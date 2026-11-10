DAX Gewinner Rheinmetall: +4,20 % auf 875,40 Euro – Papperger kauft, Anleger folgen

Vor vier Handelstagen war Rheinmetall der Buhmann der Börse, heute führt der Rüstungskonzern die Kurstafel mit an: Die Aktie steigt am Vormittag um 4,20 Prozent auf 875,40 Euro und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Der Leitindex legt parallel um gut 1 Prozent auf rund 26.575 Punkte zu. Eine neue Prognose oder einen Großauftrag braucht es dafür nicht. Der DAX Gewinner Rheinmetall profitiert von einer Mischung aus Vertrauenssignalen aus dem eigenen Haus, einer Bewertung, die selbst Skeptiker für zu niedrig halten, und einer Börse, die wieder Risiko sucht. Was hinter der Erholung steckt und warum der eigentliche Härtetest erst noch kommt, lesen Sie hier.