem aktuellen Kurs. Nach den Kürzungen der Vorwoche reicht die Spanne von 900 Euro bei Berenberg bis 1.750 Euro bei Metzler. Bernstein und Oddo BHF hatten die Aktie nach der Prognosesenkung abgestuft, Jefferies, UBS, die DZ Bank und die Deutsche Bank halten an ihren Kaufempfehlungen fest. Die enorme Spreizung zeigt, wie unsicher der künftige Wachstumspfad geworden ist.
Bewertung
Billig wie seit Jahren nicht – wenn die Ziele halten
Auf Basis der Schätzungen für das laufende Jahr weist comdirect ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 25,6 aus. Für 2027 erwarten Analysten laut Börse Stuttgart einen Gewinn je Aktie von gut 51 Euro – daraus ergäbe sich beim heutigen Kurs ein KGV von rund 17. Zum Vergleich: Im Januar kostete die Aktie in der Spitze 1.963,50 Euro. Trotz der Erholung notiert der DAX Gewinner des Tages damit noch mehr als 55 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Die entscheidende Frage ist allerdings nicht, ob die Aktie billig aussieht, sondern ob die Gewinnschätzungen nach dem Kapitalmarkttag noch Bestand haben.
Die Rheinmetall-Aktie auf einen Blick
Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 875,40 Euro, +4,20 Prozent am Morgen des 10. November 2026 (Lang & Schwarz)
52-Wochen-Tief: 799,10 Euro (6. November 2026), 52-Wochen-Hoch: 1.963,50 Euro (19. Januar 2026)
Prognose 2026: Umsatz rund 13,2 Mrd. Euro, operative Marge rund 18,5 Prozent
Q3 2026: Umsatz 3,149 Mrd. Euro, operatives Ergebnis 553 Mio. Euro, Marge 17,5 Prozent
Insiderkäufe: Armin Papperger, mehr als 700.000 Euro am 5. und 6. November
Analysten: Kursziele von 900 Euro (Berenberg) bis 1.750 Euro (Metzler)
Nächster Termin: Kapitalmarkttag am 26. und 27. November 2026
Häufige Fragen zum DAX Gewinner Rheinmetall
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie heute?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach dem Absturz der Vorwoche fort. Vorstandschef Armin Papperger hat seit dem Kurssturz Aktien für mehr als 700.000 Euro gekauft, die Bewertung liegt laut Berenberg 35 Prozent unter der Branche, und die Risikofreude am Gesamtmarkt nimmt zu.
Wie stark steigt die Rheinmetall-Aktie?
Die Aktie legt am Vormittag um 4,20 Prozent auf 875,40 Euro zu und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Vom 52-Wochen-Tief bei 799,10 Euro hat sie sich um rund 9,5 Prozent erholt.
Was sagt Berenberg zu Rheinmetall?
Berenberg senkte das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und bleibt bei „Hold“. Analyst George McWhirter erwartet, dass Rheinmetall beim Kapitalmarkttag sein Umsatzziel für 2030 um rund 14 Prozent senkt.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Am 26. und 27. November 2026 hält Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag ab und dürfte dort seine Mittelfristziele bis 2030 aktualisieren.
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